Готуємося до літнього квітнення: час саджати плетисті троянди

Осінь – час важливих садових робот, які гарантують вам квітучий сад влітку та восени.

Ідеальний сад створюється восени, тому всі важливі роботи з посадки рослин, які дадуть свої плоди в майбутньому, потрібно зробити прямо зараз.

Зокрема це стосується плетистих троянд.

Плетисті троянди дають рясне квітнення влітку та восени. Крім тривалого періоду квітнення, ці рослини мають масу переваг, наприклад, їх можна використовувати як захист від грабіжників, їхні колючі пагони можуть заплести весь паркан або стіну під вікном і таким чином убезпечити ваш будинок від непроханих гостей.

Експерти з садівництва розповіли Еxpress.co.uk коли і як краще саджати плетисті троянди.

Коли садити плетисті троянди з відкритою кореневою системою

Фото: lady.tsn.ua

Є два варіанти посадки плетистих троянд. Рослини з голим корінням (відкритою кореневою системою) без листя або квітів, краще садити в період з жовтня по березень або по квітень, коли рослини перебувають у стані спокою.

За даними британського Королівського садівничого товариства (RHS), троянди найкраще садити пізно восени — приблизно в жовтні або листопаді. В наших умовах краще все ж таки садити троянди в жовтні, коли починає опадати листя.

Наступний сезон для посадки починається з кінця зими до ранньої весни, перш ніж зростання відновиться.

Коли садити плетисті троянди із закритою кореневою системою

Фото: lady.tsn.ua

Плетисті троянди в горщиках (з закритою кореневою системою) можна садити будь-якої пори року, якщо земля не промерзла і не мокра. Однак, якщо посадити троянди на початку осіннього сезону, це дасть корінням достатньо часу, щоб укоренитися, перш ніж вони перейдуть у стан спокою взимку. І тоді квітнення, можливо, почнеться раніше і буде ефектнішим.

Поки немає ознак посухи, морозу чи перезволоження ґрунту, троянди можна садити будь-коли восени, навесні чи наприкінці зими.

Як посадити плетисті троянди

Фото: lady.tsn.ua

Незалежно від того, саджаєте ви троянди із закритою кореневою системою або відкритою, перед посадкою завжди варто підготуватися.

Знаменитий британський селекціонер троянд Девід Остін пояснив, що регідратація рослини, мабуть, найважливіший крок: "Перш ніж вийняти троянду з горщика, рясно полийте її безпосередньо перед посадкою".

Потім розпушіть грунт і викопайте яму досить велику, щоб вмістити масу коренів (близько 40 см на 60 см для троянд із закритою кореневою системою або вдвічі більше ширини голого кореня).

Дістаньте коріння контейнерних рослин і помістіть їх у центр отвору. Переконайтеся, що місце щеплення (де стебло з'єднується з підщепою) знаходиться на рівні поверхні ґрунту, а не нижче його.

Акуратно засипте яму ґрунтом і ще раз полийте.

Як вибрати місце для посадки плетистих троянд

Фото: lady.tsn.ua

Плетисті троянди найкраще садити вздовж паркану, біля стін або поблизу арок. Плетисті рослини вимагають опори, яку вони могли б заплести.

Уважно вивчіть опис сорту вашої троянди, наскільки високою вона зросте і залежно від цього шукайте місце.

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