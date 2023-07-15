Довго чекати не доведеться: 5 видів квітів, які просто зараз прикрасять ваш сад яскравими фарбами

Нестерпно думати, що рослина, яку ми садимо зараз, почне цвісти лише за рік-два. Але експерти в галузі садівництва знають, які рослини прикрасять ваш сад квітами одразу після садіння.

Досвідчені садівники стверджують, що ніколи не пізно додати в саду яскравих фарб за допомогою гарних квітів.

Професіонали поділилися з Еxpress.co.uk списком із п'яти рослин, які квітнутимуть у вашому саду вже цього літа.

Лаванда

5 видів квітів, які просто зараз прикрасять ваш сад яскравими фарбами: лаванда / Фото: Credits

Лаванда є фаворитом у багатьох садах, а лаванда вузьколиста — фантастичний вибір для додавання кольору до будь-якого саду.

Цей витривалий вічнозелений чагарник дуже привабливий для бджіл і метеликів, він цвіте великими запашними бузковими квітами наприкінці літа, і якщо ви посадите лаванду просто зараз, побачите цвітіння вже цього сезону.

Вузьколиста лаванда, яка підходить для бордюрів або горщиків для патіо, виростає приблизно до 0,6 метра у висоту і розростеться на 0,7 метра.

Ба більше, вона одночасно допомагає відлякувати шкідників і може використовуватися як супутня рослина для багатьох овочів.

Агапантус

5 видів квітів, які просто зараз прикрасять ваш сад яскравими фарбами: агапантус / Фото: Credits

Агапантуси випускають гарні вертикальні стебла з чисто білими або бузковими квітами, які багаторазово цвітуть від літа до осені. За ними дуже легко доглядати, і вони мають ідеальний вигляд на клумбах і бордюрах або в контейнері для тих, у кого мало місця в саду.

Агапантус досягає висоти приблизно 0,6 метра і такої самої ширини. Необхідно обрізати цю рослину після того, як вона закінчила цвітіння, зазвичай це роблять восени.

Шавлія

5 видів квітів, які просто зараз прикрасять ваш сад яскравими фарбами: шавлія / Фото: Credits

Додайте синяви в саду за допомогою букета шавлії гайової. Як компактна рослина, цей вічнозелений багаторічник ідеально підходить для садіння перед бордюрами, в кам'янистих або гравійних садах, або навіть у контейнерах.

Герань

5 видів квітів, які просто зараз прикрасять ваш сад яскравими фарбами: герань / Фото: Credits

Квітуча від початку літа до початку осені, герань ідеально підходить для миттєвого додавання кольору до вашого саду. Герань розанна — чудова рослина з темно-фіолетово-синіми квітками з білим центром і темно-бордовими жилками. Ідеальна для змішаних бордюрів, ця рослина розростається до 1 метра та виростає до 0,6 метра у висоту на яскравому сонці.

Фуксія

5 видів квітів, які просто зараз прикрасять ваш сад яскравими фарбами: фуксія / Фото: Credits

Цей багаторічний вічнозелений чагарник найчастіше вирощується в наших садах як однорічник. За сезон фуксії відрощують пагони довжиною до 80 сантиметрів. Цвіте рослина дуже яскраво, квітки великі, до 8 сантиметрів, із дуже різноманітним забарвленням.

Особливо ефектний вигляд фуксії мають у підвісних кашпо та горщиках.

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