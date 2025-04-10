Комічні крашанки: простий спосіб фарбування яєць

Комічні крашанки / © Associated Press

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Якщо ви шукаєте незвичайний, але простий спосіб створити ефектні крашанки, зверніть увагу на природне забарвлення з каркаде. Завдяки цій техніці яйця набувають приголомшливого космічного вигляду — від ніжного бірюзового до насиченого глибокого синього, з перламутровим або «галактичним» ефектом. Як правильно все зробити, розповіли на сторінці tanyashlikhtenko.

Що потрібно для фарбування:

Сушений чай каркаде 80 г

Сіль 1 ст. л

Оцет (9%) 2 ст. л

Вода 1 л

Білі курячі яйця

Олія (соняшникова чи оливкова)

Каркаде — це висушені квіти гібіскуса. Вони містять природні барвники — антоціани, які змінюють колір залежно від рівня кислотності. У поєднанні з оцтом вони дають холодний синьо-фіолетовий відтінок, який прекрасно лягає на шкаралупу яєць.

Що робити

У каструлю висипте 80 г квітів каркаде, додайте літр води, 1 ст. л солі та 2 ст. л оцту. Сіль зміцнить шкаралупу під час варіння, а оцет допоможе барвнику краще закріпитися.

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Спосіб 1 — Варіння у настої:

Опустіть сирі яйця без тріщин у підготовлений настій та доведіть до кипіння. Варіть 8–10 хв (якщо хочете м’який синій відтінок — виймайте раніше, через 5 хв після закипання). Потім залиште яйця у настої ще на 30–90 хв — чим довше вони лежатимуть у рідині, тим глибшим буде колір. Наприкінці обережно вийміть їх і просушіть на паперовому рушнику.

Спосіб 2 — Забарвлення вже зварених яєць:

Зваріть яйця звичним способом, остудіть, очистьте чи залиште у шкаралупі. Потім помістіть у теплий чи охолоджений відвар каркаде (не гарячий, щоб шкаралупа не тріснула) на бажаний час. Цей спосіб більш точно дозволяє контролювати насиченість кольору.

Поради:

Світлий блакитний: досягнете, якщо яйце пролежить у настої близько 5 хв.

Насичений «галактичний» синій: тримайте яйця в настої 1,5–2 години.

Натуральний градієнт: занурюйте яйце у відвар частково чи на різний час — так утворяться природні переходи кольору.

Олійний блиск: щоб яйця красиво виблискували, злегка змастіть їх олією після висихання. Це додасть їм ефекту перламутру.

У час, коли рукотворні традиції набувають особливої цінності, такі прості, але витончені техніки як фарбування яєць каркаде, допомагають відчути дух свята, створити затишок і наповнити дім красою. Це ще й чудова нагода залучити до підготовки дітей чи влаштувати веселе творче передвеликоднє чаювання.

Нехай ваш Великдень буде смачним, барвистим і натхненним!