Довгі ноги у лаванди: як зберегти красиву форму куща та запобігти здеревʼянінню і витягуванню

Лаванда / © Associated Press

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Лаванда — чудове доповнення до будь-якого саду. Вона вирізняється пишним фіолетовим листям і потужним ароматом. За вкоріненою рслиною потрібен ретельний догляд, оскільки якщо її не вирощувати належним чином, вона може стати довгостебловою і дерев’янистою.

Що треба зробити з вашою лавандою просто зараз, розповідає Еxpress.co.uk.

Коли лаванду називають «довгоногою» рослиною, це означає, що вона розвинула довгі, рідкі та часто-густо здерев’янілі стебла з меншою кількістю листя і квітів, ніж здорова рослина. Щоб уникнути цього під час сезону цвітіння, експерт із садівництва та автор TikTok Іш порадив іншим садівникам швидко обрізати її.

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Якщо ваша лаванда на вигляд трохи «довгонога» або дерев’яниста знизу, вам потрібно зробити обрізання правильно, інакше ви взагалі не матимете лаванди. Це неймовірно просто, каже Іш.

Як запобігти витягуванню лаванди

В ідеалі лаванду потрібно обрізати наприкінці літа, бажано в серпні або вересні, що ви все ще можете зробити. Щоб надати вашій рослині кращу форму для літнього сезону, садівник пояснює, що обрізання в останню хвилину цілком доречне.

Така процедура на початку літа допоможе запобігти витягуванню і здерев’янінню рослини, а також збереже рослину охайною та естетично привабливою і сприятиме появі нових пагонів.

Неправильне або несвоєчасне обрізання може призвести до того, что ваша лаванда стане витягнутою і дерев’янистою, а також не зацвіте у майбутньому. Якщо ви виявили, що на верхівці вашої рослини багато листя, а стебла опадають, вам потрібно трохи її підрізати. Фахівець порадив уникати зрізання стебел до дерев’янистої частини, оскільки ви ризикуєте не отримати достатнього росту рослини. Натомість просто зріжте трохи верхівки, де є відцвілі квіти.

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Іш пояснив, що таке невелике обрізання стимулюватиме лаванду розростатися, а також зменшить вагу стебел. Коли ж справа доходить до кінця літа, у серпні-вересні можна зробити велике літнє обрізання.

Отже, якщо взяти всю рослину лаванди, а не лише зелене листя, то зрізати треба приблизно від третини до половини.

Це здається дуже, дуже суворим, але як результат, наступного року ви отримаєте дивовижні квіти, які розкинуться кущами, а не стануть високими, щоб не падати скрізь.

Тож якщо ви хочете запобігти тому, щоб ваша лаванда була надто довга й дерев’яниста, тепер ви знаєте, що робити.

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Що стосується правильного садіння рослини, переконайтеся, що вона розміщена в місці з великою кількістю сонця, та використовуйте добре дренований ґрунт.

Зазвичай періодичні опади можуть допомогти зберегти лаванду зволоженою.

Щоб переконатися, що ваша рослина отримує всі необхідні поживні речовини, рекомендується насипати здоровий компост поверх ґрунту.

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