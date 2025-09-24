На подарунок не згодиться: 11 речей, які не варто купувати у секондгенді

Економні подарунки: 11 речей, які не варто купувати у секондгенді / © Credits

У секондгенді можна знайти неймовірні прикраси, дизайнерський одяг або предмети декору, які більше ніде не зустрінеш. До того ж — це економно та екологічно. Але навіть у «раю для шукачів скарбів» є підводні камені. Не все, що має привабливий вигляд на полиці, може стати доречним або безпечним подарунком. Видання Martha Stewart розповіло, про категорії речей, які краще залишити у магазині та обрати для подарунка щось інше.

Вовняні речі

Светри, шарфи чи пледи з натуральної вовни мають затишний вигляд, але вони можуть приховувати неприємний «сюрприз», наприклад, міль або личинки жуків-шкіроїдів. Навіть ідеальний на вигляд светр може виявитися джерелом проблем. Якщо вже купуєте, обов’язково виперіть за високої температури або здайте до хімчистки перед тим, як дарувати.

Вінтажний та скляний посуд для їжі

Чарівний кришталь чи розписані тарілки можуть містити свинець у глазурі або складі скла. Такі предмети небезпечно використовувати для їжі та напоїв. Як декор — чудовий варіант, але для застілля — ні.

Кухонна техніка

Ретрокавоварка або тостер мають стильний вигляд, але на практиці це може бути бомба уповільненої дії. Всередині часто накопичуються залишки їжі, волога або пліснява, а електрика з роками стає небезпечною. Для декору — так, для використання — точно ні.

Електроніка

Плеєри, телефони, старі колонки — усе це може мати атмосферний вигляд, але зазвичай не працює або швидко ламається. Гарантії, зрозуміло, ніхто не дає. Хочете подарувати техніку — краще купити нову, нехай навіть бюджетну, але справну.

Сковорідки та каструлі з покриттям

Антипригарні покриття старого зразка можуть виділяти шкідливі речовини під час нагрівання. Та й подряпана поверхня — не найприємніший сюрприз для адресата подарунка. Альтернатива — чавунний або мідний посуд: він довговічний та безпечний.

Парфуми та косметика

Вінтажні флакони з парфумами мають романтичний вигляд, але вміст давно втратив свіжість і може викликати алергію. Те саме стосується кремів, лосьйонів або декоративної косметики. Краще подарувати сучасний набір догляду, а в секондгенді обрати вінтажне дзеркальце або шкатулку.

Дитячі меблі та автокрісла

Ліжечка, стільчики для годування або автокрісла з секондгенду можуть не відповідати сучасним стандартам безпеки. Тут краще не економити — здоров’я та життя дитини понад усе. А от вінтажні іграшки — цілком безпечний та милий подарунок.

Дерев’яний кухонний посуд

Дошки, ложки чи салатниці з дерева з часом вбирають вологу та запахи, а ще стають осередком бактерій. Тому як подарунок вони не підходять. Краще звернути увагу на мідні або латунні аксесуари — вони довговічні та ефектні.

«Незавершені проєкти»

Старий стілець, який «потрібно тільки перефарбувати» або шафа «з потенціалом» — не найкраща ідея для подарунка. Ви ризикуєте підкинути людині клопіт замість радості. Подарунки повинні одразу приносити задоволення, а не після тижня реставрації.

Великі меблі з оббивкою

Старі дивани або крісла часто приховують запахи, плями, пилових кліщів і навіть цвіль. Очистити їх майже неможливо, а перетягнути — дорого. Якщо не готові інвестувати у професійну реставрацію, краще утриматися.

Взуття

Носити чуже взуття небезпечно, воно «запам’ятовує» стопу попереднього власника, може викликати проблеми з хребтом і стопами. Єдиний виняток — рідкісні колекційні пари у чудовому стані. Але дарувати їх варто лише справжньому фанату.

Що можна дарувати із секондгенду

Вінтажні прикраси та аксесуари.

Декоративні предмети: свічники, вази, постери.

Книги, альбоми, вінілові платівки.

Текстиль у гарному стані: шарфи, хустки, скатертини.

Секондгенд може стати джерелом непересічних подарунків, але варто пам’ятати, що не все вінтажне автоматично стає цінним і безпечним. Обирайте з розумом — і ваш подарунок справді принесе радість.