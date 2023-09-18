Готуємо домашніх тварин до блекаутів: прості поради від ветеринарки

Незабаром можуть початися блекаути, тому ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна розповіла, як підготуватися до цього складного періоду, якщо у вас є домашня тварина.

Зробіть запас питної води.

Підготуйте корм та ласощі. Якщо тварина їсть вологий корм, а банка велика і корм ще залишається, то або беріть менший об‘єм, або підготуйте сумку-холодильник і покладіть туди залишки. Відкриту консерву не можна зберігати більше 24 годин.

Якщо тварина їсть натуральну їжу, то можна зварити або розігріти її заздалегідь і покласти в термос. Але олії та вітамінно-мінеральні добавки завжди додаємо саме перед вживанням їжі.

Якщо у вас є кошенята або цуценята на штучному вигодовуванні, також зробіть гарячу молочну суміш та налийте її в термос. Перед вигодовуванням перевірте температуру - вона має бути ~38-39 градусів.

Тримайте поруч ветеринарну аптечку. Якщо ваш улюбленець постійно потребує ліки, придбайте достатню кількість заздалегідь. Якщо ліки потрібно зберігати в холодильнику, також можна використовувати сумку-холодильник.

Підготуйте теплі речі для улюбленця: лежанку з товстим дном, плед, светри/комбінезони.

Якщо в приміщенні дуже холодно, або у вас є кошенята, цуценята, покладіть грілку з гарячою водою в лежанку, загорнувши її в рушник.

Прикріпіть улюбленцю брелок-ліхтарик на нашийник. Вони мають різні режими, тому ви можете обрати оптимальний варіант світіння.

Придбайте найшийник, що світиться. Так улюбленця буде видно в межах 200-500 метрів.

Амуніція та одяг зі світловідбивними елементами також є важливими, особливо якщо поруч з місцями, де ви гуляєте, багато доріг та автомобілів.

Прикріпіть адресник з QR-кодом. Якщо пухнастик загубиться, адресник завжди підвищує шанси його знайти.

Обов’язково беріть на прогулянку ліхтарик.

Щоб тварина не нудьгувала, використовуйте інтелектуальні або інтерактивні іграшки. Конги та лизальні килимки також будуть корисними.

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