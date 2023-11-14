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Геніальні лайфгаки: як безпроблемно провезти парфуми під час подорожі літаком

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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74
Час на прочитання
1 хв
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Геніальні лайфгаки: як безпроблемно провезти парфуми під час подорожі літаком

Як провезти парфуми під час подорожі за кордон / Фото: Credits

Подорожуючі знають, що при проходженні контролю в аеропорті чи на кордоні є обмеження на перевезення деяких речей, зокрема парфумів. Блогер Армен Адамджан показав лайфгак, як можна провезти ваші улюблені парфуми і не хвилюватися щодо перевірки.

  • Візьміть ватний диск та побризкайте на нього своїми парфумами, поки він повністю не просочиться ними. Цю процедуру повторіть з іншими ватними дисками. Запакуйте їх у zip-пакет, попередньо випустивши зайве повітря. У такий спосіб ви можете не хвилюватися щодо перевірки та взяти з собою кілька видів парфумів.
  • Також блогер пригадав ще один популярний спосіб, для якого використовують вазелін у баночці. Підігрійте його та збризніть парфумами. Коли він застигне, нанесіть на шкіру. Проте такий варіант може забивати пори і спричиняти певні проблеми. 

Армен надає перевагу першому способу, а ви оберіть той, який буде зручним для вас.

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Дата публікації
Перегляди
74
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