Лайфгак, як укорінити рослини за допомогою алое

Використайте ідеальний та популярний засіб для укорінення, який, скоріш за все, ви легко знайдете у себе вдома.

На сторінці Gardening Soul показали як приготувати корисне добриво для укорінення рослин, основний інгредієнт якого – алое. Гель алое містить природні сполуки, які можуть стимулювати ріст коренів і поліпшувати загальний стан рослин.

Що робити:

Відріжте листок алое та дістаньте його м'якуш;

Подавіть м'якуш;

Візьміть таблетку аспірину та подрібніть її у порошок;

Додайте порошок аспірину в алое та перемішайте;

Перед посадкою, можете занурити живці рослини у цю суміш для кращого укорінення.

Ви також можете додати цю суміш у воду та поливати нею ґрунт. За допомогою такого добрива ваші рослини матимуть сильне та міцне коріння, без кореневої гнилі.

Чим корисне алое для рослин:

Алое містить фітогормони, такі як ауксини, які сприяють формуванню і розвитку коренів у рослин;

Допомагає зберігати вологу та забезпечує антибактеріальний захист, що знижує ризик гнилі коренів та інших проблем;

Завдяки своїм загоювальним властивостям, алое може допомогти рослинам швидше відновлюватися після пересадки або пошкоджень.

Застосування алое для укорінення рослин може суттєво покращити успішність цього процесу, завдяки його природним стимуляторам росту і захисним властивостям.

Читайте також: