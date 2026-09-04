Дозвольте понюхати: як боротися з собачою тривожністю / © Associated Press

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Ми звикли думати, що втомлений собака — щасливий собака: більше бігу, довші прогулянки та просторий двір. Однак, виявляється, для психологічного комфорту йому може бути потрібна зовсім інша активність, про це розповіло видання Womanʼs World.

Дослідження, опубліковане у Veterinary Research Communications, проаналізувало дані понад 43 тисяч собак і результат вражає, бо понад 84% тварин демонстрували легкі ознаки страху чи тривожності у повсякденних життєвих ситуаціях, якщо не враховувати страх купання та підстригання кігтів — реакції, пов’язані з набутим досвідом.

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Чого бояться собаки

Найчастіше тривогу у собак викликають незнайомі люди, інші собаки, а також незвичні ситуації, наприклад, несподівані звуки чи незнайомі предмети на вулиці. І проблема може бути серйознішою, ніж здається на перший погляд.

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Професорка Техаського університету A&M Бонні Бівер, яка очолювала аналіз, звертає увагу, що тривожність може посилюватися, коли собака живе надто ізольовано та має мало можливостей досліджувати навколишній світ. А якщо тривогу залишати без уваги, з часом вона може перерости у фобії, впоратися з якими значно складніше.

Тож справа не лише у тому, щоб добре вигуляти собаку, важливо дати йому можливість самостійно взаємодіяти з довкіллям і тут на перший план виходить його суперсила — нюх.

Собакам корисно нюхати

Ідея не зводиться до милого «дати песику понюхати квіточки». Дослідження останніх років дедалі більше уваги приділяють нюховому збагаченню — активностям, під час яких собака шукає, знаходить і розпізнає запахи.

У дослідженні 2025 року, опублікованому в Applied Animal Behaviour Science, взяли участь 566 професійних кінологів із різних країн. Понад 90% опитаних погодилися, що робота з запахами приносить собакам задоволення, допомагає їм втомитися та може підвищувати впевненість у сором’язливих тварин. Понад половина також вважала, що такі заняття здатні зменшувати загальну лякливість, руйнівну поведінку, надмірне збудження та реактивність.

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Ще цікавіші результати дала робота 2019 року. Собаки, які протягом двох тижнів регулярно займалися пошуком запахів, показували оптимістичнішу поведінку та швидше наважувалися досліджувати нові та незнайомі ситуації. У тварин, які замість цього тренували ходіння поруч, подібних змін не спостерігали.

Влаштуйте собаці «нюховий курорт»

Для цього зовсім не обов’язково мати величезний сад. Навіть звичайний двір або квартира можуть стати місцем для маленьких пригод. Спробуйте розсипати частину корму по траві чи підлозі, щоб собака шукав його носом, а не просто з’їдав із миски. Допоможуть також нюхові килимки, головоломки з кормом і спеціальні ігри на пошук запахів.

А на прогулянці іноді варто забути про поспіх. Прогулянка, під час якої собака може досліджувати запахи у власному темпі, може бути значно цікавішою, ніж рух за звичним маршрутом.

Якщо у вас є подвір’я, можна облаштувати сенсорний сад, наприклад висадити безпечні для собак трави та рослини, додати різні текстури поверхні та залишити місця, де тварина зможе спокійно досліджувати навколишній світ.

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Щоб зробити життя собаки цікавішим і спокійнішим, не завжди потрібні більший будинок, величезний двір чи багатогодинні тренування. Іноді достатньо просто пригальмувати та дозволити йому робити те, що він уміє найкраще — нюхати.

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