Гортензії зацвітуть пишнішими квітами після зими, якщо ви додасте один натуральний засіб у ґрунт зараз

Гортензії / © ТСН

Реклама

Гортензії почнуть в’янути ще до настання листопада, але садівники не мають робити помилку, нехтуючи цими квітами лише тому, що вони стають коричневими. Листопад буває непередбачуваним місяцем, оскільки температура вночі може швидко опускатися нижче нуля, водночас дні залишаються досить м’якими або навіть сонячними.

Ці коливання можуть призвести до того, що коріння рослин багаторазово замерзатиме, а потім відтаватиме, що збільшує ризик пошкодження заморозками, гниття або навіть загибелі взимку. Гортензії, зокрема, дуже чутливі до холоду, і якщо садівники не захистять їх зараз, доки земля повністю не замерзла, вони навряд чи зацвітуть навесні.

Однак за словами експертів із садівництва, зберегти гортензії в безпеці дуже легко, оскільки вам просто потрібно витратити кілька хвилин, щоб правильно їх замульчувати.

Реклама

Як це зробити, розповідає Еxpress.co.uk.

Мульча ізолює коріння і крону рослини, особливо взимку з малою кількістю снігу та дуже низькими температурами (глибокий сніг насправді діє як гарний ізолятор, тому зими з малою кількістю снігу погано впливають на рослини, які зазвичай поховані під ізоляційним шаром снігу).

Не мульчуйте занадто рано, оскільки це може привабити гризунів, які створять свої домівки біля вашої рослини, а також призвести до гниття і хвороб, якщо все ще не замерзло.

Мульчування — це простий садівничий метод, який полягає у покриванні верхнього шару ґрунту навколо рослини матеріалом, який утеплює її та захищає від негоди.

Реклама

Це запобіжить замерзанню коренів гортензії та забезпечить рослині стабільнішу температуру протягом зими, що зменшить ймовірність будь-яких пошкоджень від холоду.

Витрачання часу на мульчування також запобігає висиханню рослини морозом або сильним вітром і зберігає достатньо вологи в ґрунті, оскільки втрата води гортензіями взимку також може перешкодити їхньому цвітінню.

Як підготувати гортензії до зими

Для початку вам потрібно придбати мульчу, яку можна знайти в більшості місцевих садівничих центрів. Однією з найкращих натуральних мульч для гортензій є корова стружка, оскільки вона забезпечує добре укриття для коренів, але ви також можете використовувати солому, сухе подрібнене листя або навіть садовий компост як мульчу.

Потім підготуйте ділянку навколо гортензій. Видаліть будь-які бур’яни, очистіть від сухого листя, а якщо ґрунт здається занадто твердим, то також злегка розпушіть верхній шар, щоб допомогти мульчі осісти в землі.

Реклама

Коли ви будете готові, рівномірно розподіліть мульчу шаром навколо рослини, але залиште невеликий проміжок навколо стебла; інакше біля основи рослини може накопичитися забагато вологи.

Найкраще мульчувати гортензії після перших заморозків наприкінці листопада або на початку грудня, коли ґрунт починає промерзати, оскільки ґрунт буде занадто твердим для щурів або мишей, щоб вони могли заритися та гніздитися в мульчі.

Мульчування збереже гортензії здоровими протягом усієї зими, але пам’ятайте періодично перевіряти їх стан, щоб ґрунт залишався пухким і сухим.