Геніальні лайфгаки: як безпроблемно провезти парфуми під час подорожі літаком

Подорожуючі знають, що при проходженні контролю в аеропорті чи на кордоні є обмеження на перевезення деяких речей, зокрема парфумів. Блогер Армен Адамджан показав лайфгак, як можна провезти ваші улюблені парфуми і не хвилюватися щодо перевірки.