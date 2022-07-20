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Дуже просто, але це спрацьовує: як врятувати помідори у спеку

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Дуже просто, але це спрацьовує: як врятувати помідори у спеку

Фото: Credits

Помідори добре ростуть на яскравому сонці та при теплих температурах. Але коли температура стає надто високою, а сонце надто інтенсивним, рослини переходять у режим виживання.

В результаті перегріву помідори починають гірше рости, готові плоди можуть тріскатися.

Щоб цього уникнути, британський експерт із садівництва Кріс Боннетт із Express рекомендує видаляти листя з нижньої частини кущів помідорів. На його думку ця проста, але дуже важлива процедура допоможе томатам пережити сильну спеку.
Якщо ви видалите нижнє листя, це зменшить кількість необхідної води та покращить циркуляцію повітря, що дуже важливо у спеку.

Видалення листя з рослин томатів зазвичай починають, коли найнижче листя починає жовтіти. Проте це також можна зробити, коли погодні умови досягають високих температур. Крім води, ця процедура також допомагає спрямовувати поживні речовини до верхівки, що росте, і плодів.

Видалення листя також усуває можливість розмноження попелиці та інших комах на рослинах помідорів, що вреші-решт може призвести до їхньої загибелі, тому що рослина, що зазнала теплового стресу, стає набагато вразливішою для хвороб та шкідників.

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