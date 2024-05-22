Хочете позбутися слимаків — запропонуйте їм пиво

Слимаки та равлики люблять пиво, але їм не впоратися з пивною пасткою. Дізнайтеся, як напій відверне їх від ваших овочів, квітів та хост.

Якщо ви шукаєте спосіб врятувати свої садові рослини від руйнівної дії слимаків та равликів, спробуйте скористатися порадою Gardening Know How і зробити пивну пастку для молюсків.

Слимаки та равлики зазвичай не викликають у нас почуття спокою та умиротворення. Річ у тім, що вони залишають слизький слід і безшумно крадуться ночами, з'їдаючи ніжні рослини, фрукти та квіти.

Як визначити, що у вас у саду з'явилися слимаки та равлики

Як знищити слимаків та равликів / Фото: Credits

Якщо ви помітили дірки в капусті, хостах, полуниці, помідорах та інших свіжих та соковитих рослинах, ви, ймовірно, бачите результати таємних нічних візитів слимаків та равликів.

Молюски, такі як слимаки та равлики, люблять вологий ґрунт та теплі температури, тому протягом дня ховаються під тінистими рослинами та мульчею. Можливо, ви ніколи не помітите їх за денного світла і, напевно, вам краще не знати, що вони мають близько 27 000 крихітних зубів.

Але їхню руйнівну звичку використовувати ці досить складні ротові частини для жування рослин легко виявити. Зяючі отвори та блискучі, слизькі сліди, які вони залишають після себе, є їхніми відмітними візитними картками. Вони теж не дуже вибагливі. Вони з'їдять ваші саджанці та квіти, а також овочеві рослини.

Марно намагатися знищити слимаків або їхні яйця шляхом обробки ґрунту, а також не рекомендується використовувати хімічні засоби відлякування. Якщо ви не хочете вирушити на нічне полювання з яскравим ліхтариком, найкращим рішенням може стати встановлення пасток.

Слимаки, равлики та пиво

Пиво / Фото: Credits

Перевірений і надійний метод знищення слимаків і равликів у саду — приманити їх чашкою або тацею пива. Їм це подобається. Вони дістануться напою, впадуть у рідину і помруть, як ми сподіваємося, досить приємною смертю. Слимаків і равликів приваблює дріжджовий запах пива, і вони навіть віддають перевагу його свіжому запаху над рослинами.

Для цієї операції заплануйте використання недорогого пива та обов'язково розставте пастки приблизно на кожному квадратному метрі, у тих місцях, де ви спостерігаєте активність слимаків. Ці істоти не пересуваються дуже швидко, тому важливо мати поблизу пастку зі свіжим пивом, щоб шкідникам не доводилося йти далеко від місця, де вони тусуються.

Як встановити пастки для слимаків та равликів

Як позбутися равликів і слимаків / Фото: Credits

Використовуйте контейнер, наприклад, з-під йогурту. Ви також можете відрізати дно у пластикової пляшки з-під води або газування та використовувати нижню частину як тацю. Просто переконайтеся, що вона вмістить 5 см пива.

Розташуйте пастки в тих місцях саду, де найбільше проблем зі слимаками.

Накривати контейнери-пастки насправді необов'язково, але кришка може позбавити вас необхідності часто міняти пиво і вбереже його від розведення дощем.

Якщо ви вирішите використовувати контейнер із кришкою, виріжте кілька отворів по верхньому краю, щоб молюски могли пролізти всередину.

Викопайте яму для його зберігання. Засипте ґрунтом навколо відкритого контейнера і залиште його на 2-3 см вище за рівень ґрунту. Слимаки будуть переповзати через край, і залишивши цей виступ на відкритому контейнері, ви запобігатимете випадковому потраплянню корисних комах.

Якщо ваш контейнер буде закритий кришкою, переконайтеся, що отвори розташовані трохи вище за рівень ґрунту.

Коли контейнери щільно стануть у землю, налийте у кожний 5–7,5 см пива.

За можливості перевіряйте пастки щодня та за потреби додавайте пиво.

Видаліть мертвих слимаків і равликів і помістіть їх у компост. Або, якщо хочете, залишіть їх у дворі чи саду для птахів, змій, жаб чи інших хижаків-слимаків.

Чим замінити пиво

Якщо у вас немає доступу до дешевого пива або ви просто віддаєте перевагу використанню його замінника, ось формула, яка працює так само добре. Змішайте ці інгредієнти та вилийте рідину в пастки. Ви можете додати трохи меду і ці пропорції необов'язково повинні бути точними:

1 столова ложка (15 мл) дріжджів

1 столова ложка (15 мл) борошна

1 столова ложка (15 мл) цукру

1 склянка (237 мл) води

Метод "пивної пастки для слимаків" дійсно працює, спробуйте.

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