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ТСН у соціальних мережах

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Чи справді коти відображають нашу особистість: цікаве дослідження

Кожен з нас хоча б раз жартував про те, що його кіт — його «копія»: незалежний, вибагливий до простору, або ж навпаки — ніжний, емоційний та трохи меланхолійний, але що, як за цим стоїть не лише інтуїція, а й наука, спробуємо розібратися.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Чи справді коти відображають нашу особистість: цікаве дослідження

Чи справді коти відображають нашу особистість: цікаве дослідження / © Associated Press

Видання Martha Stewart опублікувало огляд нового дослідження, оприлюдненого у журналі PLOS ONE, яке вкотре підтвердило: наші пухнасті друзі більше, ніж просто тварини. Вони — емоційні віддзеркалення нас самих.

Риси, які нас зближують

Дослідження базувалося на психологічній моделі особистості «Велика п’ятірка», яка визначає п’ять основних рис характеру:

  1. Екстраверсія — активність, соціальність.

  2. Доброзичливість — емпатія, поступливість.

  3. Відкритість до досвіду — креативність, цікавість.

  4. Сумлінність — відповідальність, самодисципліна.

  5. Невротизм — схильність до тривоги та емоційних коливань.

Понад 3000 власників котів пройшли опитування, а їхні відповіді порівнювали з поведінкою їхніх улюбленців. Результати вражають, як виявилося, коти віддзеркалюють риси своїх господарів.

  • Господарі з високим рівнем невротизму мали котів, які частіше демонстрували тривожну поведінку, уникали контакту чи були агресивні.

  • Екстравертовані люди частіше мали котів, які полюбляли бути на вулиці, проявляли грайливість і відкритість.

  • Сумлінні господарі частіше мали спокійних, слухняних котів із добре сформованими звичками.

Це говорить про те, що взаємодія з твариною — не лише емоційний зв’язок, а й взаємна адаптація, в якій кіт не просто «існує поруч», а пристосовується до психоемоційного поля своєї людини.

Вплив господаря

Багато людей сприймають своїх домашніх улюбленців як членів сім’ї. Вони формують із ними глибокі соціальні зв’язки. І якщо взаємодія у родині впливає на поведінку дітей, чому це не може стосуватись тварин. Адже дійсно, кішки — хоч і не вимагають вигулу чи дресирування, як собаки — надзвичайно чутливі до інтонації, розпорядку дня, мікроклімату у домі, а головне — до емоційного стану власника.

Ваша психіка — їхній світ

Те, як ви поводитеся щодня, як реагуєте на стрес, як ставитеся до себе — усе це тварина «зчитує» не гірше за психотерапевта. Якщо ви постійно нервуєтеся, сваритеся чи нехтуєте власним сном і відпочинком, котик відчує це та відповість.

Як це проявляється:

  • Зміни у звичках (відмова від їжі, «хуліганство»)

  • Підвищена тривожність (м’явканя без причини, уникання контакту)

  • Апатія чи агресія

З іншого боку, кішка поруч зі спокійною, врівноваженою, турботливою людиною, частіше стає відкритою, здоровою та врівноваженою.

Ваш настрій — їхній спокій. Ваша любов — їхня безпека. Ваші звички — їхній стиль життя. Тож коли наступного разу ваш кіт влаштує істеричний забіг квартирою чи сховається у шафі — згадайте, можливо, це його спосіб сказати: «Гей, а як ти сьогодні почуваєшся?».

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