Гаряча чи холодна вода: як потрібно мити жирні сковорідки

як потрібно мити жирні сковорідки / © Credits

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Після приготування соковитого стейка, котлет або смаженої картоплі на дні сковорідки часто залишається шар жиру, який не так просто відмити. Багато хто інтуїтивно використовує ту воду, яка є під рукою, але, як пояснює видання Martha Stewart, у боротьбі з жиром температура має вирішальне значення. Жир поводиться зовсім інакше, ніж більшість забруднень, тому неправильна температура води може лише ускладнити процес очищення.

Гаряча вода перемагає жир

Секрет у тому, що жир є напівтвердою речовиною. Холодна чи навіть ледь тепла вода не здатна ефективно його розчиняти. Гаряча вода працює інакше, вона розм’якшує застиглий жир і допомагає мийному засобу розщепити маслянистий наліт. У результаті залишки їжі та олії легше відокремлюються від поверхні посуду. Саме тому після смаження бекону гаряча вода часто виконує більшу частину роботи за вас, тоді як холодна змушує жир ще сильніше прилипати до поверхні.

Однак є важливий нюанс, перш ніж починати миття, варто прибрати надлишок жиру паперовим рушником. Виливати його у раковину не рекомендується, адже це може спричинити засмічення труб і негативно впливати на довкілля.

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Жир і вода «не дружать»

Жир і вода мають різну структуру, тому природно не змішуються між собою. Коли сковорідку з жиром промивають прохолодною чи ледь теплою водою, жир часто просто розмазується по поверхні замість того, щоб змиватися. Через це доводиться довше терти посуд і витрачати більше мийного засобу.

Натомість гаряча вода допомагає розм’якшити жир, а мийний засіб має можливість ефективно його видалити. Без достатньої температури ми фактично лише пересуваємо жир з одного місця на інше.

Коли все ж треба холодна вода

Попри те, що гаряча вода є найкращим вибором для жирного посуду, існують винятки.

Якщо сковорідка ще дуже гаряча. Одразу після приготування не варто лити гарячу воду на розпечену поверхню. Це може призвести до деформації посуду, особливо якщо йдеться про антипригарні сковорідки. Також різкий перепад температур може негативно вплинути на чавунний посуд і поступово пошкодити його захисний шар. У такому випадку краще дати сковорідці трохи охолонути чи спочатку обполоснути її прохолодною водою.

Якщо залишилися запечені білкові продукти. Ще один випадок, коли холодна вода працює ефективніше, — залишки яєць або інших білкових продуктів, які присохли до поверхні. Холодна вода допомагає запобігти подальшому закріпленню білка на сковорідці. Після цього, якщо посуд одночасно залишається жирним, експертка радить замочити його в теплій мильній воді на кілька хвилин перед очищенням.

Іноді найефективніші побутові лайфхаки виявляються найпростішими. У випадку з жирними сковорідками головне правило звучить так: жир любить тепло. Тож наступного разу, коли після вечері вас чекатиме гора посуду, пам’ятайте, іноді проблему вирішує не сильніше тертя, а правильна температура води.

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