Газон більше не в моді: чому «луговий сад» стає головним трендом сучасності

Луговий сад / © Associated Press

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Класичний газон давно став невіддільною частиною заміського життя. Проте за його бездоганним виглядом приховується чимала екологічна ціна. Для підтримання густої зеленої трави потрібні великі обсяги води, регулярне косіння та використання добрив і засобів захисту рослин, про це розповіло видання Real Simple.

Саме тому дедалі більше власників будинків шукають альтернативу, яка поєднувала б естетику, практичність і турботу про природу.

Що таке луговий сад

Це компроміс між традиційним газоном і дикою природними лугами. Замість того щоб регулярно підстригати всю ділянку, частину території залишають для природного росту трав і квітів, а доглянутого вигляду простору надають завдяки акуратно викошеним стежкам та межам.

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Саме такий підхід просуває сучасне садівництво. Більшість городників вважає, що майбутнє передмість — не за суцільними газонами, а за різноманітнішими природними просторами.

Багато людей готові відмовитися від звичних рішень, але часто просто не бачать практичної альтернативи. Луговий сад стає своєрідним містком між традиційними уявленнями про доглянутий двір і сучасними екологічними підходами.

Чому цей тренд набирає популярності

Головна перевага лугових садів — їхня багатофункціональність. Вони дозволяють зберегти звичну структуру подвір’я, але водночас створюють середовище для життя запилювачів, птахів та корисних комах.Серед ключових переваг можна виділити:

менше споживання води

скорочення використання добрив і пестицидів

підтримка бджіл, метеликів та інших запилювачів

збільшення біорізноманіття на ділянці

менша потреба у регулярному косінні

природніший та сучасніший вигляд саду

Крім того, такий ландшафт має значно цікавіший вигляд за одноманітний газон. Упродовж сезону він постійно змінюється, наповнює простір новими кольорами, текстурами та ароматами.

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Як створити луговий сад

Процес вимагає часу, але не є надто складним. Навесні та влітку на ділянці викошують майбутні стежки та декоративні межі, тоді як інші частини залишають рости природним чином. Протягом сезону ці зони не чіпають, дозволяють травам формувати майбутню лугову структуру.

Восени траву у цих місцях скошують, після чого верхній шар ґрунту, приблизно на глибину до півтора сантиметра, розпушують і висівають насіння місцевих польових квітів.

Серед рослин, які часто використовують для таких проєктів, — рудбекія, монарда, декоративні алліуми та айстри. У результаті з’являється мальовничий простір, де звичні смарагдові доріжки плавно переплітаються з високими травами та сезонним цвітінням.

Єдиний мінус

Як і багато хороших речей у природі, луговий сад не створюється за один день. Якщо традиційне озеленення дає майже миттєвий результат, то новий формат потребує терпіння.

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Повноцінного вигляду такий ландшафт набуває лише через кілька місяців, а іноді й через рік після початку робіт. Саме тому цей метод підходить тим, хто готовий мислити довгостроково та сприймати сад як живу екосистему, а не статичну декорацію.

Світовий тренд на лугові сади демонструє, як змінюється наше ставлення до краси та комфорту. Сьогодні доглянутий простір — це вже не обов’язково ідеально рівний газон. Натомість дедалі більшої цінності набувають природність, екологічність та гармонія з навколишнім середовищем.

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