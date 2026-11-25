Прибирання / © Credits

Реклама

Ночі стають холоднішими, і зима вже неминуче наближається. Але перш ніж осінь залишиться лише спогадом, варто подбати про найважливіші зони, які потребують прибирання.

Поради Woman&Home допоможуть вам зберегти більше спокою у прийдешні місяці.

Реклама

У цю напружену пору року не завжди вдається навести лад у всій оселі від підлоги до стелі, тому варто дослухатися до порад професійних організаторів простору, на чому варто зосередитися насамперед. Вони виділили шість ключових зон, прибирання в яких принесе найбільше користі в холодний сезон.

Реклама

Використовуючи ефективні методи організації простору, ви зможете легко впоратися з цим переліком завдань. Почніть із тієї ділянки, яка здається вам найпроблемнішою, а далі рухайтеся за списком відповідно до власних пріоритетів. І коли настане грудень, ви будете дуже втішені, що знайшли час на організацію простору заздалегідь.

Розуміючи, що саме варто прибрати перед настанням зими, ви зможете зосередитися на найважливіших ділянках, доки у вас ще є час (і енергія). Зробивши це зараз, ви забезпечите собі спокійнішу й затишнішу атмосферу вдома цієї зими — саме вчасно, перед різдвяною метушнею.

Передпокій

Підготовка передпокою до зими має бути пріоритетним завданням. Це не лише перше місце, яке бачимо ми (та наші гості), а й зона, де найчастіше виникає безлад — через громіздкі пальта та зимове взуття, що з’являються тут у цю пору року.

Зараз — ідеальний час, щоб розчистити передпокій і позбутися речей, якими ви більше не користуєтеся. Нещодавно я застосувала популярний метод організації простору JACK у власному передпокої — результат виявився чудовим.

Реклама

Але не зосереджуйтеся лише на тому, чого позбуваєтеся. Подумайте, що відбувається, коли всі повертаються додому наскрізь мокрими. Чи є де місце, де можна повісити та просушити верхній одяг, чи його просто скидають на купу? Чи є місце для брудного взуття, щоб воно не залишало слідів по всій підлозі?

Саме такий підхід допоможе підтримувати порядок у передпокої цієї зими — ви будете вдячні собі за це, коли почнуть приходити гості.

Кухонні шафки

У грудні на кухні часто панує хаос, а не спокій, тому зараз — ідеальний час, щоб навести лад у кухонних шафках. Перш ніж у домі з’являться великі запаси продуктів, додаткові напої та кулінарні подарунки, ви радітимете будь-якому місцю, яке вдасться вивільнити.

«Почніть із ревізії вмісту шаф і комори: викиньте все, у чого закінчився термін придатності, та визначте продукти, які варто використати найближчим часом», — радить спеціалістка з організації простору Шеннон Мерфі. — «Також варто переглянути дрібну побутову техніку. Можливо, у вас є прилад, який занадто складно мити, або такий, яким ви майже не користуєтеся, бо рідко готуєте відповідні страви».

Реклама

Таким чином можна вдвічі збільшити простір для зберігання на маленькій кухні завдяки спеціальним рішенням для економії місця, тому варто пошукати пристрої, які допоможуть ефективніше використовувати об’єм шафок.

Зона для прання

Взимку процес прання стає значно складнішим, адже немає можливості сушити речі на свіжому повітрі. До того ж зимовий одяг — більш об’ємний і частіше забруднюється, що створює додаткові клопоти.

Саме тому зараз — ідеальний час, щоб переглянути зону для прання. Позбудьтеся засобів, якими більше не користуєтеся, розберіть шкарпетки без пари та приберіть усе зайве, що накопичилося навколо пралки або на сушильній машині. Якщо заздалегідь усе впорядкувати, можна легко уникнути помилок під час зимового сушіння білизни.

Найкращі електричні сушарки для одягу стануть у пригоді, але варто також подумати про те, як зробити процес прання і сушіння зручнішим. Йдеться не про створення ідеальної пральні, а про те, щоб зробити справу, якою ви займаєтеся постійно, менш обтяжливою.

Шафи для одягу

Коли йдеться про речі, які варто перебрати перед зимою, фахівці радять насамперед звернути увагу на гардероб. Як і в передпокої, тут можуть зберігатися об’ємніші, ніж зазвичай, предмети, до того ж якщо на Різдво ви отримаєте в подарунок одяг, вам знадобиться додатковий вільний простір.

Це чудовий час, щоб перебрати речі, які можна продати — особливо зимові пальта, трикотаж, різдвяні светри та святкове вбрання для вечірок чи новорічної ночі. Момент ідеальний, адже напередодні зими та свят люди активно шукають саме їх.

Після наведення ладу в гардеробі варто також звернути увагу на рішення від IKEA для економії місця в шафах. Це може стати справжньою знахідкою.

Різдвяні та новорічні прикраси

Неможливо також оминути увагою різдвяні прикраси, дбаючи про речі, які варто розібрати перед зимою. Щороку ми знаходимо святковий декор, про який зовсім забули, і часто виявляється, що він нам більше не подобається.

Немає сенсу зберігати прикраси роками, якщо ви їх ніколи не дістаєте. Перегляд декору перед Різдвом дозволяє свідомо вирішити, що залишити, і не поповнювати коробки речами, які й без того займають цінне місце для зберігання.

Назбирати забагато прикрас для ялинки легко, тож якщо ви розумієте, що не зможете розмістити їх усі на дереві, можливо, варто позбутися зайвого. Краще почистити їх, перш ніж віддавати комусь іншому.

Обідня зона

Оскільки ми готуємося проводити більше часу в приміщенні, особливо важливо, щоб місце, де ми їмо, було затишним і приємним.

Зима може бути непростим періодом для багатьох із нас, тому створення спокійного простору, в якому хочеться насолоджуватися їжею, може суттєво покращити наш день. До того ж у святковий період обідній стіл, ймовірно, використовуватиметься активніше, ніж зазвичай. Якщо навести лад уже зараз, оформлення їдальні до Різдва стане значно приємнішою справою.

Обідній стіл часто перетворюється на місце, де накопичуються речі, які постійно «мігрують» оселею. Якщо на ньому може лежати купа речей, яку доводиться прибирати перед вечерею, то в період святкової метушні це дратуватиме ще більше.

Замість того, щоб просто повертати все на звичні місця, запитайте себе, чи справді вам потрібна ця річ, і якщо так — чи не знайдеться для неї кращого місця?

Новини партнерів

Новини партнерів