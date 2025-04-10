ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
466
Час на прочитання
2 хв

Комічні крашанки: простий спосіб фарбування яєць

Великдень — це не лише свято віри та весняного оновлення, а й чудова нагода для творчості. Одним із найяскравіших символів цього свята є крашанки — пофарбовані яйця, які прикрашають великодній кошик і стіл.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Комічні крашанки

Комічні крашанки / © Associated Press

Якщо ви шукаєте незвичайний, але простий спосіб створити ефектні крашанки, зверніть увагу на природне забарвлення з каркаде. Завдяки цій техніці яйця набувають приголомшливого космічного вигляду — від ніжного бірюзового до насиченого глибокого синього, з перламутровим або «галактичним» ефектом. Як правильно все зробити, розповіли на сторінці tanyashlikhtenko.

Що потрібно для фарбування:

  • Сушений чай каркаде 80 г 

  • Сіль 1 ст. л

  • Оцет (9%) 2 ст. л

  • Вода 1 л

  • Білі курячі яйця

  • Олія (соняшникова чи оливкова)

Каркаде — це висушені квіти гібіскуса. Вони містять природні барвники — антоціани, які змінюють колір залежно від рівня кислотності. У поєднанні з оцтом вони дають холодний синьо-фіолетовий відтінок, який прекрасно лягає на шкаралупу яєць.

Що робити

У каструлю висипте 80 г квітів каркаде, додайте літр води, 1 ст. л солі та 2 ст. л оцту. Сіль зміцнить шкаралупу під час варіння, а оцет допоможе барвнику краще закріпитися.

Спосіб 1 — Варіння у настої:

Опустіть сирі яйця без тріщин у підготовлений настій та доведіть до кипіння. Варіть 8–10 хв (якщо хочете м’який синій відтінок — виймайте раніше, через 5 хв після закипання). Потім залиште яйця у настої ще на 30–90 хв — чим довше вони лежатимуть у рідині, тим глибшим буде колір. Наприкінці обережно вийміть їх і просушіть на паперовому рушнику.

Спосіб 2 — Забарвлення вже зварених яєць:

Зваріть яйця звичним способом, остудіть, очистьте чи залиште у шкаралупі. Потім помістіть у теплий чи охолоджений відвар каркаде (не гарячий, щоб шкаралупа не тріснула) на бажаний час. Цей спосіб більш точно дозволяє контролювати насиченість кольору.

Поради:

  • Світлий блакитний: досягнете, якщо яйце пролежить у настої близько 5 хв.

  • Насичений «галактичний» синій: тримайте яйця в настої 1,5–2 години.

  • Натуральний градієнт: занурюйте яйце у відвар частково чи на різний час — так утворяться природні переходи кольору.

  • Олійний блиск: щоб яйця красиво виблискували, злегка змастіть їх олією після висихання. Це додасть їм ефекту перламутру.

У час, коли рукотворні традиції набувають особливої цінності, такі прості, але витончені техніки як фарбування яєць каркаде, допомагають відчути дух свята, створити затишок і наповнити дім красою. Це ще й чудова нагода залучити до підготовки дітей чи влаштувати веселе творче передвеликоднє чаювання.

Нехай ваш Великдень буде смачним, барвистим і натхненним!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie