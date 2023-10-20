Haier 3D: сучасні технології для збереження свіжості продуктів та економії

За останні 14 років Haier не просто утримує лідерство на світовому ринку побутової техніки, але й постійно перевершує себе.

Їхні новітні холодильники Haier 3D — це справжня революція в сфері збереження продуктів та енергоефективності.

Дистанційне керування температурою та функціями холодильника: розберемо детальніше.

1. Технології енергозбереження: ефективне управління та заощадження грошей

Haier 3D здатний максимально оптимізувати споживання електроенергії. Системи No Frost та Fresher Shield забезпечують не лише стабільну температуру всередині холодильника, але й запобігають утворенню льоду та інею, що є теплоізоляторами та перешкоджають ефективному охолодженню продуктів. Це дозволяє знизити споживання електроенергії на 30%.

Додатково, конструкція морозильної камери дозволяє відкривати ящики на металевих полозах на 90% довжини, не відкриваючи дверцят як у класичних холодильниках, від чого повітря не випускається назовні.

2. Активний захист від бактерій та збереження свіжості

Інновації майбутьного уже втілені у ексклюзивній антибактеріальній системі ABT®, яка використовує ультрафіолетове світло для активації реакції фотокаталізу, яка різко зменшує розмноження бактерій у повітрі, видаляючи до 99,9% бактерій. Зменшення перехресного обдування їжі допомагає зберегти її оригінальний смак, таким чином покращуючи гігієну в холодильнику та захищаючи ваше здоров’я.

Система Humidity Zone створює ідеальні умови для зберігання фруктів і овочів, забезпечуючи підвищену вологість. А от My Zone дозволяє користувачам налаштовувати температуру в залежності від власних потреб.

3. Сучасний дизайн і зручне використання

Haier 3D зовні може бути схожим на звичайний красивий холодильник, але зовнішність оманлива. За допомогою нової технології ізоляції вдалося значно зменшити товщину стінок, що дозволяє збільшити корисний об'єм холодильника. Компактність зовні і просторість всередині!

Система освітлення Daylight забезпечує рівномірне освітлення всередині камери, допомагаючи легко знаходити необхідні продукти, навіть коли холодильник повний.

4. Гарантія якості від світового лідера

Haier Group, яка була заснована в 1984 році в Китаї, увійшла до рейтингу Fortune Global 500 і зберігає звання лідеру ринку вже 14 років. Haier не просто виготовляє продукцію — він визначає стандарти якості та інновацій у сфері побутової техніки.

У 2022 році глобальні доходи Haier склали 32,6 мільярда євро. Компанія представлена на понад 200 ринках світу, має понад 100 000 співробітників, 133 заводи, 10+ науково-дослідних центрів, 33 промислові центри та 108 центрів продажів.

Холодильники Haier 3D відзначені сертифікатом німецького дослідного інституту VDE, який свідчить про відповідність продукції найсуворішим стандартам якості та безпеки.

5. Інверторний компресор Dual Inverter: гарантія надійності на 15 років

Однією з ключових особливостей Haier 3D є використання інверторного компресора Dual Inverter.

Ця технологія дозволяє компресору регулювати швидкість обертання залежно від актуальних потреб. Результат — менше споживання електроенергії, а також низький рівень шуму — всього 37 дБ. Гарантія на цей інверторний компресор становить вражаючі 15 років, що свідчить про впевненість Haier у якості своєї техніки.

6. Мобільний застосунок hOn: керуйте холодильником за допомогою смартфона

Haier 3D надає вам повний контроль над своїм холодильником за допомогою мобільного застосунку hOn. Унікальний застосунок, адаптований українською мовою, допоможе Вам:

· Контролювати температуру всередині холодильника з будь-якої точки світу.

· Встановлювати режими роботи та функції.

· Проводити діагностику холодильника, щоб вчасно виявляти можливі проблеми.

· Налаштовувати і персоналізувати роботу холодильника під свої потреби.

Це не тільки зручно, але й дозволяє вам ефективно використовувати енергію та зберігати продукти в ідеальній температурі.

7. Економія часу та впевненість у якісному збереженні ваших продуктів

У Haier 3D передбачена функція швидкої заморозки, що активує екстрене замороження продуктів морозильної камери одним натисканням кнопки. Завдяки цьому волокна продуктів не пошкоджуються кристалами льоду, вони зберігають свій природний колір і смак, а термін зберігання збільшується.

Завдяки вбудованим датчикам холодильник автоматично налаштовує інтенсивність охолодження та температуру всередині камер, в залежності від температури повітря в приміщенні. Таким чином зменшуються втрати температури для при відчиненні дверцят, що робить ефективнішим зберігання свіжості продуктів та економії електроенергії.

Детальніше про серію 3D холодильників Haier можна дізнатись за посиланням: https://www.haier-europe.com/