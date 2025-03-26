Гливи, шиїтаке та енокі: як виростити гриби в своєму саду

Мода на садівництво та вирощування овочів зростає кожен рік. Вже нікого не здивуєш власноруч вирощеними яскравими помідорами, тому, можливо варто спробувати виростити щось цікавіше, наприклад, гриби.

Гриби є культурою, яку цілком реально виростити власноруч. Вони добре підходять для вирощування в невеликих будинках, навіть у квартирах.

Експерт Джонні Брюс пояснив Gardens Illustrated, як виростити власні гриби, та назвав типи, які ідеально підходять для вирощування в саду.

Як самостійно виростити гриби

Більшість диких видів грибів неймовірно чутливі до свого безпосереднього оточення, мають швидкоплинний сезон і залежать від певних симбіозів, щоб процвітати, що зводить нанівець багато спроб культивування. Але є кілька видів, які легше одомашнити, і вони є гарною альтернативою.

Ось три гриби, які можна виростити вдома за допомогою низки простих методів.

Гливи

Гливи / Фото: Associated Press

Гливи — це різноманітний і міцний рід грибів, які одночасно смачні і легко вирощуються, що робить їх одними з найкращих грибів для вирощування для початківців. Звичайна глива (Pleurotus ostreatus) широко поширена в помірних лісах, але її можна вирощувати на різних субстратах, включно з соломою та відпрацьованою кавовою гущею. Доведено, що цей дивовижний гриб росте навіть на недопалках. У містах часто є велика кількість відпрацьованої кави, яка є чудовим субстратом. Вона має бути свіжою – процес варіння сприяє стерилізації гущі, яка швидко заражається конкурентними грибками.

Щоб виростити гливи, змішайте вологу, але не мокру, землю з більш грубим матеріалом, таким як солома або кокосове волокно, щоб полегшити аерацію субстрату.

Герметично закрийте інокульований субстрат у контейнері в теплому темному місці, де колонізація міцелію Pleurotus може тривати 1-3 тижні. Коли білі нитки повністю вкриють субстрат, можна зробити отвори, щоб кисень стимулював утворення грибів. Вешенкам потрібне трохи світла, щоб рости, і вони отримують переваги від високої вологості протягом 7-10 днів, необхідних для дозрівання грибів.

Гриби шиїтаке

Гриби шиїтаке / Фото: Associated Press

Шиїтаке — це унікальний гриб із Східної Азії, який культивується протягом тисяч років. Ще один міцний вид, який також можна легко вирощувати на кавовій гущі, але традиційно культивувати на свіжозрубаних колодах. Цей зовнішній метод є ефективним, але займає набагато більше часу, коли інокульовані колоди дають гриби лише через рік, але потім, зазвичай, дають більше врожаю протягом більш тривалого періоду - залежно від розмірів колоди.

Для вирощування грибів шиїтаке підходить ціла низка дерев твердих порід, але часто віддають перевагу дубу, оскільки він може давати більше врожаю - колода довжиною 1 м і діаметром 20 см дає врожай до 7 років порівняно з 3 роками для тополі.

Інокульовані гранули тирси є звичайним способом щеплення колоди, яку можна забити в попередньо просвердлені отвори на відстані 10 см одна від одної. Поліна слід залишити в злегка затіненому місці, де вони не будуть висихати. Шиїтаке досить міцні, щоб корки залишалися відкритими, але інші види запечатуються воском, щоб запобігти забрудненню та зберегти вологу.

Гриби енокі

Гриби Енокі / Фото: Credits

Цей химерний на вигляд гриб із його тонкими білими скупченнями ніжок і мініатюрними капелюшками є хорошим вибором для вирощування тим, хто живе в маленьких квартирах, оскільки ці гриби можна успішно вирощувати в темряві у великій скляній банці. У дикій природі ці гриби утворюють темно-коричневі скупчення на гнилій деревині, але під час вирощування в темряві з високим рівнем вуглекислого газу вони утворюють подовжені крихкі стебла, які популярні в східній кулінарії через їхній смак і поживну цінність.

Для вирощування грибів енокі можна використовувати тирсу листяних порід, яку слід добре змішати зі спорами перед тим, як помістити в добре стерилізовані скляні банки та закупорити. Їх слід зберігати в теплому місці, наприклад у провітрюваній шафі, доки субстрат повністю не колонізується, перш ніж перенести в більш прохолодне середовище, яке стимулюватиме виробництво грибів.

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