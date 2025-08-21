Готуємось до наступного цвітіння: три головні правила обрізання лаванди в кінці сезону

Лаванда / © ТСН

Лаванда є однією з найпростіших у догляді рослин. Ці ароматні чагарники чудово виглядають у саду та мають багато переваг, зокрема є чудовою рослиною-компаньйоном, відлякують шкідників та мають властивості, що знімають стрес.

Однак, за словами експертів з садівництва, догляд за лавандою включає правильне обрізання. Як все зробити правильно, розповідають Еxpress.co.uk.

Обрізання залежить від пори року та виду лаванди, яку ви вирощуєте, але є три загальні кроки, яких слід дотримуватися.

Видалення відмерлих квіток

Видалення відмерлих квіток лаванди означає обрізання квітконосів та колосків рослини, що вже перецвіли. Це гарна практика, якщо ви хочете, щоб ваша рослина виглядала свіжою та привабливою.

Якщо ви надто нервуєте, щоб починати сильну обрізку, можете спочатку спробувати видалити засохлі головки, щоб зрозуміти, де робити глибші зрізи.

Обрізання

Загальне правило полягає в тому, щоб уникати обрізання до дерев’янистих стебел. Це перешкоджатиме повторному росту, оскільки деревина, яка росте на лаванді, не відновлюється.

Вона також схильна до ослаблення та розтріскування. Тому уникайте надмірного обрізання, оскільки це може пошкодити або вбити вашу рослину лаванди. За словами експерта, також гарною практикою є залишати свіже нове листя на стеблі.

Формування

Формування виконується радше для підтримки зовнішнього вигляду ваших рослин лаванди. Це робиться для підтримки рівної, куполоподібної форми. Якщо ви обріжете зовнішні стебла коротше, ніж середні, це сприятиме бажаному характеру росту та зменшить потребу у формуванні в міру зростання вашої рослини.

Весна — один з найкращих часів для обрізання лаванди. Важливо обрізати лише тоді, коли ви бачите нові пагони у своїх рослин. Якщо ні, дайте їм більше часу для росту. Дотримуйтесь правила обрізання лише 5-10 см від дерев’янистої основи та сухостою протягом решти сезону.

Обрізати лаванду влітку необов’язково, але ви можете провести повне обрізання до січня, щоб підготувати рослину до зими та стимулювати здорове відростання навесні. Ви також можете використати цей час для збирання квітів лаванди з різною метою.