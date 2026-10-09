Готуємо сад до зими: експерти розповіли, за якої температури варто заносити рослини до приміщення

Рослини в горщиках / © Credits

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Для власників рослин перший прохолодний осінній ранок — це ледь помітне нагадування про те, що незабаром їх доведеться занести до будинку. Незалежно від того, маєте ви тропічних красунь, як-от монстери, чи розкішні осінні багаторічники, наприклад, улюблені багатьма хризантеми, які прикрашають ґанки поруч із гарбузами, ваші улюблені рослини треба перемістити до приміщення до настання сильних холодів.

Експерти з рослинництва розповіли Real Simple, що саме вважається «занадто холодною» погодою, та називають температурні показники, на які варто орієнтуватися, щоб ви точно знали, коли час заносити рослини всередину.

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Коли варто перенести рослини до приміщення

Щойно нічна температура починає опускатися нижче 15 °C, варто подумати про свої рослини. Втім, для кожного виду існують свої температурні межі.

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Щодо тропічних рослин, як-от монстери чи філодендрони, щойно нічна температура стабільно опускається нижче 15 °C, їх час заносити до приміщення. Критична межа для них зазвичай становить від 10 °C до 13 °C.

Натомість морозостійкі осінні рослини, як-от хризантеми, можуть витримувати нижчі температури — в межах 4–9 °C. До цієї групи належать, наприклад, як айстри, золотарник і седум (очиток).

Сукуленти здатні витримувати ще нижчі температури за умови, що надворі сухо. Хоча це може здатися дивним, проте сукуленти й алое можуть довше залишатися на вулиці, адже вони звикли до холодних ночей у пустелі. Однак коли нічні температури стабільно тримаються на рівні близько 4 °C або нижче, а на вулиці волого, їх необхідно занести до приміщення.

Ось кілька поширених рослин, які в разі зниження температури потрібно занести всередину:

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фікуси ліроподібні

потоси (епіпремнуми)

монстери

герані

фруктові дерева в контейнерах (наприклад, лимонні дерева)

Інші фактори, окрім температури, які слід враховувати

Хоча температура є найважливішим показником, це не єдиний чинник, на який варто зважати.

Садівникам також варто звертати увагу на вітер і вологість. Наприклад, сухе повітря та сильний вітер можуть прискорити втрату вологи листям, що призводить до його сильного пересихання і пошкодження ще до настання холодів чи заморозків.

Найкраще керуватися простим правилом, щоб вирішити, чи варто заносити рослини всередину. Якщо швидкість вітру перевищує 24 км/год, а вологість повітря опускається нижче 50%, додайте до прогнозованої температури «запас безпеки» у 3 °C. Наприклад, якщо ваша монстера погано переносить температуру нижче 10 °C, а прогноз обіцяє 12 °C і вітер швидкістю 25 км/год, не варто ризикувати та залишати її на відкритому повітрі. Краще занесіть рослину до приміщення, щоб уникнути ризику.

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