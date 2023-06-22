Харчова алергія у домашніх тварин: ветеринарка назвала головні збудники

Харчова алергія (харчова гіперчутливість) у домашніх тварин трапляється дуже часто, і мої чотирилапі пацієнти - не виняток, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Харчова алергія - це загострена реакція імунної системи на одне або кілька джерел білка, вуглеводів або будь-який інший компонент раціону тварини. Ще у другій половині ХХ століття було встановлено, що топ харчових алергенів для собак та котів відрізняється.
У собак алергію найчастіше спричиняють:
- яловичина
- яурка
- баранина
- яйця
- молочні продукти
- соя
У котів алергію найчастіше спричиняють:
- риба
- яловичина
- молочні продукти
Але це не означає, що ці продукти небезпечні. Харчову алергію може спричиняти будь-який білок, і для кожної тварини-алергіка він індивідуальний.
До інших продуктів-алергенів належать:
- морепродукти
- фрукти
- мед
- солодощі
- випічка
- рис, кукурудза, бобові, манна крупа, ячмінь
Але щодо алергії на глютен, то відомо лише два випадки чутливості собак до глютену, пов’язані з конкретними породами: це глютен-чутлива ентеропатія ірландських сеттерів і пароксизмальна глютен-чутлива дискінезія бордер-тер’єрів. У собак інших порід та котів порушень споживання глютену не зафіксовано.
Основні симптоми алергії:
- свербіж, гіперемія (почервоніння) шкіри
- лущення і сухість шкіри
- неприємний запах від шкіри, шерсті, вух чи лап
- випадання шерсті (вогнищеві алопеції)
- часте розчісування та вилизування ділянок тіла
- вологі пахви, груди
- чхання
- сльозотеча
- набряк мордочки, очей або вух
- зміни в апетиті
- блювота, діарея
Якщо у тварини є підозра на харчову алергію, призначається елімінаційна дієта:
Виключається один вид білка та один вид вуглеводів. Хоча частіше я виключаю саме білок.
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