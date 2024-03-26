Зберігання продуктів: як залишити їх свіжими та корисними на тривалий час

На каналі Cookist Wow показали п'ять порад, які допоможуть вам максимально продовжити термін продуктів та уникнути марнотратства.

Сир

Сир / Фото: Credits

Неправильне зберігання сиру може призвести до втрати його смаку та текстури. Замість того, щоб тримати сир у харчовій плівці, краще загорніть його в пергаментний папір. Це дозволить сиру "дихати" та запобігти утворенню плісняви.

Банани

Банан / Фото: pixabay.com

Банани краще зберігати за кімнатної температури, а не в холодильнику. Щоб сповільнити процес дозрівання, стебло банана можна обгорнути плівкою, що зменшить вивільнення газу етилену.

Селера й морква

Селера / Фото: Credits

Замість того, щоб залишати селеру та моркву в поліетиленових пакетах, їх можна помістити до скляних банок з водою. Це дозволить зберегти їхню свіжість на триваліший термін.

Трави

Трави / Фото: www.credits

Якщо ваші трави висихають, їх можна заморозити, додавши оливкову олію, та помістити до форми для льоду. Це дозволить зберегти їхній аромат та корисні властивості на тривалий час.

Листя салату

Листя салату / Фото: Credits

Щоб зберегти салат свіжим, зберігайте його в скляних контейнерах або пакетах із замком-блискавкою, накривши паперовими рушниками. Цей спосіб допоможе зберегти свіжість салату та запобігти утворенню конденсату.

Використання правильних методів зберігання може значно продовжити термін вашої їжі та зберегти її корисні властивості. За допомогою цих п'яти порад ви зможете насолоджуватися свіжістю продуктів та уникнути марнотратства.

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