Досвідчені садівники застерігають: лаванда буде пишно цвісти, якщо ви уникнете цієї помилки

Лаванда / © Associated Press

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Лаванда — прекрасна рослина, відома своїми ароматними фіолетовими квітами, і за правильного догляду вона може мати неймовірний вигляд. Хоча може здатися природним удобрювати рослини, щоб стимулювати більш яскраве цвітіння, насправді це може завдати шкоди лаванді в літні місяці.

Про те, чого не слід роботою з лавандою зараз, розповідає Еxpress.co.uk.

Як середземноморська рослина лаванда цвіте на бідному, добре дренованому ґрунті, і удобрення її в невідповідний час може перенаситити її поживними речовинами, що призведе до надмірного росту листя за рахунок квітів. Результатом будуть слабкі, м’які стебла, які не встигнуть зміцніти до настання осені, також ці м’які стебла більш вразливі до шкідників і хвороб.

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Крім того, внесення добрив у спекотну погоду створює стрес для рослини, яка і так важко дає раду з високими температурами, збільшуючи ризик висихання або відмирання.

Якщо ви хочете, щоб лаванда залишалася здоровою, залиште її зараз у спокої, але обов’язково обріжте пізніше влітку, у серпні, коли квіти почнуть в’янути.

Лаванда продовжуватиме мати «молодий та свіжий» вигляд, якщо ви правильно її зріжете в потрібний час.

Обрізати рослину дуже просто, адже все, що вам потрібно зробити, це не зрізати деревну основу рослини, оскільки вона не відросте знову.

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Дата публікації 14:54, 22.04.23 Кількість переглядів 1042 Обов'язкова процедура для садівників: як правильно підрізати лаванду