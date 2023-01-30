Гіпоалергенний собака: які породи не змусять вас плакати

Якщо ви хочете завести цуценя, але у вас починається напад алергії, як тільки він з'являється в кімнаті, вам варто добре подумати, собаку якої породи вибрати.

Алергія на собак — явище досить поширене і часто про неї новоспечений господар собаки дізнається занадто пізно, що веде до серйозних проблем та сімейних драм. Але, як стверджує WomansWorld, гіпоалергенні породи собак існують.

Ось що вам потрібно знати про гіпоалергенних собак, у тому числі про те, що означає "гіпоалергенна" і які породи краще.

Що викликає алергію на собак

За даними Американського фонду астми та алергії, до 30 відсотків усіх американців борються з алергією на свійських тварин. І хоча алергія на кішок зустрічається частіше, алергічні реакції на собак, як правило, більш серйозні, особливо у людей, які страждають на астму. Симптоми алергії на собак варіюються від людини до людини, але деякі ознаки того, що у вас може бути алергія на собаку, включають:

Набряк і свербіж навколо очей

Нежить

Кашель чи задишка

Хрипи та чхання

Після носових крапель

Очі, що сльозяться

Свербіж шкіри, висип або кропив'янка

Всупереч поширеній думці, спалах алергії викликає не собача шерсть. Швидше, це білок, що міститься в собачій слині та сечі. Коли собаки доглядають за собою, вони поширюють цей білок на шкіру та вовну, а потім виділяють його у навколишнє середовище у вигляді лупи – звідси й причина, через яку люди кажуть, що у них алергія на лупу домашніх тварин.

Якщо у вас серйозні ознаки та симптоми – проблеми зі сном або постійні хрипи – зателефонуйте своєму лікареві. Зверніться за невідкладною медичною допомогою, якщо симптоми швидко погіршуються або важко дихати при мінімальній активності.

Що означає, гіпоалергенна порода

Термін "гіпоалергенний" зазвичай означає відсутність усіх алергенів. Однак префікс гіпо насправді перекладається як "менше" або "нижче за норму". Отже, гіпоалергенний собака — це собака, яка з меншою ймовірністю викличе алергічну реакцію.

Це означає, що 100% гіпоалергенного собаки не існує. Жоден щеня не є на 100% гіпоалергенним. Проте експерти кажуть, що можна знайти менш алергенні породи, які найкраще підходять для алергіків. У цих пухнастих псів передбачувана, неліняюча шерсть, яка виробляє менше лупи, і, як згадувалося вище, лупа викликає більшість алергій на свійських тварин.

Які породи собак найкраще підходять для алергіків

Коли ви виявили у себе алергію на собаку, але ще не готові розлучитися з ідеєю завести цуценя, зверніть увагу на чотирилапих з найменшою ймовірністю викликати. Їх багато, але в цьому списку представлені найкращі з найкращих порід собак для людей, які страждають на алергію.

Пудель

Пудель — це, можливо, найпопулярніша порода собак у категорії собак, що не линяють, він був схрещений з багатьма іншими собаками, щоб створити ряд гіпоалергенних порід. Серед них лабрадудль, голдендудль, йоркіп, кокап та інші чарівні "пу". Пуделі можуть бути стандартного, мініатюрного та іграшкового розміру, і з них виходять чудові сімейні собаки, тому що вони розумні, енергійні та легко піддаються дресирування. В даний час найпопулярнішою гібридною породою пуделя є симпатична суміш золотистого ретрівера та пуделя.

Шнауцер та Цвергшнауцер

Спочатку шнауцери розводили для роботи на фермах. Сьогодні вони дивовижні сторожові пси, які люблять обійматися та грати. У них подвійна вовна — нижня частина м'яка і щільна, а верхня — жорстка, що потребує регулярного розчісування, щоб запобігти утворенню ковтунів. Однак, на відміну від інших популярних порід собак, вони не виділяють багато лупи, що робить їх ідеальними для алергіків. Захисний, вірний і енергійний, цей пес любить притискатися і відмінно ладнає з маленькими дітьми. Крім того, як і пудель, вони бувають різних видів, тому, якщо ви шукаєте, чи ви шукаєте маленьку собаку або гігантського шнауцера, ця порода може задовольнити всі вимоги.

Бішон фризе

Від природи ніжний, щасливий і грайливий, бішон фризе — чарівний пес, відомий по білій вовні і лагідній вдачі. Це порода з подвійною вовною, яка практично не линяє, тому вона входить до числа найкращих гіпоалергенних собак. Тим не менш, ці привабливі цуценята, як правило, страждають від розлуки, тому, якщо ви працюєте далеко від дому, подумайте про іншу гіпоалергенну породу.

Ірландський водяний спанієль

Зверніть увагу на ірландського водяного спанієлю. Ці кудлаті цуценята відрізняються кучерявою, водонепроникною, гіпоалергенною вовною і звужується "щуром хвостом". Вони найвищі серед усіх спаніелів, але не дозволяйте їх масивним розмірам обдурити вас — ірландський водяний спанієль — приємний ручний песик, відомий своєю відданістю.

Португальська водяна собака

Португальський водяний собака, який прославився завдяки колишнім цуценятам Білого дому Санні і Бо, — розумний, спортивний компаньйон, який любить воду, з яким можна поділитися любов'ю. Ці собаки середнього розміру легко піддаються дресирування і мають кучеряву вовну, схожу на кілька інших собак цього списку. Тим не менш, хоча ця порода гіпоалергенна, її густа шерсть сезонно линяє. Вам потрібно буде регулярно доглядати цуценя, щоб звести до мінімуму алергічні реакції.

Афганський хорт

Як одношерста порода, царствена і відчужена афганська хорт — красивий собака, яка з не дуже сильно линяє. Просто майте на увазі: їх довгі пасма вимагають ретельного догляду, щоб запобігти сплутуванню. Тим не менш, якщо ви не заперечуєте регулярно доглядати свого пса, ця порода — фантастичний варіант для алергіків. Крім того, вони вірні, люблячі та приємні, що робить їх особливо придатними для сімей.

Басенджі

Відомі як негайливі собаки, басенджі розумні, люто незалежні і легко впізнавані своїми милими кучерявими хвостами. У цієї милої гіпоалергенної собачки коротка шерсть, яка лише зрідка линяє. Рекламовані як собаки для пригод, басенджі мають бездоганний нюх. Однак будьте обережні, тому що їхній ніс іноді може завдати їм неприємностей, спровокувавши розорення пакету для сміття в пошуках залишків вчорашньої вечері.

Бедлінгтон-тер'єр

Ще одна гіпоалергенна собачка з відомою зовнішністю, шерсть бедлінгтон-тер'єра нагадує овечу — густа і кучерява, що поєднує в собі м'якість і жорсткість. Однак, на відміну від багатьох інших порід тер'єрів, він не жилавий. Допитливі та розумні, бедлінгтон-тер'єри — неймовірні сторожові пси, яким подобається бути в центрі уваги. Їхня вовна мало линяє і майже не утворюється лупа. Незважаючи на це, їх потрібно розчісувати хоча б раз на тиждень.

Ці собаки є одними з найпопулярніших, але існує безліч інших гіпоалергенних порід собак:

М'якокошерстий пшеничний тер'єр

Мальтеза

Китайська чубата

Аффенпінчер

Ксолоітцкуінтлі (також відомий як мексиканська гола собака)

Які собаки протипоказані алергікам

Алергікам краще уникати собак, таких як:

Сенбернар

Бульдог

Німецька вівчарка

Бостонський тер'єр

Ці породи зазвичай виділяють алергени у великих кількостях. Пам'ятайте, що не шерсть собаки викликає алергію у людей, які страждають на алергію на собак, а білки, які перетворюються на лупу. Ось чому, навіть якщо ви виберете гіпоалергенне цуценя від авторитетного заводчика, важливо постійно доглядати його вовну, оскільки жоден пес не на 100% вільний від алергенів.

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