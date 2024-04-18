Фунчоза з куркою та овочами: популярний рецепт азійської кухні

Фунчоза – традиційна страва азійської кухні, яку ще називають скляною локшиною. Вона не розварюється, а після приготування стає прозорою, наче скляні нитки, але водночас м'якою.
Для приготування куряче м'ясо обсмажте з болгарським перцем, цибулею і морквою, потім з'єднайте з готовою локшиною, приправами, соєвим соусом, свіжими огірками та зеленню.
Інгредієнти
- фунчоза
- 200 г
- філе куряче
- 400 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- огірок свіжий
- 2 шт.
- часник
- 3 зубки
- соус соєвий
- 4 ст. л.
- олія
- 50 г
- паприка солодка мелена
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- кунжут
- Фунчозу залийте окропом і залиште на п'ять хвилин. Потім відкиньте її на друшляк, промийте під холодною водою та залиште, щоб рідина стекла.
- Куряче філе промийте та обсушіть. Наріжте соломкою.
- Овочі помийте і почистьте.
- Цибулю наріжте півкільцями, перець болгарський – соломкою, моркву натріть по-корейськи на тертці. Часник і зелень подрібніть, огірки наріжте соломкою.
- На розпечену сковороду налийте половину олії. Викладіть куряче філе та обсмажте на сильному вогні до золотавої скоринки. Перекладіть його до миски і закрийте.
- Налийте на цю сковороду олію. Викладіть цибулю, моркву, часник та обсмажте на середньому вогні до м'якості. Додайте болгарський перець, соєвий соус, паприку, чорний перець, посоліть та обсмажте ще п'ять хвилин.
- З'єднайте куряче філе, обсмажені овочі, зелень, огірки та фунчозу. Перемішайте. Викладіть на тарілку і посипте кунжутом.
Поради:
- Куряче м'ясо можна використовувати будь-яке.
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