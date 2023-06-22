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Харчова алергія у домашніх тварин: ветеринарка назвала головні збудники

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Харчова алергія у домашніх тварин: ветеринарка назвала головні збудники

Фото: Credits

Харчова алергія (харчова гіперчутливість) у домашніх тварин трапляється дуже часто, і мої чотирилапі пацієнти - не виняток, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Харчова алергія - це загострена реакція імунної системи на одне або кілька джерел білка, вуглеводів або будь-який інший компонент раціону тварини. Ще у другій половині ХХ століття було встановлено, що топ харчових алергенів для собак та котів відрізняється.

У собак алергію найчастіше спричиняють:

  • яловичина
  • яурка
  • баранина
  • яйця
  • молочні продукти
  • соя

У котів алергію найчастіше спричиняють:

  • риба
  • яловичина
  • молочні продукти

Але це не означає, що ці продукти небезпечні. Харчову алергію може спричиняти будь-який білок, і для кожної тварини-алергіка він індивідуальний.

До інших продуктів-алергенів належать:

  • морепродукти
  • фрукти
  • мед
  • солодощі
  • випічка
  • рис, кукурудза, бобові, манна крупа, ячмінь

Але щодо алергії на глютен, то відомо лише два випадки чутливості собак до глютену, пов’язані з конкретними породами: це глютен-чутлива ентеропатія ірландських сеттерів і пароксизмальна глютен-чутлива дискінезія бордер-тер’єрів. У собак інших порід та котів порушень споживання глютену не зафіксовано.

Основні симптоми алергії:

  • свербіж, гіперемія (почервоніння) шкіри
  • лущення і сухість шкіри
  • неприємний запах від шкіри, шерсті, вух чи лап
  • випадання шерсті (вогнищеві алопеції)
  • часте розчісування та вилизування ділянок тіла
  • вологі пахви, груди
  • чхання
  • сльозотеча
  • набряк мордочки, очей або вух
  • зміни в апетиті
  • блювота, діарея

Якщо у тварини є підозра на харчову алергію, призначається елімінаційна дієта:

Виключається один вид білка та один вид вуглеводів. Хоча частіше я виключаю саме білок.

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Дата публікації
Перегляди
479
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