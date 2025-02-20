Готуємося до нового садового сезону: топ-15 багаторічних рослин із довгим цвітінням

Наближається новий садовий сезон, а разом із ним приходить бажання створити справжній квітковий рай. Багаторічні рослини стають незамінними союзниками садівниць, адже вони не лише тішать нас барвами, але й підтримують життя комах обпилювачів, додають аромату та затишку кожному куточку саду.
Видання MarthaStewart розповіло про найкращі 15 багаторічних рослин із довгим цвітінням, які повертаються з року у рік, дарують незабутні миті натхнення та краси. Ці багаторічні рослини зберігають колір протягом цілого (якщо не кількох) сезонів.
У період холодної вологої весни вони пускають пагони, а у жарких і сухих регіонах місцеві багаторічні рослини можуть вистояти без додаткового поливу навіть під палючим літнім сонцем. Багаторічні рослини також служать важливим джерелом їжі для бджіл, метеликів і птахів.
Часник круглоголовий
Кому може не сподобається рослина, схожа на пасхальне яйце на паличці, особливо з квітами, які змінюють колір? Часник круглоголовий, декоративний представник сімейства цибулевих, — мила невисока рослина. Вона цвіте з пізньої весни до пізнього літа невеликими головками, які змінюються від зеленого до рожевого чи червонувато-фіолетового у міру проходження літніх днів.
- Час цвітіння: з кінця весни до кінця літа
- Розмір: від 30,5 см до 91 см у висоту та від 30 см до 46 см у ширину
- Вимоги до догляду: багато сонця, полуденна тінь у жарких регіонах; піщаний, добре дренований ґрунт
Айстра
Цвіте з кінця літа до осені, айстри забезпечують важливу їжу для метеликів-монархів і птахів, які мігрують. Більшість розквітає вчасно, щоб допомогти їм здійснити подорож. Її квіти, схожі на ромашку, бувають білого, рожевого, фіолетового, лавандового та блакитного кольорів.
- Час цвітіння: з кінця літа до осені
- Розмір: від 30 см до 180 см у висоту та від 30 до 122 см у ширину
- Вимоги до догляду: від яскравого сонця до півтіні; вологий, добре дренований ґрунт
Астильба
Пір’ясті скупчення маленьких білих, рожевих, фіолетових або червоних квітів астильби додадуть трохи фантазії вашому саду і це одна з рідкісних квітучих багаторічних рослин, яка полюбляє тінь. Хоча період цвітіння триває лише два-три тижні, різні види астильби квітнуть у різний час з весни до осені, тому вибір кількох різних астильб для використання у вашому саду може бути чудовим рішенням.
- Час цвітіння: від весни до осені (якщо ви садите кілька сортів)
- Розмір: від 30 см до 91 см у висоту та від 46 до 76 см у ширину
- Вимоги до догляду: віддає перевагу півтіні; багатий, вологий, добре дренований ґрунт
Будлея "Blue Chip"
Частина нової серії мініатюрних кущів, "Blue Chip" дає колоски блакитно-лавандових квітів, які безперервно квітнуть з весни до осені. І на відміну від багатьох сортів, які дають настільки багато насіння, що оголошені шкідливими, цей дає мало насіння, тому навряд чи вийде з-під контролю.
- Час цвітіння: від весни до осені
- Розмір: від 30 до 61 см у висоту та від 30 до 61 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; середньої вологості, добре дренований ґрунт
Котяча м’ята
Котяча м’ята цвіте майже на будь-якому ґрунті, а весняне цвітіння триває до шести тижнів. Зріжте його, коли рослина стане довгоногою, щоб заохотити другий приплив цвітіння наприкінці літа. Крім лавандових відтінків, квіти можуть бути рожевими, білими або жовтими.
- Час цвітіння: пізня весна — рання осінь
- Розмір: від 15 см до 30 см у висоту та від 30 до 91 см у ширину
- Вимоги до догляду: часткове сонце; будь-який добре дренований ґрунт
Ехінацея
Цвітіння ехінацеї пурпурової може тривати кілька років, але як тільки ця багаторічна рослина в преріях почне квітнути, ви матимете рясне цвітіння з середини до кінця літа та знову восени, якщо видалити відцвілі квіти. Метелики та бджоли люблять її нектар, а зимувальні птахи збирають їжу з насіння квіткових головок.
- Час цвітіння: від літа до осені
- Розмір: від 30 см до 91 см у висоту та від 30 до 60 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт
Кореопсис мутовчастий
Кореопсис мутовчастий дає маленькі квіти, які квітнуть на початку літа та протягом усього сезону, якщо ви будете прибирати старі квіти.
- Час цвітіння: все літо
- Розмір: від 30 см до 121 см у висоту та від 30 см до 91 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; злегка сухий, добре дренований ґрунт
Лілійник "Стелла де Оро"
Стійкі до хвороб лілейники дають суцвіття у формі труби, які щодня опадають, але постійна поява нових зберігає колір. Хоча більшість сортів лілейників квітнуть лише від одного до трьох тижнів, цей популярний сорт квітне золотисто-жовтими квітами з травня по вересень або навіть жовтень, залежно від того, де ви живете.
- Час цвітіння: весна — рання осінь
- Розмір: 22-30 см у висоту та 25-30 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; вологий, добре дренований ґрунт
Будяк
Посухостійка багаторічна рослина, яка квітне від місяця до шести тижнів. Запилювачі, у тому числі бджоли та метелики люблять його нектар, а також це джерело їжі для гусениць.
- Час цвітіння: з середини літа до середини осені
- Розмір: від 30 см до 91 см у висоту та від 61 см до 91 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; багатий, вологий ґрунт
Приворотень м'який
Його витончені жовто-зелені квіти об'ємно розпускаються, мов подих дитини, з пізньої весни до початку літа. У рослини синьо-зелене листя, яке після дощу покривається схожими на дорогоцінні краплини.
- Час цвітіння: кінець весни — початок літа
- Розмір: від 30 см до 91 см у висоту та від 1230 см до 60 см у ширину
- Вимоги до догляду: віддає перевагу півтіні, але добре переносить сонце; будь-який ґрунт
Троянди "Knock Out"
Троянди "Knock Out" — це найкращі довговічні рослини, які квітнуть з травня по жовтень. Цей сорт також доступний з яскраво-рожевими та олійно-жовтими квітами. Існує також мініатюрний варіант для балконів і невеликих приміщень. Ви можете збільшити цвітіння, якщо посадите у місці, яке щодня отримує багато сонячного світла, близько вісім годин.
- Час цвітіння: від весни до осені (залежно від сорту)
- Розмір: 91-121 см у висоту та 91-121 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт
Перовскія
Перовскія має сріблясте листя та довгі тонкі скупчення крихітних лавандово-блакитних квіток, які квітують із середини літа до осені. Квіти зберігатимуться довше, якщо ви будете відщипувати відцвілі квіти, щоб заохочувати інші. Це витривала рослина, яка добре переносить посуху.
- Час цвітіння: від середини літа до осені
- Розмір: від 91 см до 121 см у висоту та 91 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; кам'янистий чи середньо-сухий, добре дренований ґрунт
Звіробій
Посадіть звіробій на сонці та обріжте його ранньою весною, щоб спонукати його зіркоподібні квіти розростатися трохи згодом. Його яскраве золотисто-жовте цвітіння починається у середині літа та триває майже шість тижнів.
- Час цвітіння: від літа до початку осені
- Розмір: від 30 см до 91 см у висоту та від 30 см до 121 см у ширину
- Вимоги до догляду: від півтіні до сонця; віддає перевагу добре дренованим ґрунтам середньої вологості
Шавлія
Більшість видів шавлії має відносно тривалий період цвітіння, починаючи з весни та триваючи до кінця літа чи початку осені. Вона добре переносить посуху, але достатня кількість води сприятиме тривалому чи навіть повторному цвітінню.
- Час цвітіння: від весни до початку осені
- Розмір: від 30 см до 152 см у висоту та від 30 см до 121 см у ширину
- Вимоги до догляду: від сонця до півтіні; добре дренований ґрунт
Деревій
Деревій — багаторічна рослина, яка успішно знищує бур’яни. Він має вишукані різноколірні квіти, які будуть тішити вас з ранньої весни до пізньої осені.
- Час цвітіння: від весни до осені
- Розмір: 91 см у висоту та 91 см у ширину
- Вимоги до догляду: сонце; добре дренований ґрунт
Створення ідеального саду – це справжнє мистецтво, яке вимагає уваги до деталей, терпіння та любові до природи. Кожна з цих рослин має свої особливості, але всі вони об’єднані однією рисою – здатністю дарувати тривале цвітіння та створювати атмосферу натхнення упродовж всього сезону.
Ми також писали про те, як видалити кущі та невеликі дерева з глибоким корінням із садової ділянки.
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