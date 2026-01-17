Френч-прес чи крапельна кава — який спосіб заварювання кращий / © Credits

Реклама

Поціновувачі кави можуть годинами сперечатися про зерна, помел і температуру води. Але один із найчастіших виборів — френч-прес чи крапельна кава. Обидва способи прості, не потребують складних навичок і доступні майже кожному.

Обидва методи можуть потішити вас чудовою кавою. Усе залежить від того, що для вас важливіше — смак, час чи зручність, про це розповіло видання Martha Stewart.

Френч-прес

Френч-прес — це про усвідомленість. Закип’ятити воду, залити мелену каву, дати їй настоятися, повільно опустити поршень. Тут немає кнопки «старт» і саме це приваблює багатьох.

Реклама

У світі постійного поспіху такий процес стає формою медитаці. Це 10–15 хв, які ви присвячуєте лише собі.

Чому френч-прес має такий насичений смак

Металевий фільтр пропускає кавові олії та дрібні частинки, які створюють глибший, «тілесніший» смак

Повна екстракція: вся кава контактує з водою одночасно, без втрати ароматичних компонентів

Більше текстури: напій виходить щільнішим, із виразним посмаком

Це ідеальний варіант для тих, кому подобаються складні та багатошарові смаки.

Нюанси

Осад у чашці — не всім до вподоби

Ризик гіркоти, якщо перетримати каву

Складніше миття: металева сітка та гуща потребують більше зусиль

Френч-прес — для тих, хто цінує процес не менше за результат.

Крапельна кава

Крапельна кава — абсолютний фаворит ранків «нашвидкуруч». Натиснути кнопку чи запрограмувати таймер і за кілька хвилин у вас готова чашка. Зручність — суперсила крапельного способу заварювання. Вона ідеальна для щоденного ритму.

Реклама

Який смак у крапельної кави

Чистіший профіль без осаду

Легша текстура, менш насичена, ніж у френч-пресі

Паперовий фільтр затримує частину олій та робить смак м’якшим

Це вибір для тих, кому подобається прозора, збалансована кава без «сюрпризів» у чашці.

Здоровʼя

Цікавий факт: паперові фільтри у крапельній каві затримують дитерпени — природні олійні сполуки, які можуть підвищувати рівень LDL-холестерину у деяких людей.

Саме тому лікарі іноді радять людям із високим холестерином обирати каву з паперовим фільтром. Водночас експерти наголошують, що це індивідуально та френч-прес не є «шкідливим» сам по собі.

Френч-прес — якщо ви любите глибокий смак, ритуали та неспішні ранки

Крапельна кава — якщо цінуєте швидкість, чистоту смаку та стабільність

Зрештою, найкраща кава — та, яка вписується у ваше життя.

Реклама

Френч-прес і крапельна кава не суперники, а два різні настрої. Один — про повільне задоволення та глибину, інший — про комфорт і ритм сучасного життя.