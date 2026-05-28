Експерт з садівництва вказав на найбільшу помилку, яку люди роблять із жоржинами

Жоржина / © Associated Press

Реклама

Якщо ви мрієте про сад, наповнений яскравими, барвистими квітами, жоржини повинні бути на вашому радарі. Але фахівці з садівництва кажуть, що існує поширена помилка вирощування жоржин, якої вам слід уникати, якщо ви хочете, щоб ці квіти процвітали.

Це рослини, що потребують найменшого догляду та мають найбільшу врожайність, які ви можете виростити. Зараз вони також бувають усіх форм і розмірів, є ті, що добре стоять у вазі, ті, що наповнені пилком і нектаром — так добре для метеликів і бджіл». А найкраще те, що вони цвітуть пізніше в році, коли навколо набагато менше того, що можна любити, дивитися і насолоджуватися.

Що треба врахувати під час вирощування жоржин, розповідає Good Housekeeping.

Реклама

Для здорового саду потрібно трохи більше, ніж сонце та вода. Також потрібно садити квіти, овочі та фрукти поруч з іншими рослинами, які можуть їм принести користь. Наприклад, одними з найкращих рослин-компаньйонів для помідорів є базилік і часник, оскільки ці рослини відлякують шкідників. З жоржинами не інакше. Їх потрібно садити поруч з рослинами, які можуть допомогти їм гарно рости, і їх точно слід тримати подалі від тих, які можуть перешкоджати їхньому росту або приваблювати шкідників.

Помилка, якої потрібно уникнути у вирощуванні жоржин

Є одна головна помилка, якої деякі люди припускаються, садячи жоржини, яка може вплинути на ріст квітки. Це висаджування їх поблизу усього, що приваблює слимаків і равликів, наприклад, бобових культур. Рекомендується тримати їх подалі від ніжних рослин, які ростуть повільно, наприклад, герані.

Якщо ви садите жоржини, які можуть виростати досить великими, уникайте розміщення їх поруч із меншими рослинами, такими як космеї або цинії, оскільки вони будуть затінені.

Якщо ви шукаєте більше рослин-компаньйонів, обирайте сміливі, сильні рослини, такі як зернові, амаранти та соняшники, які виглядають естетично та годують птахів, коли їхнє насіння дозріває. Потім птахи їдять гусениць, попелиць, слимаків та равликів і підтримують місце здоровим і чистим. Це безпрограшний варіант.

Реклама

Гарною ідеєю буде посадити спороутворювачі, такі як гладіолуси, поруч із жоржинами. Жоржини створюють хвилясті круглі форми, і вам потрібні вертикальні шипи, щоб створити чудовий дизайн.

Посадіть бульби в середині весни, без морозів, не садіть їх просто в мерзлу землю. Тримайте їх у прохолодному, світлому, безморозному місці, поки вони не виростуть до пристойного розміру (приблизно 15-20 см), перш ніж садити їх, коли заморозки в саду закінчаться. Їхні соковиті, м’які пагони не будуть поглинуті слимаками та равликами, що є величезною проблемою з жоржинами холодної, вологої весни.

Новини партнерів