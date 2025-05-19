Фарбування цегляної стіни: що потрібно врахувати та як це зробити правильно

Фарбування цегли: що потрібно врахувати та як це зробити правильно / © Credits

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Один зі способів вдихнути нове життя у простір — це фарбування цегли. Такий крок може повністю змінити вигляд вашого дому — додати елегантності, охайності чи навпаки, підкреслити сміливість вашого дизайнерського смаку, про це розповіло видання Martha Stewart. Але варто пам’ятати, фарбування цегли — це не просто чергове легке завдання. Це серйозне рішення з довгостроковими наслідками. Тож перед тим як братися до пензля, розглянемо плюси, мінуси, підготовчі роботи та дієві поради.

Навіщо пофарбувати цеглу

Оновлення зовнішнього вигляду. Цегляні фасади чи акцентні стіни у приміщеннях іноді можуть мати застарілий чи неохайний вигляд, особливо якщо цегла втратила колір або має неоднорідний відтінок. Фарбування дає змогу освіжити простір і надати йому сучасного вигляду.

Універсальність дизайну. Цегла — це чудова основа, але не завжди вона гармонує з новим дизайном, особливо після ремонтів. Фарбування дозволяє поєднати стіну з колірною палітрою приміщення чи фасаду.

Захист від погодних умов. Цегла — пористий матеріал. Фарба може стати додатковим бар’єром від вологи, ультрафіолету та бруду, це зменшує потребу у частому догляді.

Підвищення ринкової вартості. Сучасний, охайний вигляд будинку може зробити вашу нерухомість привабливішою для потенційних покупців.

Про що варто подумати перед фарбуванням

Це майже незворотно. Фарбування цегли — це рішення надовго. Якщо ви передумаєте, то повернути первісний вигляд буде дуже складно: потрібно буде застосовувати хімічні засоби, піскоструминну обробку чи шліфування. І навіть тоді ідеального результату не гарантує ніхто.

Можливе відшаровування . Фарба може тріскатися чи відшаровуватись, особливо якщо поверхню не було належно підготовлено чи використано неякісні матеріали. Цегла «дихає» — тобто розширюється та стискається залежно від температури та вологості, і ви маєте це враховувати.

Втрата природної текстури. Якщо ви любите вигляд «живої» цегли, фарба її згладить. Деякому це подобається, а дехто шкодує про втрату автентичності.

Необхідність кількох шарів. Цегла добре вбирає фарбу, тому вам, швидше за все, знадобиться два чи навіть три шари для рівномірного покриття.

Підготовка — половина успіху

Перед тим як розпочати фарбування, важливо підготувати поверхню:

Очистьте цеглу. Накопичення пилу, моху, грибка чи плям заважатимуть фарбі рівномірно лягти на поверхню. Використовуйте мийну машину високого тиску (якщо йдеться про зовнішні стіни) чи розчин м’якого мила з теплою водою та щітку для внутрішніх робіт. Огляньте на наявність пошкоджень. Тріщини у розчині, вибоїни чи порожнини слід зашпаклювати, чи закрити герметиком для кам’яних поверхонь. Це забезпечить довговічність покриття. Дайте цеглі висохнути. Після миття та ремонту дайте цеглі добре висохнути — зазвичай потрібно не менше 24–48 годин. Інакше фарба може відшаровуватись через залишкову вологу. Нанесіть ґрунтовку. Використовуйте спеціальну ґрунтовку для мінеральних поверхонь — це забезпечить краще зчеплення фарби та допоможе уникнути плям або відшарувань у майбутньому.

Як правильно фарбувати цеглу

Обирайте правильну фарбу. Для цегли рекомендується акрилова латексна фарба, яка призначена для зовнішніх або кладочних поверхонь. Вона гнучка, довговічна та пристосована до «рухливої» структури цегли.

Почніть із тестового фрагмента. Нанесіть фарбу на невелику ділянку та зачекайте висихання. Це дозволить вам переконатися, що відтінок і текстура відповідають очікуванням.

Фарбуйте у два-три шари. Використовуйте валик або пензель, наносьте фарбу рівномірно зверху вниз. Залежно від пористості цегли, доведеться нанести кілька шарів з перервами для повного висихання.

Як доглядати за пофарбованою цеглою

Очищуйте поверхню м’якою щіткою чи тканиною.

Не використовуйте абразивні засоби, щітки з металевим ворсом або кислотні розчини.

Перевіряйте раз на сезон стан фарби: за появи тріщин або відшарувань — підфарбуйте проблемні місця.

Для зовнішньої цегли бажано оновлювати покриття кожні 5–7 років.

Альтернатива: вапняне покриття

Якщо ви хочете освіжити вигляд цегли, але зберегти її природну текстуру — розгляньте вапняне покриття. Це екологічніший, дихаючий та зворотний варіант, який має природніший вигляд, ніж фарба.

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Фарбування цегли — це чудовий спосіб оновити будинок, додати шарму та освіжити стиль. Але це також серйозне дизайнерське рішення, яке вимагає планування, якісних матеріалів і дбайливого виконання. Якщо ви все зробите правильно — результат вас приємно здивує та надовго прикрасить ваш дім.

Головне правило, не поспішайте. Фарбування цегли — це не про імпульсивність, а про обдуманий підхід і турботу про довговічність вашого простору.