Дракула, який не боїться часнику: знайдено найсуворішого кота в світі

Домашні тварини часто є не просто пухнастими друзями та розрадою, а справжніми членами родини, які також мають свої характерні особливості. Проте в деяких улюбленців характер в прямому сенсі "відображається" на морді.
ТікТок підкорив кіт Мерлін Регдолл, за яким спостерігають майже 2 мільйони підписників. Що й не дивно, бо харизмі цього кота неможливо опиратись.
На перший погляд Мерлін звичайний кіт, проте, подивившись йому в очі, ви відчуєте себе космічним пилом, а все тому, що через особливості будови і забарвлення він має дуже суворий вигляд. Проте така зовнішність прийшлась до вподоби користувачам соцмереж і вони із задоволенням слідкують за життям пухнастого.
В одному із останніх відео кіт одягнений Дракулою на Геловін сидить на сходах, а йому пропонують часник, на що той реагує своїм фірмовим поглядом і йде.
Ми зробили невеличку добірку кумедних відео з цим суворим пухнастим.
@merlinragdoll
There’s just something about Catit Creamy that keeps Dracula coming back for more ♂️ @catitcanada♬ Waltz No.2 - Cihat Aşkın
@merlinragdoll
Master is displeased with your actions so must sacrifice your soul.♬ оригінальний звук - ᶫᵒᵛᵉˢᵉᶰˢˢˢ
@merlinragdoll
Master is always judging yet master is never pleased♬ Carmen Habanera, classical opera(1283412) - perfectpanda
@merlinragdoll
HAPPY 7TH BIRTHDAY MASTER ♀️♬ original sound - Merlin Ragdoll
Раніше ми писали про кошенят, які розсмішили Мережу своїми шпигунськими вміннями.
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