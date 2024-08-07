Гаджетів не цурайся – хутчіш до школи збирайся!

Добірка топ-7 основних гаджетів, які стануть в нагоді для комфортного навчання.

Використання гаджетів у навчальному процесі за останні 5 років стрімко зросло, що свідчить про їхню незамінність сьогодні. Вони допомагають дитині не лише отримувати знання, а й розвивати креативність, комунікативні навички та самостійність.

Щоб допомогти обрати найкращі пристрої для себе або своєї дитини, презентуємо добірку актуальних моделей зі знижками в мережі Фокстрот.

• Смартфон SAMSUNG SM-A155F Galaxy A15

Основні фішки: 6.5-дюймовий Super AMOLED дисплей, 8/256 ГБ пам’яті, основна камера на 50 Мп, акумулятор на 5000 мАг.

Ідеально підходить для навчання завдяки своєму HD+ дисплею та потужному процесору. Тривала автономність дозволяє не турбуватися про зарядку протягом дня.

Акційна ціна* – 8 299 ₴ (звичайна – 8 999 ₴)

• Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A9

Основні фішки: потужний процесор, 8/128 ГБ пам’яті, стильний дизайн.

Великий LCD-дисплей з високою роздільною здатністю забезпечує комфортне переглядання контенту. Потужний 8-ядерний процесор Unisoc забезпечує безперебійну роботу планшета, що чудово підійде для онлайн-навчання, читання книг та створення презентацій.

Акційна ціна – 6 299 ₴ (звичайна – 7 099 ₴)

• Смартгодинник AMIGO GO001 iP67

Основні фішки: яскравий дизайн, функція дзвінків, GPS-трекер, захист від води.

Для батьків, які хочуть бути на зв’язку зі своєю дитиною та потурбуватися про її безпеку. Є GPS-трекер, а одним натисканням кнопки відправляється сигнал SOS. А також завдяки захисту від води можна займатися плаванням, не знімаючи годинник.

Акційна ціна – 1 699 ₴ (звичайна – 1 999 ₴)

• Ноутбук LENOVO IdeaPad 1

Основні фішки: до 10 годин автономної роботи, тонкий і легкий корпус, антиблікове покриття дисплея, SSD диск на 512 Гб, 2 ядра.

Ідеальний для повсякденних завдань, таких як робота з документами, перегляд вебсторінок та мультимедіа. Процесор Intel Celeron забезпечує достатню продуктивність для базових завдань, а 8 ГБ оперативної пам’яті дозволяють працювати з декількома додатками одночасно.

Акційна ціна – 13 999 ₴ (звичайна – 16 999 ₴)

• Миша LOGITECH Wireless Mouse M171

Основні фішки: бездротове підключення, радіус дії 10 м, довга автономна робота.

Акційна ціна – 599 ₴ (звичайна – 699 ₴)

• Bluetooth-гарнітура BASEUS Wireless Earphones A05

Основні фішки: зручний дизайн, якісний звук, тривала робота від акумулятора, захист від вологи.

Навушники забезпечують концентрацію на онлайн уроках чи заняттях. Ергономічна форма забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу.

Акційна ціна – 799 ₴ (звичайна – 899 ₴)

• БФП струменевий CANON PIXMA G3416

Основні фішки: 3 в 1 (друк, сканер, ксерокс), підключення за допомогою Wi-Fi/USB, система безперервної подачі чорнил (СНПЧ).

Пристрій стане незамінним помічником для кожного школяра і студента, економічний, надійний та багатофункціональний. Принтер має високу якість друку, зручне використання та низьку вартість експлуатації.

Акційна ціна – 9 599 ₴ (звичайна – 10 999 ₴)

Сучасні гаджети здатні суттєво полегшити навчальний процес, роблячи його доступним і зручнішим. Особливо це актуально під час дистанційного навчання, коли важливо мати надійний девайс та стабільний зв’язок. Обирайте найкраще для себе та своїх дітей.

* Ціни дійсні на час і дату публікації матеріалу