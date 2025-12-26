ТСН у соціальних мережах

Флористичні тренди 2026: рослини, які принесуть удачу та радість у ваш дім

Новий рік — нові тренди у декорі, дизайні та навіть у світі рослин.

Грошове дерево

Грошове дерево / © Credits

Якщо ви плануєте освіжити інтер’єр, зверніть увагу на трендові рослину та квітку 2026 року, адже обидві мають символічне значення та стильний вигляд — про це розповіло видання Real Simple.

Грошове дерево чи товстолист яйцеподібний

Грошове дерево — низьковитратна, але ефектна кімнатна рослина, яка не лише прикрашає простір, але також, за східними традиціями, приносить удачу та процвітання. У феншуй її вважають джерелом позитивної енергії, а п’ятилопатеві листки символізують п’ять елементів балансу:

  • Дерево: зростання, життєва сила, творчість, нові починання

  • Вогонь: пристрасть, енергія, трансформація

  • Земля: стабільність, баланс, підживлення

  • Метал: чіткість, концентрація, організованість

  • Вода: потік, достаток, інтуїція, спокій

На 2026 рік обрали грошове дерево, бо воно символізує надію, позитивну енергію та віру у добрі зміни. Люди прагнуть відчуття стабільності та щастя, а це дерево дарує обидва ці відчуття. Воно стійке, пишне та пов’язане з удачею та процвітанням — ідеальний вибір для нового року.

Догляд за рослиною

Грошове дерево дуже невибагливе:

  • Розташовуйте його під яскравим, але розсіяним світлом.

  • Поливайте лише тоді, коли ґрунт висох.

  • Використовуйте ґрунт із хорошим дренажем, щоб уникнути загнивання коренів.

  • Оптимальна температура: 16–24 °C.

Навіть новачок у догляді за рослинами зможе успішно виростити цю красуню.

Дельфіній

Разом із рослиною року обрано й квітку — дельфіній. Його високі, витончені стебла з блакитними та лавандовими пелюстками додають висоти та драматичності будь-якій композиції.

Дельфіній природно привертає погляд вгору, що символізує бажання зростання, ясності та оптимізму. Його відтінки блакитного нагадують спокій океану та ясне небо, а висота створює відчуття руху вперед і підтримки.

Дельфіній ідеально підходить для святкування особистих досягнень, моментів зцілення та нових починань. Його скульптурна форма чудово поєднується з іншими квітами у композиціях, створює легкі та стильні букети, які зараз у тренді.

Обидві рослини не лише естетично привабливі — вони несуть символіку: удачу, процвітання, спокій, оптимізм та натхнення для нових починань. Коли ви додаєте їх у свій дім, ви не лише освіжите інтер’єр, а й створите атмосферу, яка надихає та заспокоює одночасно.

Отже, якщо ви хочете, щоб 2026 рік був продуктивним, гармонійним і яскравим, знайдіть у своєму домі місце для грошового дерева та дельфінію, адже вони точно не залишать вас байдужими.

