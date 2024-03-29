Ефективне прибирання: 5 простих звичок, що покращать ваше життя

Дізнайтеся, які кроки можна зробити, щоб спростити щоденне прибирання та підтримувати порядок у вашому домі.

П'ять звичок, якими поділилася дизайнерка інтерʼєру Ліндсі Ескалера допоможуть вам зробити ваш дім більш організованим.

Купуйте менше, але кращі товари

Замість бездумного накопичення дешевих речей, сфокусуйтеся на якості. Оберіть якісні товари, які прослужать довше і не вимагатимуть часто заміни. Це знизить кількість речей у вашому домі, зменшить витрати на покупки та спростить процес прибирання.

Переглядайте папери

Сортуйте паперові предмети, щойно вони потрапляють до вашого дому. Розгляньте, чи потрібно зберігати ці документи, чи можна їх зберегти в електронному форматі або негайно викинути. Це допоможе уникнути накопичення зайвих паперів та зберегти порядок у вашому домі.

Виконуйте невеликі завдання відразу

Відразу виконуйте невеликі завдання, що займають одну хвилину або менше. Це може бути швидке прибирання за собою, видалення зайвих предметів або навіть просте відправлення короткого листа електронною поштою. Такий підхід допоможе уникнути накопичення робіт і зберегти ваш час для важливіших справ.

Практикуйте правило "Один новий - один старий"

Коли ви приносите новий предмет до свого дому, виберіть один старий предмет для видалення або перегляду. Це може бути старий одяг, застарілі кухонні прилади або непотрібні меблі. Такий підхід допоможе уникнути переповнення вашого простору та зробить ваш дім більш організованим.

Раз на тиждень швидко прибирайте безлад

Проведіть швидке прибирання за допомогою мішка для сміття один раз на тиждень. Пройдіться по вашому дому і киньте речі у мішок. Потім розгляньте можливість переробки чи пожертвування цих речей. Це швидкий і ефективний спосіб зберегти ваш дім чистим і організованим.

#seekthesimplicity #declutteryourhome #declutteryourlife #declutteringcoach #lessismore ♬ Happy - AlexRockBeat @everydaygracedesigns Ever heard of the trash bag method? It's simple: grab a trash bag and swiftly go through your house, filling it with items you no longer need. You decide where the bag goes - trash, recycling, or to a donation center. Want more decluttering help? Get started today with my Simple Home Workbook - Link's in my bio! #simplicity

Ці звички стануть вашими незамінними помічниками у підтримці порядку та чистоти.

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