Харчова алергія у домашніх тварин: ветеринарка назвала головні збудники

Харчова алергія (харчова гіперчутливість) у домашніх тварин трапляється дуже часто, і мої чотирилапі пацієнти - не виняток, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Харчова алергія - це загострена реакція імунної системи на одне або кілька джерел білка, вуглеводів або будь-який інший компонент раціону тварини. Ще у другій половині ХХ століття було встановлено, що топ харчових алергенів для собак та котів відрізняється.

У собак алергію найчастіше спричиняють:

яловичина

яурка

баранина

яйця

молочні продукти

соя

У котів алергію найчастіше спричиняють:

риба

яловичина

молочні продукти

Але це не означає, що ці продукти небезпечні. Харчову алергію може спричиняти будь-який білок, і для кожної тварини-алергіка він індивідуальний.

До інших продуктів-алергенів належать:

морепродукти

фрукти

мед

солодощі

випічка

рис, кукурудза, бобові, манна крупа, ячмінь

Але щодо алергії на глютен, то відомо лише два випадки чутливості собак до глютену, пов’язані з конкретними породами: це глютен-чутлива ентеропатія ірландських сеттерів і пароксизмальна глютен-чутлива дискінезія бордер-тер’єрів. У собак інших порід та котів порушень споживання глютену не зафіксовано.

Основні симптоми алергії:

свербіж, гіперемія (почервоніння) шкіри

лущення і сухість шкіри

неприємний запах від шкіри, шерсті, вух чи лап

випадання шерсті (вогнищеві алопеції)

часте розчісування та вилизування ділянок тіла

вологі пахви, груди

чхання

сльозотеча

набряк мордочки, очей або вух

зміни в апетиті

блювота, діарея

Якщо у тварини є підозра на харчову алергію, призначається елімінаційна дієта:

Виключається один вид білка та один вид вуглеводів. Хоча частіше я виключаю саме білок.

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