Гортензії: помилки, яких ви можете припуститися під час вирощування

Гортензії — це листяні чагарники, які славляться величезними яскравими суцвіттями, які милують око з пізньої весни до осені. У них репутація невибагливих рослин, які ідеально підходять як для початківців, так і для досвідчених садівників. Однак навіть ці прості у догляді рослини можуть стати жертвами певних помилок, яких легко уникнути, якщо знати основні правила.

Видання Martha Stewart надало корисні поради що до того, як уникнути найпоширеніших помилок у догляді за гортензіями. Адже правильний догляд за цими розкішними рослинами забезпечить ваш сад пишним цвітінням протягом усього літа.

Помилка 1: поганий дренаж ґрунту

Гортензії полюбляють добре дренований ґрунт, багатий на поживні речовини. Ви повинні створити для вашої гортензії комфорт, інакше рослина може зіткнутися з проблемами. Якщо у вашому саду важкий глинистий ґрунт, він може затримувати занадто багато води, а це шкідливо для гортензій. У цьому випадку краще додати гіпс, щоб покращити дренаж.

Для піщаного ґрунту, який погано утримує воду, рекомендується додати торф'яний мох. Це створить ідеальні умови для ваших рослин.

Помилка 2: неправильний pH ґрунту

Рівень pH ґрунту — це ключовий фактор у вирощуванні гортензій. Перевірка pH перед посадкою є дуже важливою, оскільки неправильний рівень може обмежити поглинання поживних речовин.

pH ґрунту впливає не лише на здоров'я рослин, але й може змінювати колір квітів у певних сортів гортензій. Наприклад, блакитні гортензії процвітають у кислому ґрунті, тоді як рожеві віддають перевагу лужному середовищу.

Помилка 3: занадто багато сонця

Гортензії люблять ранкове сонце та полуденну тінь. У північних регіонах вони можуть досить легко переносити сонце, але от у південних зонах їм необхідно надавати більше тіні, щоб уникнути опіків листя та квітів. Декілька годин ранкового сонця буде ідеальним варіантом.

Помилка 4: обрізання у невідповідний час

Не варто обрізати гортензії восени. У цей період вони закладають квіткові бруньки для наступного сезону та обрізання може позбавити вас цвітіння. Обрізати гортензії потрібно лише навесні, коли стає зрозуміло, які гілки не вижили після зими.

Помилка 5: надмірна кількість добрива

Часте удобрення може призвести до надмірної кількості азоту у ґрунті, а це сповільнює цвітіння. Рекомендується вносити добрива лише двічі за сезон: навесні, коли рослина прокидається, та в середині липня, щоб підтримати розпускання бутонів.

Помилка 6: надмірний полив

Гортензії потребують рівномірно зволоженого ґрунту, але надмірний полив може призвести до загнивання коренів. Не дозволяйте кореням стояти у воді, але й не допускайте повного висихання ґрунту. Поливати рослини слід залежно від природних опадів у вашому регіоні — від щоденного поливу до одного разу на тиждень. Гортензії, які отримують надмірну кількість води, мають менше цвітіння, їхнє листя та квіти в'януть, а самі листки стають жовтими та м'якими.

Помилка 7: занадто близьке садіння

Гортензії — це великі рослини, які можуть досягати 3 м у висоту та 2,5 м у ширину. Якщо ви садите їх надто близько одна до одної, рослини можуть змагатися за воду та поживні речовини, а це негативно вплине на їхній розвиток. Тому дотримуйтеся рекомендованої відстані під час садіння.

Гортензії — це чудовий вибір для вашого саду. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви забезпечите їм здоровий ріст і тривале цвітіння, яке буде тішити вас протягом багатьох років.

Ми також писали про те, як визначити тип ґрунту та які рослини на ньому вирощувати.

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