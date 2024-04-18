Фунчоза з куркою та овочами: популярний рецепт азійської кухні

Фунчоза – традиційна страва азійської кухні, яку ще називають скляною локшиною. Вона не розварюється, а після приготування стає прозорою, наче скляні нитки, але водночас м'якою.

Для приготування куряче м'ясо обсмажте з болгарським перцем, цибулею і морквою, потім з'єднайте з готовою локшиною, приправами, соєвим соусом, свіжими огірками та зеленню.

Інгредієнти фунчоза 200 г філе куряче 400 г цибуля ріпчаста 1 шт. морква 1 шт. перець болгарський 1 шт. огірок свіжий 2 шт. часник 3 зубки соус соєвий 4 ст. л. олія 50 г паприка солодка мелена 1 ч. л. перець чорний мелений сіль кунжут

Фунчозу залийте окропом і залиште на п'ять хвилин. Потім відкиньте її на друшляк, промийте під холодною водою та залиште, щоб рідина стекла. Куряче філе промийте та обсушіть. Наріжте соломкою. Овочі помийте і почистьте. Цибулю наріжте півкільцями, перець болгарський – соломкою, моркву натріть по-корейськи на тертці. Часник і зелень подрібніть, огірки наріжте соломкою. На розпечену сковороду налийте половину олії. Викладіть куряче філе та обсмажте на сильному вогні до золотавої скоринки. Перекладіть його до миски і закрийте. Налийте на цю сковороду олію. Викладіть цибулю, моркву, часник та обсмажте на середньому вогні до м'якості. Додайте болгарський перець, соєвий соус, паприку, чорний перець, посоліть та обсмажте ще п'ять хвилин. З'єднайте куряче філе, обсмажені овочі, зелень, огірки та фунчозу. Перемішайте. Викладіть на тарілку і посипте кунжутом.

Поради:

Куряче м'ясо можна використовувати будь-яке.

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