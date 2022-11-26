Економимо електроенергію: чому важливо чистити чайник від нальоту і як це зробити

Вапняний наліт у чайнику – річ не дуже приємна. А якщо йдеться про електрочайник, ще й шкідлива, тому що вапняний наліт може суттєво знизити ефективність його роботи, повідомляє Еxpress.co.uk.

Чищення чайника — рутинна робота, про яку часто забувають. Ми рідко дивимося на дно чайника і можемо не помітити, що там утворився сильний вапняний наліт.

Чому важливо регулярно чистити чайник від нальоту

Пиття з чайника з вапняним нальотом не шкодить здоров'ю, але це може вплинути на смак чаю і залишити білі крупинки у чашці.

Але головне, що потрібно пам'ятати, електрочайнику, в якому є вапняний наліт, потрібно більше часу для нагрівання води і він споживає більше електроенергії.

Чим найкраще чистити чайник

Насправді відчистити чайник від нальоту зовсім не складно. Для цього вам знадобиться білий оцет та лимон. Лимонний сік — один з найкращих натуральних засобів для чищення, а властивості лимонної кислоти роблять його відмінним засобом для очищення чайника. Він також має антибактеріальні властивості, а це означає, що ваш чайник буде ще й продезінфікований у процесі чищення. Білий оцет може розчиняти вапняний наліт і жир, що робить його відмінною альтернативою сильнішим та агресивнішим хімічним речовинам, які ми найменше хотіли б бачити в нашому чайнику.

Як відчистити чайник від нальоту

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Додайте в чайник трохи води та білий оцет. Потім потрібно додати сік половини лимона і простежити, щоб у воду не потрапили кісточки. Далі потрібно закип'ятити чайник і дати йому постояти близько 30 хвилин, щоб розчин оцту та лимона подіяв. Після закінчення часу перевірте, бо, можливо наліт настільки сильний, що потрібно трохи більше часу, щоб розчин подіяв. Потім злийте розчин лимона та оцту, наповніть чайник водою і прокип'ятіть ще двічі, щоб у чайнику не залишилося слідів розчину.

Харчова сода також ефективна

Ще один спосіб відчистити чайник від нальоту – це харчова сода. Змішайте чайну ложку харчової соди із двома чашками води. Переконайтеся, що сода повністю розчинилася. Налийте суміш у чайник, перш ніж прокип'ятити її кілька разів. Після того, як суміш прокипить близько 15 хвилин, дайте їй охолонути ще 15 хвилин.

Після цього просто промийте чайник холодною водою та сухою ганчіркою або губкою протріть внутрішню частину та видаліть усі сліди вапняного нальоту, які можуть залишитися.

Також можна використовувати готовий засіб для очищення чайника від нальоту. Який би ви не обрали засіб, головне, користуйтеся ним регулярно, щоб шар вапняного нальоту не був занадто великим.

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