Хочу такого, як Патрон: що потрібно знати про породу джек-рассел-тер'єр

Хочу такого, як Патрон: що потрібно знати про породу джек-рассел-тер'єр

Пес Патрон, який працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області, став справжньою зіркою Instagram. Спочатку собаку готували до участі у виставках та змаганнях, і спеціально до кар'єри сапера не готували. А днями Патрон отримав нагороду за свою роботу з рук президента України Володимира Зеленського – медаль "За віддану службу".

Тож недивно, що зараз в Україні спостерігається сплеск інтересу до джек-рассел-тер'єрів. Таке часто буває, коли представник породи стає, наприклад, героєм фільму – після виходу на екран стрічки "Хатіко: Найвірніший друг" всі хотіли купити собаку породи акіта-іну, а після "101 далмантинця" та серіалу "Гра престолів" – далматинів та хаскі. Саме так виник і підвищений інтерес до вельш-коргі – улюбленої породи собак королеви Великої Британії Єлизавети II та героя інтернет-мемів. А джек-расселів, звісно, зробив популярними фільм "Маска" з Джимом Керрі, в якому всім запам'ятався симпатичний чотирилапий друг головного героя – Майло. Тепер інтерес українців до цієї породи привернув маленький герой Патрон.

Фото: ДСНС України

Проте кінологи та заводчики закликають відповідальніше підходити до вибору цуценяти і перед купівлею керуватися не лише зовнішнім виглядом тварини, а й дізнатися більше про особливості породи.

Історія породи джек-рассел-тер'єр

Порода була виведена у Великій Британії для полювання у норах. На той час полювання на лисиць і борсуків було вельми популярним. Для такого виду полювання не підходили гончаки, яких часто використовували для цькування великих тварин – адже собаці треба було залізти до нори, схопити і витягнути звідти звіра, також він мав бути спритним, сильним, відважним, з міцними лапами, потужною щелепою і гладкою короткою шерсть. Водночас бути швидким та витривалим і не відставати від гончаків.

Історія породи розпочалася на початку 19 століття у графстві Девон, де жив священик Джон (Джек) Рассел, який займався схрещуванням собак для виведення покращеної мисливської породи. Для цього, на його думку, найкраще підходили тер'єри. Одного разу Рассел купив одну зі своїх найвідоміших собак – білу жорсткошерсту суку з червоно-коричневими плямами на голові й в основі хвоста. Саме від неї на псарні незабаром з'явилися цуценята з таким самим забарвленням. Далі він схрещував цих собак із таксами та хортами – для посилення їхніх мисливських та швидкісних якостей, а для посилення нюху – з біглями. Інші заводчики практикували схрещування з буль-енд-тер'єрами (суміш бульдога старого типу з різними тер'єрами) – від цього у мисливських тер'єрів покращилися бійцівські якості, з'явилася кремезна статура і широка голова.

Зовнішній вигляд та забарвлення

Середній зріст у загривку – 25-30 см. Маса тіла – 5-6 кг.

Шерсть може бути трьох видів: гладка, жорстка або брокен (зі зламом).

Забарвлення – домінує білий фон і чорні та/або руді плями, які можуть бути від найсвітлішого відтінку до каштанового.

Вуха можуть бути як трохи стоячими, так і повністю висіти.

Якщо собак готують у майбутньому до участі у виставках, то їм купірують хвости.

Характер

Дуже активні собаки. Джек-рассели – бешкетні і кумедні, але водночас лагідні, доброзичливі та абсолютно неагресивні до людей.

Варто зазначити, що 20-хвилинної прогулянки кварталом для них недостатньо. Цьому собаці потрібні дві тривалі прогулянки на день, щонайменше години кожна. Головне, вигулюючи, треба не просто тримати собаку на повідку, а вимотувати іграми – джек-расселам необхідне фізичне навантаження.

Мужні та сміливі – відмінні захисники. Витривалі та невибагливі до умов життя.

Джек-рассели люблять подорожувати – вони дуже допитливі й добре адаптуються до будь-яких умов.

Мають високі інтелектуальні здібності, тому їх повсякчас залучають до роботи на митниці, в поліції, у рятувальних службах.

Обожнюють копати, пролазити через вузькі тунелі, бігати, стрибати і ловити предмети.

Дресирування

Чудово піддаються дресируванню. Серед тер'єрів ця порода – найбільш тямуща і легко навчається, швидко вчить усі команди, головне – мати бажання, вільний час, зацікавити собаку та почати його дресирування у ранньому віці.

Квартира чи будинок

Джек-рассели – не дворові пси, вони мають жити у приміщенні. Найкращий варіант для них – заміський будинок з великим двором, де він може вдосталь бігати. Однак собаки цієї породи чудово живуть і в квартирі – головне, достатньо їх навантажувати фізично та придбати для них багато іграшок, які вони можуть погризти.

Тривалість життя

Представники цієї породи живуть у середньому 15-16 років. Мають гарне здоров'я, рідко хворіють.

Кому заводити, а кому – не варто

Джек-рассели – ідеальні супутники для дітей віком від 10 років, а також активних людей, спортсменів, які можуть приділяти своєму собаці багато часу та займатися його дресируванням і фізичною активністю.

Зайнятим на роботі та літнім людям краще віддати перевагу іншій породі собак. Ці тер'єри не витримують самотності – вони, як справжні компаньйони, вимагають від свого господаря багато уваги.

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