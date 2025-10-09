ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
3 хв

Фарбована підлога — дизайнерський тренд 2026 року: добірка оригінальних ідей

Ще кілька років тому дизайнери активно «підіймали очі догори» та експериментували з кольором стелі. Але у 2026-му центр уваги в інтер’єрному дизайні зміщується вниз — на підлогу. Саме вона тепер вважається «шостою стіною», здатною кардинально змінити настрій простору.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Фарбована підлога - дизайнерський тренд 2026 року

Фарбована підлога - дизайнерський тренд 2026 року / © Credits

Про це розповідає видання Martha Stewart і відзначає, що фарбована підлога — головний тренд наступного року. Вона не лише додає інтер’єру особливого характеру, а й дозволяє недорого оновити помешкання без ремонту.

Підлога часто залишається останнім пунктом у списку дизайну, хоча саме вона створює основу для атмосфери дому. Її фарбування — це швидкий, екологічний та стильний спосіб оновити простір. Сучасні фарби не лише мають велику палітру відтінків, а й забезпечують гарне покриття, яке витримує щоденне навантаження.

Крім того, така підлога:

  • візуально змінює пропорції кімнати — робить її просторішою чи затишнішою;

  • підкреслює стиль інтер’єру, від скандинавського до модерну;

  • допомагає економити — не потрібно вкладати гроші в нове покриття;

  • дає повну свободу творчості.

Для фарбування підлоги важливо використовувати спеціальні стійкі покриття, які витримують вологу та стирання. Експерти радять обирати фарби з матовим або напівглянцевим ефектом. Такі фарби не лише красиві, а й практичні, вони легко миються та навіть захищають дерев’яні дошки від зносу.

Ідеї для фарбування підлоги

Нейтральна класика

Якщо ви лише починаєте знайомство з кольором у просторі, почніть із бежевих, сірих або кремових тонів. Вони створюють «безшовний» ефект між підлогою та стінами, додають простору спокою та гармонії.

Порада: колір підлоги завжди матиме світліший вигляд, ніж той самий відтінок на стінах, врахуйте це під час вибору.

Світлі відтінки — більше світла

Світла підлога — тренд, який ніколи не втрачає актуальності. Вона «відбиває» природне світло, робить приміщення світлішим і повітрянішим.

Популярні варіанти: молочно-білий, світло-сірий, теплий айворі чи пастельний блакитний.

Смуги з характером

Смугаста підлога додає енергії та динаміки. Це чудова альтернатива килима, ви отримуєте візуальний акцент і водночас легше прибирання.

Комбінації кольорів: синій та білий, теракотовий та кремовий, зелений та пісочний.

Класична «шахівниця»

Такий візерунок повертається у моду не лише у кухнях. Це сміливе, але водночас елегантне рішення для коридору чи ванної кімнати. Спробуйте не чорний та білий кольори, а м’якші варіації, наприклад, рожевий з оливковим, теракотовий із бежевим.

Імітація доріжок та килимів

Якщо хочете додати затишку, але без використання справжнього текстилю, просто намалюйте його. Фарбою можна створити ефект килима чи «доріжки» у коридорі, це практично, оригінально та з мінімумом пилу.

Як все правильно зробити

  1. Добре підготуйте поверхню: очистьте та відшліфуйте підлогу, щоб фарба рівно лягла.

  2. Наносьте кілька тонких шарів, а не один товстий, це підвищить зносостійкість.

  3. Використовуйте якісний валик і малярну стрічку для чітких ліній.

  4. Дайте фарбі висохнути щонайменше 48 годин, перш ніж ходити по поверхні.

Фарбована підлога — це не просто новинка сезону. Це приклад усвідомленого дизайну, де головну роль відіграють креативність, екологічність і персональний стиль. Таке рішення чудово підходить для тих, хто прагне оновити дім без зайвих витрат і створити атмосферу, наповнену кольором і настроєм.

Дата публікації
Кількість переглядів
18
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie