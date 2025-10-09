Готуємось до майбутнього цвітіння: чого потребують ваші троянди восени

Троянди / © ТСН

Троянди доволі вразливі восени, оскільки багато з них ще цвітуть, і вони можуть легко пошкодитися, якщо ви не боротиметеся зі слимаками, які їх поїдають. Ці молюски зазвичай є великою проблемою осінньої пори, оскільки вони добре почуваються у дощову погоду, а опале листя може дати їм більше місць для укриття.

Вкрай важливо позбутися будь-яких слимаків, які харчуються трояндами, оскільки вони можуть розрізати пагони, що завадить їм затвердіти та перейти у стан спокою взимку. Це збільшує ризик пошкодження заморозками, що може послабити рослину та призвести до того, що вона боротиметься з цвітінням навесні.

На щастя, експерт поділився з Еxpress.co.uk способом, який дозволить дуже легко запобігти поїданню слимаками троянд, оскільки вам просто потрібно посипати навколо ваших квітів використаною кавовою гущею.

Оскільки кофеїн токсичний для слимаків і равликів, його можна використовувати як бар’єр, який може стримувати їх від перетину оброблених ділянок, а також як засіб для їх знищення після контакту з ним.

Кавова гуща кисла й абразивна, що може відлякувати слимаків, подразнюючи їхні тіла та висушуючи їх, що робить їх менш схильними повзати по ній.

Також відомо, що кофеїн впливає на нервову систему слимаків, якщо вони поглинають його через шкіру, і може пошкодити або навіть вбити їх у високих концентраціях.

Проте троянди люблять кавову гущу, оскільки вона може діяти як природне добриво, даючи їм невелику порцію азоту, що допоможе зберегти їхнє листя здоровим, поки воно готується до зимового спокою.

Вона також приваблюватиме дощових черв’яків, які аеруватимуть ґрунт, що може допомогти зберегти коріння здоровим у холодну погоду.

Використання кавової гущі — це простий, але дуже ефективний спосіб не допустити потрапляння слимаків до вашого саду, а також зміцнити троянди, щоб вони виростили більші квіти, коли наступного року настане весна.

Як використовувати кавову гущу, щоб слимаки не поїдали троянди

Все, що вам потрібно зробити, це зібрати кавову гущу з ранкового напою або дізнатися, чи є місцеві кав’ярні, які надають її садівникам безкоштовно.

Неймовірно важливо використовувати лише залишки кавової гущі, оскільки вона досить сильна і її потрібно розводити у воді перед використанням, інакше вона може занадто підживлювати ґрунт.

Потім просто змішайте одну частину кавової гущі з трьома частинами води. Залиште розчин настоятися щонайменше на 24 години. За бажанням, ви можете відфільтрувати кавову гущу, оскільки вам потрібна лише вода, щоб тримати слимаків подалі.

Налийте воду, настояну на каві, до лійки, а потім полийте ґрунт навколо троянд або там, де ви раніше бачили слимаків. Застосовуйте цей засіб після дощу або кожні кілька тижнів, і слимаки припинять гризти ваші троянди.