Фарбована підлога - дизайнерський тренд 2026 року / © Credits

Про це розповідає видання Martha Stewart і відзначає, що фарбована підлога — головний тренд наступного року. Вона не лише додає інтер’єру особливого характеру, а й дозволяє недорого оновити помешкання без ремонту.

Підлога часто залишається останнім пунктом у списку дизайну, хоча саме вона створює основу для атмосфери дому. Її фарбування — це швидкий, екологічний та стильний спосіб оновити простір. Сучасні фарби не лише мають велику палітру відтінків, а й забезпечують гарне покриття, яке витримує щоденне навантаження.

Крім того, така підлога:

візуально змінює пропорції кімнати — робить її просторішою чи затишнішою;

підкреслює стиль інтер’єру, від скандинавського до модерну;

допомагає економити — не потрібно вкладати гроші в нове покриття;

дає повну свободу творчості.

Для фарбування підлоги важливо використовувати спеціальні стійкі покриття, які витримують вологу та стирання. Експерти радять обирати фарби з матовим або напівглянцевим ефектом. Такі фарби не лише красиві, а й практичні, вони легко миються та навіть захищають дерев’яні дошки від зносу.

Ідеї для фарбування підлоги

Нейтральна класика

Якщо ви лише починаєте знайомство з кольором у просторі, почніть із бежевих, сірих або кремових тонів. Вони створюють «безшовний» ефект між підлогою та стінами, додають простору спокою та гармонії.

Порада: колір підлоги завжди матиме світліший вигляд, ніж той самий відтінок на стінах, врахуйте це під час вибору.

Світлі відтінки — більше світла

Світла підлога — тренд, який ніколи не втрачає актуальності. Вона «відбиває» природне світло, робить приміщення світлішим і повітрянішим.

Популярні варіанти: молочно-білий, світло-сірий, теплий айворі чи пастельний блакитний.

Смуги з характером

Смугаста підлога додає енергії та динаміки. Це чудова альтернатива килима, ви отримуєте візуальний акцент і водночас легше прибирання.

Комбінації кольорів: синій та білий, теракотовий та кремовий, зелений та пісочний.

Класична «шахівниця»

Такий візерунок повертається у моду не лише у кухнях. Це сміливе, але водночас елегантне рішення для коридору чи ванної кімнати. Спробуйте не чорний та білий кольори, а м’якші варіації, наприклад, рожевий з оливковим, теракотовий із бежевим.

Імітація доріжок та килимів

Якщо хочете додати затишку, але без використання справжнього текстилю, просто намалюйте його. Фарбою можна створити ефект килима чи «доріжки» у коридорі, це практично, оригінально та з мінімумом пилу.

Як все правильно зробити

Добре підготуйте поверхню: очистьте та відшліфуйте підлогу, щоб фарба рівно лягла. Наносьте кілька тонких шарів, а не один товстий, це підвищить зносостійкість. Використовуйте якісний валик і малярну стрічку для чітких ліній. Дайте фарбі висохнути щонайменше 48 годин, перш ніж ходити по поверхні.

Фарбована підлога — це не просто новинка сезону. Це приклад усвідомленого дизайну, де головну роль відіграють креативність, екологічність і персональний стиль. Таке рішення чудово підходить для тих, хто прагне оновити дім без зайвих витрат і створити атмосферу, наповнену кольором і настроєм.