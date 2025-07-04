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Гербери: як вирощувати ці сонячні квіти вдома чи у саду
Яскраві, стильні та невибагливі — гербери легко закохують у себе з першого погляду.
Їхні оксамитові пелюстки у відтінках сонця, ягід і неба давно стали улюбленцями флористів, а тепер дедалі частіше з’являються на клумбах або в горщиках у домівках українців. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно вирощувати, доглядати ці квіти, щоб вони дарували вам радість з весни та аж до осені.
Гербера чи трансваальська ромашка, походить із Південної Африки. Це не просто декоративна рослина — це справжня зірка будь-якої клумби чи квіткової композиції. Гербери — квіти з характером: яскраві, емоційні, ніби створені для того, щоб підіймати настрій.
Освітлення та температура
Світло: гербери люблять сонце, але у регіонах із спекотним літом їм краще у півтіні, щоб уникнути перегріву.
Температура: Ідеальні умови — +18…+22°C вдень та не нижче +5°C вночі. За температур нижче нуля гербери слід заносити у дім або укривати.
Ґрунт і садіння
Гербери потребують родючого, добре дренованого ґрунту з нейтральною чи слабокислою реакцією (pH 5,5–6,5).
Під час садіння не заглиблюйте кореневу шийку — вона має бути трохи вище рівня ґрунту.
Висаджуйте гербери після завершення весняних заморозків із інтервалом 30–40 см між кущами.
Полив і добрива
Полив — регулярний, але помірний. Улітку — 1–2 рази на тиждень, коли верхній шар ґрунту висохне.
Важливо не допускати застою води: гербери не переносять вогкості — можливе загнивання коріння.
Підживлення: з весни до осені — раз на місяць комплексним добривом для квітучих. Влітку варто додати органіку (наприклад, перегній чи компост).
Обрізання та догляд
Видаляйте зів’ялі квіти, обрізайте квітконос біля основи — це стимулює появу нових бутонів.
За потреби обрізайте старе листя для покращення провітрювання та естетичного вигляду.
Як вирощувати гербери з насіння
Це довгий, але цікавий процес:
За 10–12 тижнів до останніх морозів висійте насіння у легкий ґрунт.
Не заглиблюйте насіння — вони проростають на світлі.
Накрийте ємність плівкою чи кришкою, поставте в тепле (близько +21°C) та світле місце.
Проростання — від 10 до 28 днів.
Після останніх заморозків розсаду висаджують на вулицю.
Пересадження та зимівля
Пересаджуйте гербери кожні 1–2 роки, коли коріння заповнює горщик.
Якщо ви живете в зоні нижче 8 USDA (більша частина України), на зиму рослину або викопують і заносять у дім, або утеплюють і надійно мульчують.
Шкідники та хвороби
Гербери можуть страждати від:
Попелиці, кліщів, трипсів — допоможе оброблення мильним розчином або садовою олією.
Грибкових хвороб (сіра гниль, борошниста роса) — важливо уникати перезволоження.
Коренева гниль — найчастіше через надмірний полив і поганий дренаж.
Зрізані гербери у вазі
Зрізайте квіти, коли бутон повністю відкритий.
Використовуйте гострі, стерильні ножиці.
Ставте квіти одразу у воду — не кладіть їх на стіл, інакше стебло може зігнутись.
Гербери — чудові рослини для клумб, балконів, терас і горщиків. Вони дарують настрій та кольори, навіть коли день похмурий, а правильний догляд гарантує пишне цвітіння з травня до перших морозів.