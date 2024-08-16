Лайфгак, як укорінити рослини за допомогою алое

Використайте ідеальний та популярний засіб для укорінення, який, скоріш за все, ви легко знайдете у себе вдома.
На сторінці Gardening Soul показали як приготувати корисне добриво для укорінення рослин, основний інгредієнт якого – алое. Гель алое містить природні сполуки, які можуть стимулювати ріст коренів і поліпшувати загальний стан рослин.
Що робити:
- Відріжте листок алое та дістаньте його м'якуш;
- Подавіть м'якуш;
- Візьміть таблетку аспірину та подрібніть її у порошок;
- Додайте порошок аспірину в алое та перемішайте;
Перед посадкою, можете занурити живці рослини у цю суміш для кращого укорінення.
Ви також можете додати цю суміш у воду та поливати нею ґрунт. За допомогою такого добрива ваші рослини матимуть сильне та міцне коріння, без кореневої гнилі.
Чим корисне алое для рослин:
- Алое містить фітогормони, такі як ауксини, які сприяють формуванню і розвитку коренів у рослин;
- Допомагає зберігати вологу та забезпечує антибактеріальний захист, що знижує ризик гнилі коренів та інших проблем;
- Завдяки своїм загоювальним властивостям, алое може допомогти рослинам швидше відновлюватися після пересадки або пошкоджень.
Застосування алое для укорінення рослин може суттєво покращити успішність цього процесу, завдяки його природним стимуляторам росту і захисним властивостям.
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