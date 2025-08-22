Друга хвиля цвітіння троянд: експерти назвали засіб для підживлення, який ви зазвичай викидаєте

Троянди / © ТСН

Троянди часто виглядають пониклими наприкінці літа, але виявляється, що є простий спосіб оживити їх, щоб вони продовжували цвісти великими барвистими квітами восени.

Літо починає добігати кінця, і погода стає помітно холоднішою, але є простий спосіб допомогти трояндам підготуватися до осені та навіть виростити більші квіткові головки. Троянди можуть відчувати труднощі наприкінці серпня, оскільки сильна спека останніх кількох місяців може ущільнити ґрунт, а це означає, що до коріння потрапляє менше поживних речовин і води.

Експерти з садівництва поділилися з Еxpress.co.uk простим способом допомогти трояндам оживитися та продовжувати цвісти, оскільки все, що вам потрібно, це залишки вашої ранкової чашки кави.

Кавова гуща є улюбленою їжею черв’яків. Це принесе користь трояндам, оскільки черв’яки належним чином аерують вільний ґрунт, що покращує структуру ґрунту та дренаж води.

Кава — чудове джерело їжі для дощових черв’яків, і розкидання її по клумбах спонукатиме цих черв’яків закопуватися в ґрунт і покращуватиме дренаж.

Суха погода влітку призводить до твердіння ґрунту, але дощові черв’яки знову розпушують його, щоб допомогти більшій кількості ресурсів досягти троянд, щоб вони залишалися политі та підживлені.

Дощові черв’яки також залишають після себе оболонку, яка допомагає додати більше поживних речовин до ґрунту, але кавова гуща сама по собі є гарним джерелом азоту для рослин.

Азот — це поживна речовина, що відповідає за ріст листя, і велике листя на рослинах дозволяє йому поглинати більше енергії, тоді як міцні стебла допоможуть трояндам підтримувати ще більші квіти.

Що ще чудово в кавовій гущі, так це те, що вона сприяє появі корисних комах, таких як черв’яки, але відлякує більш руйнівних, таких як слимаки, оскільки вони не переносять її різкого кислого запаху.

Як використовувати кавову гущу для підтримки троянд

Для початку візьміть залишки вологої кавової гущі та помістіть її в лоток. Залиште лоток біля вікна, щоб гуща висохла.

Кава справді може допомогти рослинам, але це кислотна речовина, тому важливо використовувати залишки кавової гущі, оскільки вона набагато менш концентрована. Також потрібно висушити каву, щоб вона не запліснявіла в саду.

Потім все, що вам потрібно зробити, — це посипати кавовою гущею навколо кожної троянди у вашому саду. Немає потреби закопувати каву в ґрунт, оскільки це може пошкодити коріння, тому натомість обов’язково дайте трояндам води після додавання кавової гущі, оскільки це допоможе їй проникнути в землю.

Вам потрібно лише один раз підгодувати ваші троянди кавовою гущею, але це може допомогти їм вирости набагато сильнішими та більшими, щоб вони були належним чином підготовлені до наступних холодних місяців.