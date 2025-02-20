Готуємося до нового садового сезону: топ-15 багаторічних рослин із довгим цвітінням

Наближається новий садовий сезон, а разом із ним приходить бажання створити справжній квітковий рай. Багаторічні рослини стають незамінними союзниками садівниць, адже вони не лише тішать нас барвами, але й підтримують життя комах обпилювачів, додають аромату та затишку кожному куточку саду.

Видання MarthaStewart розповіло про найкращі 15 багаторічних рослин із довгим цвітінням, які повертаються з року у рік, дарують незабутні миті натхнення та краси. Ці багаторічні рослини зберігають колір протягом цілого (якщо не кількох) сезонів.

У період холодної вологої весни вони пускають пагони, а у жарких і сухих регіонах місцеві багаторічні рослини можуть вистояти без додаткового поливу навіть під палючим літнім сонцем. Багаторічні рослини також служать важливим джерелом їжі для бджіл, метеликів і птахів.

Часник круглоголовий

Часник круглоголовий / Фото: Credits

Кому може не сподобається рослина, схожа на пасхальне яйце на паличці, особливо з квітами, які змінюють колір? Часник круглоголовий, декоративний представник сімейства цибулевих, — мила невисока рослина. Вона цвіте з пізньої весни до пізнього літа невеликими головками, які змінюються від зеленого до рожевого чи червонувато-фіолетового у міру проходження літніх днів.

Час цвітіння: з кінця весни до кінця літа

з кінця весни до кінця літа Розмір : від 30,5 см до 91 см у висоту та від 30 см до 46 см у ширину

: від 30,5 см до 91 см у висоту та від 30 см до 46 см у ширину Вимоги до догляду: багато сонця, полуденна тінь у жарких регіонах; піщаний, добре дренований ґрунт

Айстра

Айстра / Фото: Associated Press

Цвіте з кінця літа до осені, айстри забезпечують важливу їжу для метеликів-монархів і птахів, які мігрують. Більшість розквітає вчасно, щоб допомогти їм здійснити подорож. Її квіти, схожі на ромашку, бувають білого, рожевого, фіолетового, лавандового та блакитного кольорів.

Час цвітіння : з кінця літа до осені

: з кінця літа до осені Розмір : від 30 см до 180 см у висоту та від 30 до 122 см у ширину

: від 30 см до 180 см у висоту та від 30 до 122 см у ширину Вимоги до догляду: від яскравого сонця до півтіні; вологий, добре дренований ґрунт

Астильба

Астильба / Фото: Credits

Пір’ясті скупчення маленьких білих, рожевих, фіолетових або червоних квітів астильби додадуть трохи фантазії вашому саду і це одна з рідкісних квітучих багаторічних рослин, яка полюбляє тінь. Хоча період цвітіння триває лише два-три тижні, різні види астильби квітнуть у різний час з весни до осені, тому вибір кількох різних астильб для використання у вашому саду може бути чудовим рішенням.

Час цвітіння: від весни до осені (якщо ви садите кілька сортів)

від весни до осені (якщо ви садите кілька сортів) Розмір : від 30 см до 91 см у висоту та від 46 до 76 см у ширину

: від 30 см до 91 см у висоту та від 46 до 76 см у ширину Вимоги до догляду: віддає перевагу півтіні; багатий, вологий, добре дренований ґрунт

Будлея "Blue Chip"

Будлея / Фото: Credits

Частина нової серії мініатюрних кущів, "Blue Chip" дає колоски блакитно-лавандових квітів, які безперервно квітнуть з весни до осені. І на відміну від багатьох сортів, які дають настільки багато насіння, що оголошені шкідливими, цей дає мало насіння, тому навряд чи вийде з-під контролю.

Час цвітіння: від весни до осені

від весни до осені Розмір : від 30 до 61 см у висоту та від 30 до 61 см у ширину

: від 30 до 61 см у висоту та від 30 до 61 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; середньої вологості, добре дренований ґрунт

Котяча м’ята

Котяча м’ята / Фото: Associated Press

Котяча м’ята цвіте майже на будь-якому ґрунті, а весняне цвітіння триває до шести тижнів. Зріжте його, коли рослина стане довгоногою, щоб заохотити другий приплив цвітіння наприкінці літа. Крім лавандових відтінків, квіти можуть бути рожевими, білими або жовтими.

Час цвітіння: пізня весна — рання осінь

пізня весна — рання осінь Розмір : від 15 см до 30 см у висоту та від 30 до 91 см у ширину

: від 15 см до 30 см у висоту та від 30 до 91 см у ширину Вимоги до догляду: часткове сонце; будь-який добре дренований ґрунт

Ехінацея

Ехінацея / Фото: Associated Press

Цвітіння ехінацеї пурпурової може тривати кілька років, але як тільки ця багаторічна рослина в преріях почне квітнути, ви матимете рясне цвітіння з середини до кінця літа та знову восени, якщо видалити відцвілі квіти. Метелики та бджоли люблять її нектар, а зимувальні птахи збирають їжу з насіння квіткових головок.

Час цвітіння: від літа до осені

від літа до осені Розмір : від 30 см до 91 см у висоту та від 30 до 60 см у ширину

: від 30 см до 91 см у висоту та від 30 до 60 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт

Кореопсис мутовчастий

Кореопсис мутовчастий / Фото: Credits

Кореопсис мутовчастий дає маленькі квіти, які квітнуть на початку літа та протягом усього сезону, якщо ви будете прибирати старі квіти.

Час цвітіння: все літо

все літо Розмір : від 30 см до 121 см у висоту та від 30 см до 91 см у ширину

: від 30 см до 121 см у висоту та від 30 см до 91 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; злегка сухий, добре дренований ґрунт

Лілійник "Стелла де Оро"

Лілійник / Фото: Credits

Стійкі до хвороб лілейники дають суцвіття у формі труби, які щодня опадають, але постійна поява нових зберігає колір. Хоча більшість сортів лілейників квітнуть лише від одного до трьох тижнів, цей популярний сорт квітне золотисто-жовтими квітами з травня по вересень або навіть жовтень, залежно від того, де ви живете.

Час цвітіння: весна — рання осінь

весна — рання осінь Розмір : 22-30 см у висоту та 25-30 см у ширину

: 22-30 см у висоту та 25-30 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; вологий, добре дренований ґрунт

Будяк

Будяк / Фото: Credits

Посухостійка багаторічна рослина, яка квітне від місяця до шести тижнів. Запилювачі, у тому числі бджоли та метелики люблять його нектар, а також це джерело їжі для гусениць.

Час цвітіння: з середини літа до середини осені

з середини літа до середини осені Розмір : від 30 см до 91 см у висоту та від 61 см до 91 см у ширину

: від 30 см до 91 см у висоту та від 61 см до 91 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; багатий, вологий ґрунт

Приворотень м'який

Приворотень м'який / Фото: Associated Press

Його витончені жовто-зелені квіти об'ємно розпускаються, мов подих дитини, з пізньої весни до початку літа. У рослини синьо-зелене листя, яке після дощу покривається схожими на дорогоцінні краплини.

Час цвітіння: кінець весни — початок літа

кінець весни — початок літа Розмір : від 30 см до 91 см у висоту та від 1230 см до 60 см у ширину

: від 30 см до 91 см у висоту та від 1230 см до 60 см у ширину Вимоги до догляду: віддає перевагу півтіні, але добре переносить сонце; будь-який ґрунт

Троянди "Knock Out"

Троянди

Троянди "Knock Out" — це найкращі довговічні рослини, які квітнуть з травня по жовтень. Цей сорт також доступний з яскраво-рожевими та олійно-жовтими квітами. Існує також мініатюрний варіант для балконів і невеликих приміщень. Ви можете збільшити цвітіння, якщо посадите у місці, яке щодня отримує багато сонячного світла, близько вісім годин.

Час цвітіння: від весни до осені (залежно від сорту)

від весни до осені (залежно від сорту) Розмір : 91-121 см у висоту та 91-121 см у ширину

: 91-121 см у висоту та 91-121 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт

Перовскія

Перовскія / Фото: Credits

Перовскія має сріблясте листя та довгі тонкі скупчення крихітних лавандово-блакитних квіток, які квітують із середини літа до осені. Квіти зберігатимуться довше, якщо ви будете відщипувати відцвілі квіти, щоб заохочувати інші. Це витривала рослина, яка добре переносить посуху.

Час цвітіння: від середини літа до осені

від середини літа до осені Розмір : від 91 см до 121 см у висоту та 91 см у ширину

: від 91 см до 121 см у висоту та 91 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; кам'янистий чи середньо-сухий, добре дренований ґрунт

Звіробій

Звіробій / Фото: Credits

Посадіть звіробій на сонці та обріжте його ранньою весною, щоб спонукати його зіркоподібні квіти розростатися трохи згодом. Його яскраве золотисто-жовте цвітіння починається у середині літа та триває майже шість тижнів.

Час цвітіння: від літа до початку осені

від літа до початку осені Розмір : від 30 см до 91 см у висоту та від 30 см до 121 см у ширину

: від 30 см до 91 см у висоту та від 30 см до 121 см у ширину Вимоги до догляду: від півтіні до сонця; віддає перевагу добре дренованим ґрунтам середньої вологості

Шавлія

Шавлія / Фото: Credits

Більшість видів шавлії має відносно тривалий період цвітіння, починаючи з весни та триваючи до кінця літа чи початку осені. Вона добре переносить посуху, але достатня кількість води сприятиме тривалому чи навіть повторному цвітінню.

Час цвітіння : від весни до початку осені

: від весни до початку осені Розмір : від 30 см до 152 см у висоту та від 30 см до 121 см у ширину

: від 30 см до 152 см у висоту та від 30 см до 121 см у ширину Вимоги до догляду: від сонця до півтіні; добре дренований ґрунт

Деревій

Деревій / Фото: Credits

Деревій — багаторічна рослина, яка успішно знищує бур’яни. Він має вишукані різноколірні квіти, які будуть тішити вас з ранньої весни до пізньої осені.

Час цвітіння: від весни до осені

від весни до осені Розмір : 91 см у висоту та 91 см у ширину

: 91 см у висоту та 91 см у ширину Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт

Створення ідеального саду – це справжнє мистецтво, яке вимагає уваги до деталей, терпіння та любові до природи. Кожна з цих рослин має свої особливості, але всі вони об’єднані однією рисою – здатністю дарувати тривале цвітіння та створювати атмосферу натхнення упродовж всього сезону.

Ми також писали про те, як видалити кущі та невеликі дерева з глибоким корінням із садової ділянки.

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