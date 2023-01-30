Дуже несподівано, але це працює: британці поділилися способами очищення горняток від чайного нальоту

Те, що британці люблять пити чай і віддають перевагу чорним його сортам — загальновідомий факт. А чорний чай залишає сліди на горнятках, що важко відмиваються. Тож якщо вас турбує поява чайного нальоту і ви не знаєте, як його позбутися, прислухайтеся до порад британців.

Фанати чистоти, які збираються в соціальних мережах у групі експертки з клінінгу місіс Хінч, поділилися простими способами видалення чайних плям з горняток без використання агресивних хімікатів.

Найкращі з цих порад зібрали в Еxpress.co.uk.

Два типи плям від чаю

Є два типи плям, які можна знайти на чайних горнятках. По-перше, це просто поверхневі плями, які залишаються, коли чай охолонув, а горнятко помили не дуже ретельно. Що довше пляма залишається на ньому, то більшою вона стає і більш непривабливий вигляд має. Навіть посудомийна машина не може видалити ці сліди від чаю.

Плями другого типу мають гірший вигляд, і вони не спричинені поганим миттям посуду. Особливо часто такі плями з'являються на порцелянових горнятках. Цей тип плям від чаю виникає через те, що поверхня горнятка за роки використання, ймовірно, подряпана чайною ложкою. Після цього вона стає пористою, а танін, який міститься в чаї, з часом прилипає до неї, і його важко відмити.

Чим і як відчистити плями від чаю

На думку багатьох шанувальників місіс Хінч, лише одна таблетка для зубних протезів, залишена в горняткові з водою, повністю впорається з чайним нальотом.

Потрібно додати її в окріп і залити цей розчин до горнятка. За кілька хвилин воно очиститься. У такий спосіб можна очистити кілька горняток одразу.

Деякі фанати чистоти рекомендують замочити на ніч у розчині із таблеткою для зубних протезів (літр води з однією таблеткою) одразу кілька горняток. А ще розчин рекомендують не виливати, а перелити до пластикової пляшки та використати повторно.

Так само можна відчистити від чайного нальоту і ложки.

Ще один спосіб позбутися чайного нальоту

Якщо ж вам з певних причин не підходить метод із таблеткою для очищення протезів, скористайтеся харчовою содою й окропом. Також можна змішати бікарбонат соди з лимонною кислотою, розчинити у гарячій воді та залишити горнятка в цьому розчині на 30 хвилин, після чого добре промити їх чистою водою.

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