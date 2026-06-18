Великі, соковиті та солодкі помідори / © ТСН

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Вирощування томатів здається простою справою лише на перший погляд. Насправді навіть найдорожче насіння та найкращий догляд не компенсують помилки, допущені на старті.

Томати надзвичайно чутливі до якості ґрунту. Саме від нього залежить розвиток кореневої системи, засвоєння поживних речовин, стійкість до хвороб і, зрештою, кількість плодів, які ви зберете наприкінці сезону.

Видання Martha Stewart озповіло, що якщо забезпечити рослинам правильний ґрунт, половина успіху вже гарантована.

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Чого хочуть томати

На думку садової консультантки та авторки книг Тері Спайт, томати найкраще почуваються у ґрунті з рівнем кислотності від pH 6,0 до 6,6. Саме в такому середовищі коріння може максимально ефективно засвоювати необхідні елементи живлення.

Не менш важливим є й дренаж. Томати не люблять застою води, тому ґрунт має легко пропускати надлишок вологи та водночас утримувати достатню кількість води для живлення рослини.

Перед висаджуванням варто обов’язково додавати компост. Він значно покращує структуру ґрунту та створює міцний фундамент для майбутнього врожаю.

Ідеальний ґрунт

Найкращим варіантом для томатів є пухкий суглинок, збалансована суміш глини, піску та мулу. Такий ґрунт поєднує одразу кілька переваг: добре утримує вологу, забезпечує доступ кисню до коріння та містить достатньо поживних речовин.

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Піщаний ґрунт також підходить для вирощування томатів, але за однієї умови — його необхідно збагатити компостом. Він допомагає утримувати вологу, покращує структуру землі та забезпечує рослини додатковим живленням. Поживний ґрунт дозволяє корінню заглиблюватися у землю та отримувати максимум корисних речовин, а не залишатися біля поверхні.

Томати у горщиках

Сьогодні багато хто вирощує помідори не лише на городі, а й на балконах, терасах чи навіть підвіконнях, і тут діють дещо інші правила. Для контейнерного вирощування краще відмовитися від звичайної садової землі. Натомість краще використовувати спеціальні безґрунтові суміші для контейнерів. До їхнього складу зазвичай входять: перліт; кокосове волокно та інші компоненти, які добре утримують вологу й забезпечують ефективний дренаж. Такі суміші швидше висихають, ніж городній ґрунт, тому рослини потребують регулярнішого поливу.

Ще один важливий момент — підживлення. Томати у контейнерах витрачають поживні речовини швидше, тож удобрювати їх потрібно частіше, але меншими дозами. Краще обирати регулярне підживлення замість рідкісного, але надмірно концентрованого внесення добрив.

Перевірка ґрунту

Одна з найпоширеніших помилок садівників — удобрювати землю навмання. Насправді перш ніж додавати будь-які підживлення, варто провести аналіз ґрунту. Тест покаже рівень pH, вміст азоту, кількість фосфору та рівень калію. Ця інформація допоможе зрозуміти, чого саме бракує землі.

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Памʼятайте, як занадто бідний, так і надто багатий ґрунт може створювати проблеми. Якщо поживних речовин замало, рослина починає сигналізувати про це пожовтінням листя, слабким ростом і дрібними плодами чи їхньою відсутністю. Але й надлишок добрив не менш небезпечний. У такому випадку томати активно нарощують зелену масу, а плодів утворюється дуже мало. Саме тому баланс залишається ключовим принципом успішного вирощування.

Компост

Якщо існує універсальна рекомендація для всіх городників, то це компост. Його називають одним із найкращих доповнень для томатної грядки. Компост:

покращує структуру ґрунту

допомагає утримувати оптимальний рівень вологи

насичує землю органічними речовинами

живить корисні мікроорганізми

Саме ґрунтові мікроби поступово розкладають органіку та перетворюють її на поживні речовини, які легко засвоюють рослини. Інакше кажучи, компост працює як природна система живлення для майбутнього врожаю.

Біогумус

Ще один інгредієнт, який варто додавати до ґрунту разом із компостом, — це біогумус або вермикомпост (продукт життєдіяльності дощових черв’яків). Його переваги вражають:

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покращення родючості

додаткові мікроелементи

зміцнення імунітету рослин

стимуляція росту

підвищення врожайності

Томати дуже добре реагують на такі органічні добавки.

Перліт

Багато городників недооцінюють роль структури ґрунту. Саме тому рекомендується звернути увагу на перліт — природне вулканічне скло, яке широко використовується у садівництві. Його головна перевага — пориста структура, тож перліт:

покращує аерацію ґрунту

допомагає корінню дихати

підтримує правильний баланс між вологою та дренажем

знижує ризик кореневої гнилі

допомагає запобігати грибковим захворюванням

Особливо корисним він є для важких і щільних ґрунтів.

Мульча

Це ще один секрет здорових томатів, адже у спекотні літні дні вона допомагає зберігати вологу та захищає кореневу систему від перегрівання. Для томатів це надзвичайно важливо, адже пересихання ґрунту створює стрес для рослин і може негативно впливати на формування плодів.

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Коли мульча поступово розкладається протягом сезону, то додатково збагачує землю поживними речовинами. Рекомендується обирати натуральні матеріали, як от листовий перегній, деревну тріску чи органічні рослинні рештки. Вони не лише корисніші для ґрунту, а й екологічніші за декоративну кольорову мульчу.

Коли йдеться про вирощування томатів, найважливіша робота відбувається не над землею, а під нею. Саме якісний ґрунт визначає, чи зможе рослина сформувати сильне коріння, витримати спеку, протистояти хворобам і подарувати рясний урожай соковитих плодів.

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