Гербери: як вирощувати ці сонячні квіти вдома чи у саду

Гербери / © Associated Press

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Їхні оксамитові пелюстки у відтінках сонця, ягід і неба давно стали улюбленцями флористів, а тепер дедалі частіше з’являються на клумбах або в горщиках у домівках українців. Видання Martha Stewart розповіло, як правильно вирощувати, доглядати ці квіти, щоб вони дарували вам радість з весни та аж до осені.

Гербера чи трансваальська ромашка, походить із Південної Африки. Це не просто декоративна рослина — це справжня зірка будь-якої клумби чи квіткової композиції. Гербери — квіти з характером: яскраві, емоційні, ніби створені для того, щоб підіймати настрій.

Освітлення та температура

Світло : гербери люблять сонце, але у регіонах із спекотним літом їм краще у півтіні, щоб уникнути перегріву.

Температура: Ідеальні умови — +18…+22°C вдень та не нижче +5°C вночі. За температур нижче нуля гербери слід заносити у дім або укривати.

Ґрунт і садіння

Гербери потребують родючого, добре дренованого ґрунту з нейтральною чи слабокислою реакцією (pH 5,5–6,5).

Під час садіння не заглиблюйте кореневу шийку — вона має бути трохи вище рівня ґрунту.

Висаджуйте гербери після завершення весняних заморозків із інтервалом 30–40 см між кущами.

Полив і добрива

Полив — регулярний, але помірний. Улітку — 1–2 рази на тиждень, коли верхній шар ґрунту висохне.

Важливо не допускати застою води: гербери не переносять вогкості — можливе загнивання коріння.

Підживлення: з весни до осені — раз на місяць комплексним добривом для квітучих. Влітку варто додати органіку (наприклад, перегній чи компост).

Обрізання та догляд

Видаляйте зів’ялі квіти, обрізайте квітконос біля основи — це стимулює появу нових бутонів.

За потреби обрізайте старе листя для покращення провітрювання та естетичного вигляду.

Як вирощувати гербери з насіння

Це довгий, але цікавий процес:

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За 10–12 тижнів до останніх морозів висійте насіння у легкий ґрунт. Не заглиблюйте насіння — вони проростають на світлі. Накрийте ємність плівкою чи кришкою, поставте в тепле (близько +21°C) та світле місце. Проростання — від 10 до 28 днів. Після останніх заморозків розсаду висаджують на вулицю.

Пересадження та зимівля

Пересаджуйте гербери кожні 1–2 роки, коли коріння заповнює горщик.

Якщо ви живете в зоні нижче 8 USDA (більша частина України), на зиму рослину або викопують і заносять у дім, або утеплюють і надійно мульчують.

Шкідники та хвороби

Гербери можуть страждати від:

Попелиці, кліщів, трипсів — допоможе оброблення мильним розчином або садовою олією.

Грибкових хвороб (сіра гниль, борошниста роса) — важливо уникати перезволоження.

Коренева гниль — найчастіше через надмірний полив і поганий дренаж.

Зрізані гербери у вазі

Зрізайте квіти, коли бутон повністю відкритий.

Використовуйте гострі, стерильні ножиці.

Ставте квіти одразу у воду — не кладіть їх на стіл, інакше стебло може зігнутись.

Гербери — чудові рослини для клумб, балконів, терас і горщиків. Вони дарують настрій та кольори, навіть коли день похмурий, а правильний догляд гарантує пишне цвітіння з травня до перших морозів.