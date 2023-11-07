Дракула, який не боїться часнику: знайдено найсуворішого кота в світі

Домашні тварини часто є не просто пухнастими друзями та розрадою, а справжніми членами родини, які також мають свої характерні особливості. Проте в деяких улюбленців характер в прямому сенсі "відображається" на морді.

ТікТок підкорив кіт Мерлін Регдолл, за яким спостерігають майже 2 мільйони підписників. Що й не дивно, бо харизмі цього кота неможливо опиратись.

На перший погляд Мерлін звичайний кіт, проте, подивившись йому в очі, ви відчуєте себе космічним пилом, а все тому, що через особливості будови і забарвлення він має дуже суворий вигляд. Проте така зовнішність прийшлась до вподоби користувачам соцмереж і вони із задоволенням слідкують за життям пухнастого.

В одному із останніх відео кіт одягнений Дракулою на Геловін сидить на сходах, а йому пропонують часник, на що той реагує своїм фірмовим поглядом і йде.

Ми зробили невеличку добірку кумедних відео з цим суворим пухнастим.

@merlinragdoll There’s just something about Catit Creamy that keeps Dracula coming back for more ‍♂️ @catitcanada ♬ Waltz No.2 - Cihat Aşkın

@merlinragdoll Master is displeased with your actions so must sacrifice your soul. ♬ оригінальний звук - ᶫᵒᵛᵉˢᵉᶰˢˢˢ

Раніше ми писали про кошенят, які розсмішили Мережу своїми шпигунськими вміннями.

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