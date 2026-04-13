Буряк / © Credits

Реклама

Буряк — не лише корисний коренеплід, але й джерело вітамінної зелені. Листя буряка містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів, і його можна використовувати у салатах, смузі та навіть супах. Завдяки простому методу садівника Саймона Акеройда, ваш магазинний буряк може «ожити» та стати невичерпним джерелом свіжих листочків у домашніх умовах.

Як виростити вдома буряк

Відріжте верхівку буряка. Акуратно зріжте лише верхню частину коренеплоду, залиште сам буряк для приготування їжі. Очистьте від зайвої зеленої частини. Видаліть будь-які зайві пагони чи листочки, та залиште тільки «основу», з якої виростуть нові. Посадіть верхівку. Помістіть її у компост без торфу чи у легку ґрунтову суміш у горщику. Поставте на сонячне підвіконня. Буряк любить світло. Через кілька днів ви помітите, як починають з’являтися молоді листочки. Збирайте зелень. Листя буряка можна зрізати для салатів та смузі. Коли рослина виросте власні корінці, вона продовжить давати нові листочки після кожного збору.

Переваги вирощування буряка

Щодення свіжа зелень: не потрібно бігти до магазину за салатом.

Економія: один буряк може давати зелень протягом кількох тижнів.

Екологія: менше відходів, адже використовуємо верхівку овоча, яку зазвичай викидають.

Легко та швидко: ідеально для тих, хто живе у квартирі та не має саду.

Вирощування буряка вдома — це маленька перемога для вашого здоров’я, гаманця та настрою. Простий метод дозволяє отримувати свіжу зелень без спеціального обладнання та садових навичок. Підживлюйте рослину сонцем і водою, і вона довго тішитиме вас ніжними листочками, які стануть чудовим доповненням до будь-якої страви.