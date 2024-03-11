Якщо джинси заширокі у талії скористайтеся лайфгаком зі шнурком, який змінить ваше життя

Часто виникає проблема, коли улюблені джинси чудово сидять, але у талії заширокі. Не поспішайте їх викидати, оскільки вихід є.
Навіть у випадку ідеально підібраних джинсів, можуть виникати деякі нюанси, зокрема, у талії. Щоб виправити цю проблему, блогерка Джазра Барнс поділилася лайфгаком, який допоможе зробити ваші улюблені штани зручними.
Процес надзвичайно простий.
Зробіть отвір на внутрішній підкладці штанів з обох боків, візьміть шнурок або резинку і двічі обмотайте через неведимку (для фіксації) і вставте їх в одну сторону та витягніть з іншої. Завʼяжіть. Готово. Тепер ваші джинси будуть триматися на мотузці.
Цей простий трюк може змінити ваше життя, дозволити вам насолоджуватися улюбленими джинсами без будь-яких неприємностей.
@anastasiiaalchinova Дайте знати , якщо спробуєте ♀️ #лайфхак ♬ Comedy Scenes - Comical, stupid, odd, lovely (Drumless)(1441321) - Ponetto
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