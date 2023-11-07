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Дракула, який не боїться часнику: знайдено найсуворішого кота в світі

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Час на прочитання
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Дракула, який не боїться часнику: знайдено найсуворішого кота в світі

Суворий кіт / Фото: Credits

Домашні тварини часто є не просто пухнастими друзями та розрадою, а справжніми членами родини, які також мають свої характерні особливості. Проте в деяких улюбленців характер в прямому сенсі "відображається" на морді.

ТікТок підкорив кіт Мерлін Регдолл, за яким спостерігають майже 2 мільйони підписників. Що й не дивно, бо харизмі цього кота неможливо опиратись. 

На перший погляд Мерлін звичайний кіт, проте, подивившись йому в очі, ви відчуєте себе космічним пилом, а все тому, що через особливості будови і забарвлення він має дуже суворий вигляд. Проте така зовнішність прийшлась до вподоби користувачам соцмереж і вони із задоволенням слідкують за життям пухнастого.

В одному із останніх відео кіт одягнений Дракулою на Геловін сидить на сходах, а йому пропонують часник, на що той реагує своїм фірмовим поглядом і йде.

Ми зробили невеличку добірку кумедних відео з цим суворим пухнастим.

@merlinragdoll

There’s just something about Catit Creamy that keeps Dracula coming back for more ‍♂️ @catitcanada

♬ Waltz No.2 - Cihat Aşkın
@merlinragdoll

Master is displeased with your actions so must sacrifice your soul.

♬ оригінальний звук - ᶫᵒᵛᵉˢᵉᶰˢˢˢ
@merlinragdoll

Master is always judging yet master is never pleased

♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) - perfectpanda
@merlinragdoll

HAPPY 7TH BIRTHDAY MASTER ‍♀️

♬ original sound - Merlin Ragdoll

Раніше ми писали про кошенят, які розсмішили Мережу своїми шпигунськими вміннями.

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