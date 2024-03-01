Експерт назвав головне правило обрізання рослин: дотримуйтеся його, якщо хочете побачити пишне цвітіння

В березні вже можна розпочинати садові роботи. І якщо ви хочете побачити за кілька місяців розкішне цвітіння, починати їх варто з обрізання.



Обрізання необхідне для контролю зростання, визначення форми, створення квітучих / плодоносних гілок на наступний сезон і, що, ймовірно, найважливіше, видалення мертвих, пошкоджених або хворих ділянок рослини. Які насадження потрібно обрізати та що водночас враховувати, розповідає Еxpress.co.uk.

За словами експерта з садівництва та легендарного провідного ведучого популярного шоу BBC "Світ садівників" Монті Дона, щоб провести обрізання ефективно, його потрібно робити в потрібний час і дотримуватися одного правила.

Інструменти для обрізання

Для обрізання рослин завжди рекомендується використовувати дуже гострі та чисті секатори, також відомі як ножиці.

Найпоширеніший інструмент для обрізання – обвідний секатор. Він влаштований як ножиці з двома різальними лезами – тонким і товстим. Такий інструмент завдає мінімальної шкоди стеблу і тому найкраще підходить для обрізання живих рослин, а також для легших завдань, як-от зрізання квітів.

Для рослин з м'якими стеблами садівники можуть використовувати кухонні ножиці, але знову ж таки переконайтеся, що вони дуже чисті. Чого варто уникати, то це випадкового зараження рослини, яке може призвести до її загибелі.

Що треба обрізати на початку весни

Монті стверджував, що цей місяць особливо вдалий для обрізання чагарників і кучерявих рослин.

Перша половина березня – найкращий час для обрізання будь-яких чагарників і кучерявих рослин, які зацвітуть на нових пагонах, особливо клематисів, які пізно квітнуть, троянд. Експерт із садівництва заявив, що йому подобається робити це, коли він починає бачити нові пагони.

Коли починати обрізання

Садівникам не варто починати обрізання, якщо лютий теплий, але очікується похолодання, оскільки відновлення зростання після обрізання може припинитися через пізні заморозки.

Такі чагарники, як кизил або верба, також можна сильно обрізати, щоб стимулювати появу нових пагонів.

Головне правило обрізання

Є лише одне правило, якого потрібно дотримуватися – завжди обрізайте до чогось, чи то до бічного пагона, чи до листкової бруньки.

Водночас експерт закликав садівників не перейматися через бруньки, повернені назовні, або про якісь схожі тонкощі. Він пояснив, що якщо обрізати до бруньки або пагона, стимулюється сильне нове зростання, яке своєю чергою дасть багато квітів.

У кучерявих рослин, як-от, наприклад, клематиси, обрізання спрямоване на те, щоб квіти не росли все вище й вище по рослині з оголеною нижньою частиною.

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