Головна квітка зими: як доглядати за морозником

Морозник зацвітає в лютому і часто квітне, коли сніг ще не розтанув.

Якщо взимку ви побачили зелену або з фіолетовими прожилками квітку, яка яскравою плямою виділяється на тлі снігу — це означає, що вам на очі трапився морозник.

Ця квітка починає радувати нас ще взимку, зазвичай вона невелика — розміром 20-40 см, але морозники зі здерев'янілими стеблами можуть сягати 1 м в довжину. Про те, як доглядати за морозником, розповідають британські садівники Gardens illustrated.

Де посадити морозник

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Морозники віддають перевагу тіні, але витримають і повне сонце, якщо ґрунт не висихає. Багато з цих квіток повністю морозостійкі і абсолютно спокійно переживають зиму й холод від -10 до -30 градусів. Під час морозів квітка зморщується, витискаючи з себе вологу, а потім, за відлиги, знову відроджується.

Морозники з високими стеблами часто потребують опори. Вони також чудово почуваються в теракотових горщиках у холодній теплиці або на закритій веранді.

Садити морозник можна в будь-який час, але все ж краще це робити в серпні. Морозник дуже любить піщані ґрунти.

Як доглядати за морозником

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Зрізайте листя як вічнозелених, так і листопадних видів морозника пізньої осені або на початку зими, щоб запобігти перенесенню хвороб.

Восени мульчуйте ґрунт органічними речовинами, що не містять бур'янів — це допомагає підтримувати зростання квітів та стримувати поширення бур'янів.

Підгодовувати рослину потрібно двічі на рік, під час квітіння та в розпал літа. Якщо ваш морозник дає багато листя й мало квітів, його варто підживити додатково.

Забезпечте сорти з високим стеблом опорою для рослин, особливо на відкритих ділянках.

Розмноження морозників

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Багато морозників можна розмножувати насінням, яке треба висівати одразу ж, у міру його дозрівання, на початку літа. Насінню потрібен теплий і вологий період, за яким іде похолодання. Паростки морозника зазвичай з'являються взимку або провесною, але проростання може бути непередбачуваним. Рослинам, вирощеним із насіння, може знадобитися кілька років, щоб зацвісти.

Також морозник добре розмножується розподілом коренів. Робити це краще ранньою весною.

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