E-ZOO та Mastercard дарують знижку просто так: 10% додаткової знижки на товари для тварин

Інтернет-магазин Е-ZOO та платіжна система Mastercard до 31 грудня 2023 року дарують додаткову знижку 10% на зоотовари.

В акції задіяні більше 1000 товарів для всіх видів домашніх тварин. Корми для домашніх тварин, іграшки, засоби догляду, переноски, лежаки й будиночки – терміново згадуйте, що потрібно бешкетнику та вибирайте!

Щоб вигідно купити подарунки для улюбленця потрібно:

відвідати онлайн зоомагазин E-ZOO;

вибрати товари з акційного переліку (вони позначені інформаційними прапорцями);

оформити замовлення на сайті;

оплатити його, вибравши «Онлайн оплата Mastercard».

Знижка 10% буде нарахована автоматично.

Види доставки замовлених онлайн зоотоварів

Акційні товари можна отримати будь-яким зручним способом:

доставка кур’єром по місту Київ, Вишневе, Бориспіль, Крюківщина безкоштовно при вартості замовлення від 500 грн;

доставка на відділення Нової пошти: безкоштовно при замовленні від 500 грн, поштомат – від 200 грн;

забрати самовивозом з магазину роздрібної мережі: безкоштовно при будь-якій сумі замовлення.

Переважна більшість магазинів мережі працює з понеділка по неділю. Замовлення клієнтів доставляються в магазини 6 разів на тиждень (окрім неділі).

В яких містах працюють пункти самовивозу Е-ZOO?

27 пунктів самовивозу знаходяться в Києві та передмісті (Лісники, Крюківщина, Стоянка, Бориспіль, Бровари, Софіївська Борщагівка, Гостомель), Львові, Чернівцях, Кам’янець-Подільському, Хмельницькому, Тернополі, Каневі, Одесі, Білій Церкві. Адреси та графік роботи магазинів можна подивитись на сайті компанії.

На які товари розповсюджується додаткова знижка 10%?

В акції беруть участь всі категорії товарів для домашніх тварин. Перелік акційних товарів постійно оновлюється. Немає жодних обмежень по кількості акційних пропозицій в одному замовленні – чим більше подарунків, то краще!

Оскільки знижка часто сумується з іншими акційними пропозиціями на сайті, то можна дати волю бажанням і обирати все, що подобається. Додаються подарункові 10% і до особистої знижки постійних клієнтів.

Завдяки великому асортименту (на сайті магазину постійно в наявності більше 7000 товарів) можна вибрати все необхідне для улюбленця в одному місці. А час, що вивільниться, використати для ігор та відпочинку!

Додаткові переваги передноворічних пропозицій

Перед найголовнішими святами року найвідоміші бренди дарують, дякуючи за довіру, своїм клієнтам можливість вибрати найкращі товари для тварин за лояльними цінами. Багато з цих товарів є також в переліку акцій з Mastercard, тож економія від шопінгу в передсвяткові дні може бути дійсно казковою!

Наші хвостаті друзі дарували нам любов та розраду щохвилини, і будуть робити це надалі, навіть якщо не отримають жодних подарунків. Але завдяки святковим знижкам можна подякувати улюбленцю, і подарувати щось особливе: особливо смачне чи особливо гарне, а може особливо цікаве? Вибір і час ще є, то ж запитайте у хвостатого: чого б йому хотілось?