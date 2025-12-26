- Дата публікації
Флористичні тренди 2026: рослини, які принесуть удачу та радість у ваш дім
Новий рік — нові тренди у декорі, дизайні та навіть у світі рослин.
Якщо ви плануєте освіжити інтер’єр, зверніть увагу на трендові рослину та квітку 2026 року, адже обидві мають символічне значення та стильний вигляд — про це розповіло видання Real Simple.
Грошове дерево чи товстолист яйцеподібний
Грошове дерево — низьковитратна, але ефектна кімнатна рослина, яка не лише прикрашає простір, але також, за східними традиціями, приносить удачу та процвітання. У феншуй її вважають джерелом позитивної енергії, а п’ятилопатеві листки символізують п’ять елементів балансу:
Дерево: зростання, життєва сила, творчість, нові починання
Вогонь: пристрасть, енергія, трансформація
Земля: стабільність, баланс, підживлення
Метал: чіткість, концентрація, організованість
Вода: потік, достаток, інтуїція, спокій
На 2026 рік обрали грошове дерево, бо воно символізує надію, позитивну енергію та віру у добрі зміни. Люди прагнуть відчуття стабільності та щастя, а це дерево дарує обидва ці відчуття. Воно стійке, пишне та пов’язане з удачею та процвітанням — ідеальний вибір для нового року.
Догляд за рослиною
Грошове дерево дуже невибагливе:
Розташовуйте його під яскравим, але розсіяним світлом.
Поливайте лише тоді, коли ґрунт висох.
Використовуйте ґрунт із хорошим дренажем, щоб уникнути загнивання коренів.
Оптимальна температура: 16–24 °C.
Навіть новачок у догляді за рослинами зможе успішно виростити цю красуню.
Дельфіній
Разом із рослиною року обрано й квітку — дельфіній. Його високі, витончені стебла з блакитними та лавандовими пелюстками додають висоти та драматичності будь-якій композиції.
Дельфіній природно привертає погляд вгору, що символізує бажання зростання, ясності та оптимізму. Його відтінки блакитного нагадують спокій океану та ясне небо, а висота створює відчуття руху вперед і підтримки.
Дельфіній ідеально підходить для святкування особистих досягнень, моментів зцілення та нових починань. Його скульптурна форма чудово поєднується з іншими квітами у композиціях, створює легкі та стильні букети, які зараз у тренді.
Обидві рослини не лише естетично привабливі — вони несуть символіку: удачу, процвітання, спокій, оптимізм та натхнення для нових починань. Коли ви додаєте їх у свій дім, ви не лише освіжите інтер’єр, а й створите атмосферу, яка надихає та заспокоює одночасно.
Отже, якщо ви хочете, щоб 2026 рік був продуктивним, гармонійним і яскравим, знайдіть у своєму домі місце для грошового дерева та дельфінію, адже вони точно не залишать вас байдужими.