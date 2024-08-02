"Зривай великий Вуш!" в EVA з нагоди першої річниці ТМ "Вухастик"

Український бренд “Вухастик” святкує свою першу річницю і з цієї нагоди разом з мережею магазинів EVA оголошує про старт акції «Зривай великий Вуш!». Акція триватиме протягом серпня по всій країні, а у фіналі відбудеться розіграш цінних призів. Призовий фонд акції включає 15 гаджетів для навчання та розваг, серед яких – ігрові приставки PlayStation 5, геймерські консолі Nintendo Switch та планшети Apple iPad. Крім того, серед учасників розіграють подарункові бокси з продукцією ТМ «Вухастик» та 350 упаковок прального порошку.

“Як найбільша дрогері-мережа України ми активно підтримуємо національного виробника. Крім того, завжди раді потішити клієнтів не лише якісними товарами за вигідною ціною, але й приємними сюрпризами. Сподіваємось, що тим, хто вже користується продуктами бренду «Вухастик», наша спільна акція подарує ще більше позитивних вражень від покупки. А для інших стане додатковим стимулом ближче познайомитись із якісними засобами вітчизняного виробництва, які стануть вірними помічниками в догляді за малечею”, - відзначили в лінії магазинів EVA.

Щоб взяти участь у розіграші, необхідно бути або стати учасником програми лояльності «EVA МОЗАЇКА» і з 1 по 21 серпня 2024 року придбати в одному з магазинів EVA продукцію ТМ «Вухастик» на суму від 249 грн із використанням картки лояльності «EVA МОЗАЇКА». Розіграш призів відбудеться 22 серпня 2024 року серед усіх учасників, що виконали умови акції, результати буде опубліковано на сторінці бренду в Instagram.

“Ми вдячні українцям за високу оцінку і підтримку українських брендів, тож з нагоди першої річниці “Вухастика” прагнемо подарувати приємні враження та подарунки усім нашим маленьким друзям та їх сім’ям, - говорить Світлана Попова, CMO AFINA Group. - Згідно дослідження компанії «4service», спонтанне знання “Вухастика” з підказкою становить 85%. Це найвищий показник в категорії серед побутової хімії для дітей, яким ми пишаємося і дякуємо вам за довіру”.

Виробництво продукції ТМ “Вухастик” було розпочато влітку 2023 року. За рік роботи компанії AFINA Group (власник ТМ “Вухастик”) вдалося створити успішний бренд українського виробництва, який встиг не лише підкорити всю Україну, а й розпочати експансію в Європу, наразі завершуючи процес сертифікації рецептур та оновлення дизайну для ЄС.

За цей рік споживачі придбали продукції ТМ “Вухастик” загальною вагою майже 2,5 млн кг!

З детальними умовами акції «Зривай великий Вуш!» можна ознайомитись на сайті інтернет-магазину EVA.UA. Долучайтесь до святкування першої річниці ТМ «Вухастик» в магазинах мережі EVA та отримайте шанс стати власниками цінних призів.

Довідково:

ТМ Вухастик - українська серія засобів для догляду та прання для всієї родини, спеціально розроблена для догляду за малюками з перших днів життя. Виробляється на одному з провідних в Україні заводів з виробництва миючих засобів і гарантує високу якість та безпеку для всієї сім’ї.

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду.

Найвідоміші бренди AFINA Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, ТМ Polar Shine, TM Family Home.

Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.

Мережа магазинів EVA – найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. Заснована 2002 року у м. Дніпро. Наразі об’єднує понад 1000 торгових точок по всій Україні та має власний інтернет-магазин EVA.UA. Понад 7 мільйонів осіб є активними користувачами програми лояльності «EVA МОЗАЇКА».