Зберігання продуктів: як залишити їх свіжими та корисними на тривалий час

Дотримання лише кількох простих правил допоможе вам правильно зберігати продукти.
На каналі Cookist Wow показали п'ять порад, які допоможуть вам максимально продовжити термін продуктів та уникнути марнотратства.
Сир
Неправильне зберігання сиру може призвести до втрати його смаку та текстури. Замість того, щоб тримати сир у харчовій плівці, краще загорніть його в пергаментний папір. Це дозволить сиру "дихати" та запобігти утворенню плісняви.
Банани
Банани краще зберігати за кімнатної температури, а не в холодильнику. Щоб сповільнити процес дозрівання, стебло банана можна обгорнути плівкою, що зменшить вивільнення газу етилену.
Селера й морква
Замість того, щоб залишати селеру та моркву в поліетиленових пакетах, їх можна помістити до скляних банок з водою. Це дозволить зберегти їхню свіжість на триваліший термін.
Трави
Якщо ваші трави висихають, їх можна заморозити, додавши оливкову олію, та помістити до форми для льоду. Це дозволить зберегти їхній аромат та корисні властивості на тривалий час.
Листя салату
Щоб зберегти салат свіжим, зберігайте його в скляних контейнерах або пакетах із замком-блискавкою, накривши паперовими рушниками. Цей спосіб допоможе зберегти свіжість салату та запобігти утворенню конденсату.
Використання правильних методів зберігання може значно продовжити термін вашої їжі та зберегти її корисні властивості. За допомогою цих п'яти порад ви зможете насолоджуватися свіжістю продуктів та уникнути марнотратства.
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