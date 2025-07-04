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ТСН у соціальних мережах

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Гербери: як вирощувати ці сонячні квіти вдома чи у саду

Яскраві, стильні та невибагливі — гербери легко закохують у себе з першого погляду.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Гербери

Гербери / © Associated Press

Їхні оксамитові пелюстки у відтінках сонця, ягід і неба давно стали улюбленцями флористів, а тепер дедалі частіше з’являються на клумбах або в горщиках у домівках українців. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно вирощувати, доглядати ці квіти, щоб вони дарували вам радість з весни та аж до осені.

Гербера чи трансваальська ромашка, походить із Південної Африки. Це не просто декоративна рослина — це справжня зірка будь-якої клумби чи квіткової композиції. Гербери — квіти з характером: яскраві, емоційні, ніби створені для того, щоб підіймати настрій.

Освітлення та температура

  • Світло: гербери люблять сонце, але у регіонах із спекотним літом їм краще у півтіні, щоб уникнути перегріву.

  • Температура: Ідеальні умови — +18…+22°C вдень та не нижче +5°C вночі. За температур нижче нуля гербери слід заносити у дім або укривати.

Ґрунт і садіння

  • Гербери потребують родючого, добре дренованого ґрунту з нейтральною чи слабокислою реакцією (pH 5,5–6,5).

  • Під час садіння не заглиблюйте кореневу шийку — вона має бути трохи вище рівня ґрунту.

  • Висаджуйте гербери після завершення весняних заморозків із інтервалом 30–40 см між кущами.

Полив і добрива

  • Полив — регулярний, але помірний. Улітку — 1–2 рази на тиждень, коли верхній шар ґрунту висохне.

  • Важливо не допускати застою води: гербери не переносять вогкості — можливе загнивання коріння.

  • Підживлення: з весни до осені — раз на місяць комплексним добривом для квітучих. Влітку варто додати органіку (наприклад, перегній чи компост).

Обрізання та догляд

  • Видаляйте зів’ялі квіти, обрізайте квітконос біля основи — це стимулює появу нових бутонів.

  • За потреби обрізайте старе листя для покращення провітрювання та естетичного вигляду.

Як вирощувати гербери з насіння

Це довгий, але цікавий процес:

  1. За 10–12 тижнів до останніх морозів висійте насіння у легкий ґрунт.

  2. Не заглиблюйте насіння — вони проростають на світлі.

  3. Накрийте ємність плівкою чи кришкою, поставте в тепле (близько +21°C) та світле місце.

  4. Проростання — від 10 до 28 днів.

  5. Після останніх заморозків розсаду висаджують на вулицю.

Пересадження та зимівля

  • Пересаджуйте гербери кожні 1–2 роки, коли коріння заповнює горщик.

  • Якщо ви живете в зоні нижче 8 USDA (більша частина України), на зиму рослину або викопують і заносять у дім, або утеплюють і надійно мульчують.

Шкідники та хвороби

Гербери можуть страждати від:

  • Попелиці, кліщів, трипсів — допоможе оброблення мильним розчином або садовою олією.

  • Грибкових хвороб (сіра гниль, борошниста роса) — важливо уникати перезволоження.

  • Коренева гниль — найчастіше через надмірний полив і поганий дренаж.

Зрізані гербери у вазі

  • Зрізайте квіти, коли бутон повністю відкритий.

  • Використовуйте гострі, стерильні ножиці.

  • Ставте квіти одразу у воду — не кладіть їх на стіл, інакше стебло може зігнутись.

Гербери — чудові рослини для клумб, балконів, терас і горщиків. Вони дарують настрій та кольори, навіть коли день похмурий, а правильний догляд гарантує пишне цвітіння з травня до перших морозів.

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