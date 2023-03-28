Харчова алергія у домашніх тварин: експерт розповів, як розпізнати та що робити далі

Вона може бути викликана паразитами (блохи, дерматофіти), пилком, пилом та іншими ендокринними захворюваннями. Також подразником може виступати цвіль, лупа, пір’я, тканини, ветеринарні препарати та навіть побутова хімія.

На жаль, кількість тварин, що страждають від алергії, поступово зростає. За статистикою, за декаду 2008-2018 рр., питома вага алергічних реакцій, що пов’язані з середовищем проживання та утримання улюбленця, збільшилася на 30,7% у собак і на 11,5% у котів.

Діагностика алергії у тварин стрімко розвивається в наші дні. Не зважаючи на те, що встановлення діагнозу займає деякий час, в багатьох випадках, після визначення патогену та знаючи причину алергії, можна мінімізувати її вплив на самопочуття тварини.

Пошук алергену при харчовій алергії потребує постійної уваги, часу і дисциплінованості. Після розпізнавання патогену важливо замінити раціон тварини на корм, що не включає подразник. Про те, як виявити алергію у котів та собак та що робити з цим далі, ми порадились з Олександром Айшпуром, кандидатом ветеринарних наук та фахівцем з навчання Royal Canin.

Виникнення і прояви

Білок є важливою складовою збалансованого раціону домашньої тварини, адже він є основним “будівельним матеріалом” організму. Проте якщо деякі білки імунна система розпізнає як патогенні, тобто починає з ними боротися, – проявляється алергія. Частіше за все її ознаки спостерігаються у вигляді: свербежу, який може супроводжуватись розчухуванням шкіри навіть до ран (для котів більш характерне вилизування та чухання, що може навіть спричинити місцеве облисіння; для собак - розчухування та покусування у місці, де відчувається свербіж), а також впливу на систему травлення у вигляді хронічних розладів шлунково-кишкового тракту, а саме діареї чи блювоти."

Взагалі алергічну реакцію може викликати будь-який білок рослинного або тваринного походження. Однак найчастіше алергенними для собак та котів бувають яловичина і молочна продукція.

Зауважимо, що харчова алергія проявляється не відразу. Часто власники тварин прив’язують діарею, розчухування і випадіння шерсті до нещодавніх змін в раціоні тварини. Проте алергія може розвиватися поступово і проявить себе тільки через місяці або навіть роки.

Визначення алергену

Якщо ви помітили дерматологічні проблеми у тварини – рани, висипання, випадіння шерсті, запалення шкіри коло вуха, – передусім слід звернутися до ветеринарного лікаря. Спочатку спеціаліст перевірить, чи подібні реакції не викликані блохами або інфекційними захворюваннями.

Якщо після проведених аналізів причина розчухувань і подразнень не виявлена, проводиться тест на харчову алергію. Для цього раціон кота або собаки замінюється на діагностичну (елімінаційну) дієту. Це корм, що містить маленькі білки, які, зі свого боку, мінімізують прояви алергії.

Мінімальний строк дотримання елімінаційної дієти – 8 тижнів. В цей час усі члени родини мають серйозно ставитися до її дотримання: слід виключити з раціону тварини усі ласощі та залишки їжі зі столу. Необхідно також попереджати гостей про обмеження в харчуванні тварини – щоб вони ненароком не почастували її забороненою їжею.

Якщо після елімінаційної дієти алергічні симптоми зникають, проводиться так звана «провокаційна проба». Для цього в раціон тварини повертається старий корм. Повторне виникнення алергічних реакцій підтвердить діагноз «харчова алергія» і дозволить точно визначити алерген. В іншому випадку проводиться провокаційна проба з застосуванням іншого корму.

Дегельмінтизація

У випадку, якщо тварину слід обробити від глистів під час проведення елімінаційної дієти, необхідно звернутися до ветеринара. Лікар проконсультує щодо можливості проведення дегельмінтизації: чи можна процедуру взагалі проводити, і якщо так, – то який препарат для цього слід використовувати.

Важливо не обробляти тварину самостійно, без консультації спеціаліста. Адже таке лікування може звести нанівець усі зусилля з виявлення харчового алергену: деякі препарати містять смако-ароматичні добавки, на які у тварини може і підозрюватись алергія. В результаті це унеможливить постановку правильного діагнозу.

Переваги елімінаційної дієти

Як елімінаційна дієта, зазвичай, призначається високоякісний корм, який містить все необхідне для щоденного споживання: білки, вуглеводи, вітаміни та мінерали, необхідні для здорової тварини. В деяких випадках він призначається домашньому улюбленцю протягом всього його життя.

Крім того, у тварин, що страждають на алергію елімінаційна дієта враховує 2 поширені чутливості – зі шкірою і з травленням. Такий раціон містить високоперетравні білки, 90% з яких засвоюються, а також відповідний баланс клітковини. Все це потрібно для підтримання оптимального травлення. Окрім того, раціон містить комплекс вітамінів групи B, омега-3 та омега-6 жирні кислоти, що позитивно впливають на стан травмованої до цього шкіри.

Елімінаційна дієта – це незамінний інструмент в руках ветеринарного лікаря, який покликаний допомогти у визначенні причин алергії. Правильно підібрати таку дієту допоможе спеціаліст. Разом з тим, важливу роль у цьому процесі відіграє також власник тварини, адже саме від його дисципліни залежить добробут улюбленця.

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