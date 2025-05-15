«Диванні собаки»: кінолог розповів про породи, які легко утримувати у квартирі / © Associated Press

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Не всі собаки потребують щоденних марафонів на свіжому повітрі. Деякі з них — справжні домосіди, які більше цінують затишну ковдру та компанію господаря, ніж нескінченні пробіжки. Саме про таких собак розповів кінолог Will Atherton і назвав їх «диванними».

Спойлер: це не лише маленькі породи, як багато хто вважає

Якими якостями має володіти «ідеальний квартирний пес»

Перш ніж перейти до списку конкретних порід, визначмо, які саме характеристики роблять собаку хорошим кандидатом для життя у квартирі:

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Низький рівень енергії — такі собаки не потребують багатогодинних прогулянок або постійної активності.

Тиха поведінка — гавкіт у тонких стінах багатоповерхівок може дратувати сусідів.

Лагідний характер — важливо, щоб собака був дружнім як до людей, так і до інших тварин.

Адаптивність до обмеженого простору — не всі собаки добре переносять замкнуті приміщення.

Найкращі породи для життя у квартирі

Французький та англійський бульдог

Французький бульдог — це маленький, кремезний пес із кумедними «вухами-крильцями». Вони дуже товариські, розумні та швидко прив’язуються до господарів. Французи не потребують багато руху, їм достатньо кількох коротких прогулянок на день, а решту часу вони із задоволенням проведуть на дивані.

Англійський бульдог / © Associated Press

Англійський бульдог — масивніша, але надзвичайно спокійна порода. Попри суворий вигляд, англійські бульдоги дуже ласкаві та доброзичливі. Їх майже неможливо вивести з рівноваги. Вони рідко гавкають і чудово підходять для родин із дітьми.

Бонус: обидві породи добре переносять міський шум, але через плескату морду можуть мати проблеми з диханням у спеку — тому кондиціонер у квартирі буде їм до вподоби.

Грейхаунд (англійський хорт)

Грейхаунд / © Associated Press

Ця порода часто викликає подив у міських жителів. Адже грейхаунди — це найшвидші собаки у світі. Проте, всупереч своїй репутації бігунів, у побуті вони напрочуд спокійні.

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Грейхаунди — справжні аристократи серед собак: тихі, делікатні та лагідні. Вони люблять короткі, але динамічні прогулянки, після яких із задоволенням сплять годинами. Якщо у вас є м’який диван — хорт точно його оцінить.

Важливо знати: у грейхаундів високий мисливський інстинкт, тому не варто залишати їх без повідця поруч із котами чи дрібними тваринами.

Англійський мастиф

Англійський мастиф / © Credits

Так, ця порода велика. Дуже велика. Але — це гігантський спокійний клубок любові, який ідеально підходить для квартири. Англійські мастифи — надзвичайно лагідні, мовчазні та малорухливі. Вони не потребують великих фізичних навантажень і в більшості випадків поводяться краще, ніж деякі мініатюрні собаки.

Вони охороняють свою сім’ю, тому важливо займатись соціалізацією з раннього віку. Ці собаки мають добрий, врівноважений характер і не конфліктують із людьми.

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Попередження: мастифи рясно слинять — приготуйте кілька рушників для щоденного догляду.

Міське життя не повинно заважати вашій мрії мати собаку. Головне — знайти породу, яка підходить саме вам і вашим житловим умовам. Якщо ви живете у квартирі, зверніть увагу на менш активних собак, які комфортно почуваються в обмеженому просторі, мають спокійний темперамент і не створюють зайвого шуму.

Пам’ятайте, собака — це не лише пухнаста радість, а й відповідальність. Навіть «диванні» породи потребують прогулянок, уваги, ветеринарного догляду та вашої любові.

Якщо оберете правильно, ваш новий чотирилапий друг стане не просто прикрасою квартири, а справжнім членом родини.

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