Фарбована підлога — дизайнерський тренд 2026 року: добірка оригінальних ідей
Ще кілька років тому дизайнери активно «підіймали очі догори» та експериментували з кольором стелі. Але у 2026-му центр уваги в інтер’єрному дизайні зміщується вниз — на підлогу. Саме вона тепер вважається «шостою стіною», здатною кардинально змінити настрій простору.
Про це розповідає видання Martha Stewart і відзначає, що фарбована підлога — головний тренд наступного року. Вона не лише додає інтер’єру особливого характеру, а й дозволяє недорого оновити помешкання без ремонту.
Підлога часто залишається останнім пунктом у списку дизайну, хоча саме вона створює основу для атмосфери дому. Її фарбування — це швидкий, екологічний та стильний спосіб оновити простір. Сучасні фарби не лише мають велику палітру відтінків, а й забезпечують гарне покриття, яке витримує щоденне навантаження.
Крім того, така підлога:
візуально змінює пропорції кімнати — робить її просторішою чи затишнішою;
підкреслює стиль інтер’єру, від скандинавського до модерну;
допомагає економити — не потрібно вкладати гроші в нове покриття;
дає повну свободу творчості.
Для фарбування підлоги важливо використовувати спеціальні стійкі покриття, які витримують вологу та стирання. Експерти радять обирати фарби з матовим або напівглянцевим ефектом. Такі фарби не лише красиві, а й практичні, вони легко миються та навіть захищають дерев’яні дошки від зносу.
Ідеї для фарбування підлоги
Нейтральна класика
Якщо ви лише починаєте знайомство з кольором у просторі, почніть із бежевих, сірих або кремових тонів. Вони створюють «безшовний» ефект між підлогою та стінами, додають простору спокою та гармонії.
Порада: колір підлоги завжди матиме світліший вигляд, ніж той самий відтінок на стінах, врахуйте це під час вибору.
Світлі відтінки — більше світла
Світла підлога — тренд, який ніколи не втрачає актуальності. Вона «відбиває» природне світло, робить приміщення світлішим і повітрянішим.
Популярні варіанти: молочно-білий, світло-сірий, теплий айворі чи пастельний блакитний.
Смуги з характером
Смугаста підлога додає енергії та динаміки. Це чудова альтернатива килима, ви отримуєте візуальний акцент і водночас легше прибирання.
Комбінації кольорів: синій та білий, теракотовий та кремовий, зелений та пісочний.
Класична «шахівниця»
Такий візерунок повертається у моду не лише у кухнях. Це сміливе, але водночас елегантне рішення для коридору чи ванної кімнати. Спробуйте не чорний та білий кольори, а м’якші варіації, наприклад, рожевий з оливковим, теракотовий із бежевим.
Імітація доріжок та килимів
Якщо хочете додати затишку, але без використання справжнього текстилю, просто намалюйте його. Фарбою можна створити ефект килима чи «доріжки» у коридорі, це практично, оригінально та з мінімумом пилу.
Як все правильно зробити
Добре підготуйте поверхню: очистьте та відшліфуйте підлогу, щоб фарба рівно лягла.
Наносьте кілька тонких шарів, а не один товстий, це підвищить зносостійкість.
Використовуйте якісний валик і малярну стрічку для чітких ліній.
Дайте фарбі висохнути щонайменше 48 годин, перш ніж ходити по поверхні.
Фарбована підлога — це не просто новинка сезону. Це приклад усвідомленого дизайну, де головну роль відіграють креативність, екологічність і персональний стиль. Таке рішення чудово підходить для тих, хто прагне оновити дім без зайвих витрат і створити атмосферу, наповнену кольором і настроєм.